https://ria.ru/20221220/gosduma-1840029252.html

ГД приняла во втором чтении проект, разрешающий охране сбивать беспилотники

ГД приняла во втором чтении проект, разрешающий охране сбивать беспилотники - РИА Новости, 20.12.2022

ГД приняла во втором чтении проект, разрешающий охране сбивать беспилотники

Госдума на пленарном заседании во вторник во втором чтении приняла законопроект о внесении изменений в законы "Об оружии", "Ведомственной охране" и другие... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T16:02

2022-12-20T16:02

2022-12-20T16:55

госдума рф

россия

единая россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр хинштейн

анатолий выборный

василий пискарев

общество

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник во втором чтении приняла законопроект о внесении изменений в законы "Об оружии", "Ведомственной охране" и другие законодательные акты, в том числе, дающий право ведомственной охране сбивать беспилотники.Законопроект внесен депутатами ГД от "Единой России" Александром Хинштейном, Василием Пискаревым и Анатолием Выборным."Пресечение осуществляется посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения данных судов", - говорится в тексте поправки.Законопроектом также предусматривается дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия гражданам РФ, (а также аннулирования ранее выданных разрешений на хранение, ношение и использование оружия) в том числе, подозреваемым или обвиняемым в совершении умышленного преступления, освобожденным судом от уголовной ответственности за совершение умышленного преступления с назначением судебного штрафа (либо по основаниям, не дающим права на реабилитацию в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ), в отношении которых по результатам проверки, проведенной органами внутренних дел и (или) органами ФСБ России, имеется заключение о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности.Также проектом предусматривается, что граждане РФ, владеющие на законном основании оружием и патронами к нему, призванные на военную службу по мобилизации (поступившие в добровольческие формирования), имеют право сдать на хранение указанные оружие и патроны к нему в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, который обязан принять и безвозмездно хранить сданные оружие и патроны к нему.

https://ria.ru/20221215/proekt-1838931712.html

https://ria.ru/20221029/okhrana-1827211073.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, россия, единая россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр хинштейн, анатолий выборный, василий пискарев, общество