https://ria.ru/20221220/grant-1840039894.html

Украина получила от США два миллиарда долларов через Всемирный банк

Украина получила от США два миллиарда долларов через Всемирный банк - РИА Новости, 20.12.2022

Украина получила от США два миллиарда долларов через Всемирный банк

Украина получила грантовые средства в размере 2 миллиардов долларов от США через Целевой фонд Всемирного банка, сообщается на сайте украинского кабмина. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T16:27

2022-12-20T16:27

2022-12-20T16:30

украина

всемирный банк

сша

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Украина получила грантовые средства в размере 2 миллиардов долларов от США через Целевой фонд Всемирного банка, сообщается на сайте украинского кабмина. "В государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 2 миллиардов долларов США из Целевого фонда Всемирного банка... Средства были предоставлены Соединенными Штатами Америки через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине", - говорится в сообщении. Отмечается, что это уже второй транш из гранта, общий размер которого составляет 4,5 миллиарда долларов. Полученное грантовое финансирование будет направлено на обеспечение пенсионных выплат и заработных плат сотрудников службы гражданской защиты, а также на оплату услуг по программе медицинских гарантий.

https://ria.ru/20221220/ukraina-1839963889.html

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украина, всемирный банк, сша, в мире