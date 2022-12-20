16:02 20.12.2022 (обновлено: 16:55 20.12.2022)
ГД приняла во втором чтении проект, разрешающий охране сбивать беспилотники
ГД приняла во втором чтении проект дающий право ведомственной охране сбивать беспилотники
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкДополнительное пленарное заседание Госдумы РФ
Дополнительное пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник во втором чтении приняла законопроект о внесении изменений в законы "Об оружии", "Ведомственной охране" и другие законодательные акты, в том числе, дающий право ведомственной охране сбивать беспилотники.
Законопроект внесен депутатами ГД от "Единой России" Александром Хинштейном, Василием Пискаревым и Анатолием Выборным.
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"Пресечение осуществляется посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения данных судов", - говорится в тексте поправки.
Законопроектом также предусматривается дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия гражданам РФ, (а также аннулирования ранее выданных разрешений на хранение, ношение и использование оружия) в том числе, подозреваемым или обвиняемым в совершении умышленного преступления, освобожденным судом от уголовной ответственности за совершение умышленного преступления с назначением судебного штрафа (либо по основаниям, не дающим права на реабилитацию в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ), в отношении которых по результатам проверки, проведенной органами внутренних дел и (или) органами ФСБ России, имеется заключение о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности.
Также проектом предусматривается, что граждане РФ, владеющие на законном основании оружием и патронами к нему, призванные на военную службу по мобилизации (поступившие в добровольческие формирования), имеют право сдать на хранение указанные оружие и патроны к нему в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, который обязан принять и безвозмездно хранить сданные оружие и патроны к нему.
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