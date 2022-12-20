https://ria.ru/20221220/gazoprovod-1840067895.html
Газопровод Уренгой – Помары – Ужгород
Газопровод Уренгой – Помары – Ужгород - РИА Новости, 20.12.2022
Газопровод Уренгой – Помары – Ужгород
Уренгой – Помары –Ужгород – первый в мире трансконтинентальный газопровод, по которому "голубое топливо" транспортируется из Сибири в Европу. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T17:31
2022-12-20T17:31
2022-12-20T17:31
справки
россия
украина
европа
природный газ
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Уренгой – Помары –Ужгород – первый в мире трансконтинентальный газопровод, по которому "голубое топливо" транспортируется из Сибири в Европу.В конце 1970-х годов СССР начал обсуждать строительство газопровода со странами Европы. Поскольку они остро нуждались в энергоресурсах, то проект сулил взаимную экономическую выгоду. СССР готов был наладить поставки "голубого топлива" в обмен на трубы и оборудование. Однако против такого сотрудничества резко выступили США. В качестве альтернативы они предлагали европейцам закупать у них уголь для получения синтетического топлива или провести газопровод из стран Ближнего Востока. Но по экономической эффективности эти идеи не могли конкурировать с перспективой трубопроводных поставок советского газа. Неоднократно США пытались заблокировать проект строительства, вводили эмбарго на поставку оборудования, препятствовали кредитованию, оказывая мощное давление на европейские страны.Вопреки давлению США для строительства газопровода Уренгой – Помары – Ужгород европейцы обеспечили поставку в СССР оборудования для компрессорных станций и труб диаметром 1420 мм, которые советские предприятия тогда не выпускали.Первоначально экспортный газопровод Уренгой – Помары – Ужгород планировали тянуть от Ямбурга, но после изменений в проект отправной точкой стало Уренгойское месторождение, на котором уже шла добыча.Грандиозная стройка началась в 1982 году. От Ямала газовые трубы протянули на Запад. Из них более 100 километров прошли по вечной мерзлоте, более 300 – по болотистой местности. Газопровод пересекает автомобильные и железные дороги, Уральский хребет, множество мелких и крупных рек, среди которых – Обь, Волга и Днепр.Несмотря на все трудности, газопровод Уренгой – Помары – Ужгород соорудили с рекордным опережением проектных сроков – вместо пяти лет уложились в 1,5 года.В августе 1983 года газопровод был достроен, а первый газ пошел по нему в Европу в январе 1984 года.Проектная мощность газопровода – 32 миллиарда кубометров газа в год.Общая протяженность газопровода Уренгой – Помары – Ужгород составляет 4451 километр, в том числе по территории Украины проходит 1160 километров.Газопровод заходит на территорию Украины через контрольно-измерительную станцию "Суджа" на границе с Курской областью и проходит девять компрессорных станций в городах Ромны, Гребинка, Софиевка, Ставище, Ильинцы, Бар, Гусятин, Богородчаны, Воловец. В Европу газ уходит через измерительную станцию "Ужгород".Магистральный газопровод Уренгой – Помары – Ужгород проходит по территории десяти областей Украины: Сумской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской.В настоящее время российская часть газопровода управляется ПАО "Газпром", украинская – "Укртрансгаз", дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украины"."Суджа" – это единственная на сегодня точка входа газа из России на Украину для транзита в Европу. 20 декабря 2022 года на магистральном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород в Вурнарском районе Чувашии произошел взрыв из-за утечки газа. В пресс-службе главы региона сообщили, что до возгорания на газопроводе велись работы эксплуатирующей организацией "Заволжское линейное управление магистральных газопроводов "Газпром Трансгаз Нижний Новгород". В результате ЧП три человека погибли, один получил ранения (Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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справки, россия, украина, европа, природный газ
Справки, Россия, Украина, Европа, Природный газ
Уренгой – Помары –Ужгород – первый в мире трансконтинентальный газопровод
, по которому "голубое топливо" транспортируется
из Сибири в Европу.
В конце 1970-х годов СССР начал обсуждать
строительство газопровода со странами Европы. Поскольку они остро нуждались в энергоресурсах, то проект сулил взаимную экономическую выгоду. СССР готов был наладить поставки "голубого топлива" в обмен на трубы и оборудование. Однако против такого сотрудничества резко выступили США. В качестве альтернативы они предлагали европейцам закупать у них уголь для получения синтетического топлива или провести газопровод из стран Ближнего Востока. Но по экономической эффективности эти идеи не могли конкурировать с перспективой трубопроводных поставок советского газа. Неоднократно США пытались заблокировать проект строительства, вводили эмбарго на поставку оборудования, препятствовали кредитованию, оказывая мощное давление на европейские страны.
Вопреки давлению США для строительства газопровода Уренгой – Помары – Ужгород европейцы обеспечили поставку в СССР оборудования для компрессорных станций и труб диаметром 1420 мм, которые советские предприятия тогда не выпускали.
Первоначально экспортный газопровод Уренгой – Помары – Ужгород планировали тянуть от Ямбурга, но после изменений в проект отправной точкой стало Уренгойское месторождение, на котором уже шла добыча.
Грандиозная стройка началась в 1982 году. От Ямала газовые трубы протянули на Запад. Из них более 100 километров прошли по вечной мерзлоте, более 300 – по болотистой местности. Газопровод пересекает автомобильные и железные дороги, Уральский хребет, множество мелких и крупных рек, среди которых – Обь, Волга и Днепр.
Несмотря на все трудности, газопровод Уренгой – Помары – Ужгород соорудили с рекордным опережением проектных сроков – вместо пяти лет уложились в 1,5 года.
В августе 1983 года газопровод был достроен, а первый газ пошел по нему в Европу в январе 1984 года.
Проектная мощность газопровода – 32 миллиарда кубометров газа в год.
Общая протяженность газопровода Уренгой – Помары – Ужгород составляет 4451 километр, в том числе по территории Украины проходит 1160 километров.
Газопровод заходит
на территорию Украины через контрольно-измерительную станцию "Суджа" на границе с Курской областью и проходит девять компрессорных станций в городах Ромны, Гребинка, Софиевка, Ставище, Ильинцы, Бар, Гусятин, Богородчаны, Воловец. В Европу газ уходит через измерительную станцию "Ужгород".
Магистральный газопровод Уренгой – Помары – Ужгород проходит
по территории десяти областей Украины: Сумской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской.
В настоящее время российская часть газопровода управляется
ПАО "Газпром", украинская – "Укртрансгаз", дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украины".
"Суджа" – это единственная на сегодня точка входа
газа из России на Украину для транзита в Европу.
20 декабря 2022 года на магистральном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород в Вурнарском районе Чувашии произошел взрыв
из-за утечки газа. В пресс-службе главы региона сообщили, что до возгорания на газопроводе велись работы эксплуатирующей организацией "Заволжское линейное управление магистральных газопроводов "Газпром Трансгаз Нижний Новгород". В результате ЧП три человека погибли, один получил ранения (
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников