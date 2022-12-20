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ГД приняла во втором чтении проект, разрешающий охране сбивать беспилотники - РИА Новости, 20.12.2022
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ГД приняла во втором чтении проект, разрешающий охране сбивать беспилотники
ГД приняла во втором чтении проект, разрешающий охране сбивать беспилотники - РИА Новости, 20.12.2022
ГД приняла во втором чтении проект, разрешающий охране сбивать беспилотники
Госдума на пленарном заседании во вторник во втором чтении приняла законопроект о внесении изменений в законы "Об оружии", "Ведомственной охране" и другие... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T16:02
2022-12-20T16:55
госдума рф
россия
единая россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр хинштейн
анатолий выборный
василий пискарев
общество
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник во втором чтении приняла законопроект о внесении изменений в законы "Об оружии", "Ведомственной охране" и другие законодательные акты, в том числе, дающий право ведомственной охране сбивать беспилотники.Законопроект внесен депутатами ГД от "Единой России" Александром Хинштейном, Василием Пискаревым и Анатолием Выборным."Пресечение осуществляется посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения данных судов", - говорится в тексте поправки.Законопроектом также предусматривается дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия гражданам РФ, (а также аннулирования ранее выданных разрешений на хранение, ношение и использование оружия) в том числе, подозреваемым или обвиняемым в совершении умышленного преступления, освобожденным судом от уголовной ответственности за совершение умышленного преступления с назначением судебного штрафа (либо по основаниям, не дающим права на реабилитацию в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ), в отношении которых по результатам проверки, проведенной органами внутренних дел и (или) органами ФСБ России, имеется заключение о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности.Также проектом предусматривается, что граждане РФ, владеющие на законном основании оружием и патронами к нему, призванные на военную службу по мобилизации (поступившие в добровольческие формирования), имеют право сдать на хранение указанные оружие и патроны к нему в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, который обязан принять и безвозмездно хранить сданные оружие и патроны к нему.
https://ria.ru/20221215/proekt-1838931712.html
https://ria.ru/20221029/okhrana-1827211073.html
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госдума рф, россия, единая россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр хинштейн, анатолий выборный, василий пискарев, общество
Госдума РФ, Россия, Единая Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Александр Хинштейн, Анатолий Выборный, Василий Пискарев, Общество
16:02 20.12.2022 (обновлено: 16:55 20.12.2022)
 
ГД приняла во втором чтении проект, разрешающий охране сбивать беспилотники

ГД приняла во втором чтении проект дающий право ведомственной охране сбивать беспилотники

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкДополнительное пленарное заседание Госдумы РФ
Дополнительное пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Дополнительное пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник во втором чтении приняла законопроект о внесении изменений в законы "Об оружии", "Ведомственной охране" и другие законодательные акты, в том числе, дающий право ведомственной охране сбивать беспилотники.
Законопроект внесен депутатами ГД от "Единой России" Александром Хинштейном, Василием Пискаревым и Анатолием Выборным.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 16:13
Госдума приняла в I чтении проект о частной охранной деятельности
"Пресечение осуществляется посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения данных судов", - говорится в тексте поправки.
Законопроектом также предусматривается дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия гражданам РФ, (а также аннулирования ранее выданных разрешений на хранение, ношение и использование оружия) в том числе, подозреваемым или обвиняемым в совершении умышленного преступления, освобожденным судом от уголовной ответственности за совершение умышленного преступления с назначением судебного штрафа (либо по основаниям, не дающим права на реабилитацию в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ), в отношении которых по результатам проверки, проведенной органами внутренних дел и (или) органами ФСБ России, имеется заключение о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности.
Также проектом предусматривается, что граждане РФ, владеющие на законном основании оружием и патронами к нему, призванные на военную службу по мобилизации (поступившие в добровольческие формирования), имеют право сдать на хранение указанные оружие и патроны к нему в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, который обязан принять и безвозмездно хранить сданные оружие и патроны к нему.
Сотрудники Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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День работников службы вневедомственной охраны
 
Госдума РФРоссияЕдиная РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр ХинштейнАнатолий ВыборныйВасилий ПискаревОбщество
 
 
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