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Украина получила от США два миллиарда долларов через Всемирный банк - РИА Новости, 20.12.2022
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Украина получила от США два миллиарда долларов через Всемирный банк
Украина получила от США два миллиарда долларов через Всемирный банк - РИА Новости, 20.12.2022
Украина получила от США два миллиарда долларов через Всемирный банк
Украина получила грантовые средства в размере 2 миллиардов долларов от США через Целевой фонд Всемирного банка, сообщается на сайте украинского кабмина. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T16:27
2022-12-20T16:30
украина
всемирный банк
сша
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Украина получила грантовые средства в размере 2 миллиардов долларов от США через Целевой фонд Всемирного банка, сообщается на сайте украинского кабмина. "В государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 2 миллиардов долларов США из Целевого фонда Всемирного банка... Средства были предоставлены Соединенными Штатами Америки через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине", - говорится в сообщении. Отмечается, что это уже второй транш из гранта, общий размер которого составляет 4,5 миллиарда долларов. Полученное грантовое финансирование будет направлено на обеспечение пенсионных выплат и заработных плат сотрудников службы гражданской защиты, а также на оплату услуг по программе медицинских гарантий.
https://ria.ru/20221220/ukraina-1839963889.html
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украина, всемирный банк, сша, в мире
Украина, Всемирный банк, США, В мире
16:27 20.12.2022 (обновлено: 16:30 20.12.2022)
 
Украина получила от США два миллиарда долларов через Всемирный банк

США направили Украине грант на два миллиарда долларов через Целевой фонд Всемирного банка

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский на фоне флагов Украины и США
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне флагов Украины и США - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне флагов Украины и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Украина получила грантовые средства в размере 2 миллиардов долларов от США через Целевой фонд Всемирного банка, сообщается на сайте украинского кабмина.
"В государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 2 миллиардов долларов США из Целевого фонда Всемирного банка... Средства были предоставлены Соединенными Штатами Америки через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это уже второй транш из гранта, общий размер которого составляет 4,5 миллиарда долларов. Полученное грантовое финансирование будет направлено на обеспечение пенсионных выплат и заработных плат сотрудников службы гражданской защиты, а также на оплату услуг по программе медицинских гарантий.
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