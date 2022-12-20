https://ria.ru/20221220/gosduma-1839883349.html

В Госдуме призвали продать китайцам автозаводы ушедших из России компаний

В Госдуме призвали продать китайцам автозаводы ушедших из России компаний - РИА Новости, 20.12.2022

В Госдуме призвали продать китайцам автозаводы ушедших из России компаний

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов призвал продать часть заводов ушедших из России автопроизводителей китайским брендам, а на другой части организовать... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T03:23

2022-12-20T03:23

2022-12-20T03:30

россия

экономика

авто

борис чернышов (депутат)

госдума рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов призвал продать часть заводов ушедших из России автопроизводителей китайским брендам, а на другой части организовать производство отечественных машин. При этом на все транспортных средства, сделанные в России, он предлагает предоставить систему льготного кредитования и освобождение от уплаты транспортного налога на два года при покупке новых автомобилей. "Тем самым для россиян будет намного привлекательней приобретать машины, произведенные на территории РФ, чем переплачивать за европейские марки перекупщикам и различным спекулянтам. Это также поможет поддержать наш автопром, ведь заводы не будут простаивать и будут работать, позволяя получать налоги от производства", - отметил он. В связи с этим отправляются письма в Федеральную антимонопольную службу и Минпромторг, добавил Чернышов.

https://ria.ru/20220315/eksport-1778339913.html

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россия, экономика, авто, борис чернышов (депутат), госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)