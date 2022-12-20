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В Госдуме призвали продать китайцам автозаводы ушедших из России компаний - РИА Новости, 20.12.2022
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В Госдуме призвали продать китайцам автозаводы ушедших из России компаний
В Госдуме призвали продать китайцам автозаводы ушедших из России компаний - РИА Новости, 20.12.2022
В Госдуме призвали продать китайцам автозаводы ушедших из России компаний
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов призвал продать часть заводов ушедших из России автопроизводителей китайским брендам, а на другой части организовать... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T03:23
2022-12-20T03:30
россия
экономика
авто
борис чернышов (депутат)
госдума рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов призвал продать часть заводов ушедших из России автопроизводителей китайским брендам, а на другой части организовать производство отечественных машин. При этом на все транспортных средства, сделанные в России, он предлагает предоставить систему льготного кредитования и освобождение от уплаты транспортного налога на два года при покупке новых автомобилей. "Тем самым для россиян будет намного привлекательней приобретать машины, произведенные на территории РФ, чем переплачивать за европейские марки перекупщикам и различным спекулянтам. Это также поможет поддержать наш автопром, ведь заводы не будут простаивать и будут работать, позволяя получать налоги от производства", - отметил он. В связи с этим отправляются письма в Федеральную антимонопольную службу и Минпромторг, добавил Чернышов.
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россия, экономика, авто, борис чернышов (депутат), госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Экономика, Авто, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
03:23 20.12.2022 (обновлено: 03:30 20.12.2022)
 
В Госдуме призвали продать китайцам автозаводы ушедших из России компаний

В Госдуме призвали продать китайским брендам заводы ушедших из России автопроизводителей

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов призвал продать часть заводов ушедших из России автопроизводителей китайским брендам, а на другой части организовать производство отечественных машин.
"Многие иностранные компании-производители автомобилей оставили свои производственные мощности в России. В связи с этим предлагается часть производств продать китайским маркам, чтобы они на базе этих предприятий организовали производство своих автомобилей", - сообщил Чернышов РИА Новости.
При этом на все транспортных средства, сделанные в России, он предлагает предоставить систему льготного кредитования и освобождение от уплаты транспортного налога на два года при покупке новых автомобилей.
"Тем самым для россиян будет намного привлекательней приобретать машины, произведенные на территории РФ, чем переплачивать за европейские марки перекупщикам и различным спекулянтам. Это также поможет поддержать наш автопром, ведь заводы не будут простаивать и будут работать, позволяя получать налоги от производства", - отметил он.
В связи с этим отправляются письма в Федеральную антимонопольную службу и Минпромторг, добавил Чернышов.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 20:04
ЕС запретил экспорт в Россию авто дороже 50 тысяч евро
 
РоссияЭкономикаАвтоБорис Чернышов (депутат)Госдума РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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