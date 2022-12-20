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На газопроводе в Чувашии ликвидировали факельное горение
На газопроводе в Чувашии ликвидировали факельное горение - РИА Новости, 20.12.2022
На газопроводе в Чувашии ликвидировали факельное горение
Факельное горение газа на месте аварии на газопроводе в Чувашии ликвидировано, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T15:26
2022-12-20T15:26
2022-12-20T15:30
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ужгород
европа
курская область
уренгой-помары-ужгород (газопровод)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Факельное горение газа на месте аварии на газопроводе в Чувашии ликвидировано, сообщает МЧС региона.По данным МЧС Чувашии, в 13.44 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре, произошедшем в результате утечки газа на подземном газопроводе близ деревни Ямбахтино Вурнарского района. Как уточнили в пресс-службе главы республики, на магистральном газопроводе Уренгой - Помары – Ужгород велись ремонтные работы, когда произошел взрыв. Пострадал один человек, сообщал госкомитет Чувашии по делам ЧС."Факельное горение газа на месте аварии ликвидировано. Установлено, что прорыв произошел во время проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального подземного газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" диаметром 1420 мм", - говорится в сообщении.Взрыв произошел на экспортном российском газопроводе, по которому "голубое топливо" транспортируется из Сибири в Европу. Уренгой - Помары - Ужгород пересекает российско-украинскую границу в районе станции "Суджа" в Курской области, и это единственная на сегодня точка входа газа из России на Украину для транзита в Европу.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ужгород, европа, курская область, уренгой-помары-ужгород (газопровод)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ужгород, Европа, Курская область, Уренгой-Помары-Ужгород (газопровод)
15:26 20.12.2022 (обновлено: 15:30 20.12.2022)
На газопроводе в Чувашии ликвидировали факельное горение
МЧС: на месте аварии на газопроводе в Чувашии ликвидировали факельное горение