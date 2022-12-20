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Газопровод Уренгой – Помары – Ужгород

Газопровод Уренгой – Помары – Ужгород - РИА Новости, 20.12.2022

Газопровод Уренгой – Помары – Ужгород

Уренгой – Помары –Ужгород – первый в мире трансконтинентальный газопровод, по которому "голубое топливо" транспортируется из Сибири в Европу. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T17:31

2022-12-20T17:31

2022-12-20T17:31

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Уренгой – Помары –Ужгород – первый в мире трансконтинентальный газопровод, по которому "голубое топливо" транспортируется из Сибири в Европу.В конце 1970-х годов СССР начал обсуждать строительство газопровода со странами Европы. Поскольку они остро нуждались в энергоресурсах, то проект сулил взаимную экономическую выгоду. СССР готов был наладить поставки "голубого топлива" в обмен на трубы и оборудование. Однако против такого сотрудничества резко выступили США. В качестве альтернативы они предлагали европейцам закупать у них уголь для получения синтетического топлива или провести газопровод из стран Ближнего Востока. Но по экономической эффективности эти идеи не могли конкурировать с перспективой трубопроводных поставок советского газа. Неоднократно США пытались заблокировать проект строительства, вводили эмбарго на поставку оборудования, препятствовали кредитованию, оказывая мощное давление на европейские страны.Вопреки давлению США для строительства газопровода Уренгой – Помары – Ужгород европейцы обеспечили поставку в СССР оборудования для компрессорных станций и труб диаметром 1420 мм, которые советские предприятия тогда не выпускали.Первоначально экспортный газопровод Уренгой – Помары – Ужгород планировали тянуть от Ямбурга, но после изменений в проект отправной точкой стало Уренгойское месторождение, на котором уже шла добыча.Грандиозная стройка началась в 1982 году. От Ямала газовые трубы протянули на Запад. Из них более 100 километров прошли по вечной мерзлоте, более 300 – по болотистой местности. Газопровод пересекает автомобильные и железные дороги, Уральский хребет, множество мелких и крупных рек, среди которых – Обь, Волга и Днепр.Несмотря на все трудности, газопровод Уренгой – Помары – Ужгород соорудили с рекордным опережением проектных сроков – вместо пяти лет уложились в 1,5 года.В августе 1983 года газопровод был достроен, а первый газ пошел по нему в Европу в январе 1984 года.Проектная мощность газопровода – 32 миллиарда кубометров газа в год.Общая протяженность газопровода Уренгой – Помары – Ужгород составляет 4451 километр, в том числе по территории Украины проходит 1160 километров.Газопровод заходит на территорию Украины через контрольно-измерительную станцию "Суджа" на границе с Курской областью и проходит девять компрессорных станций в городах Ромны, Гребинка, Софиевка, Ставище, Ильинцы, Бар, Гусятин, Богородчаны, Воловец. В Европу газ уходит через измерительную станцию "Ужгород".Магистральный газопровод Уренгой – Помары – Ужгород проходит по территории десяти областей Украины: Сумской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской.В настоящее время российская часть газопровода управляется ПАО "Газпром", украинская – "Укртрансгаз", дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украины"."Суджа" – это единственная на сегодня точка входа газа из России на Украину для транзита в Европу. 20 декабря 2022 года на магистральном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород в Вурнарском районе Чувашии произошел взрыв из-за утечки газа. В пресс-службе главы региона сообщили, что до возгорания на газопроводе велись работы эксплуатирующей организацией "Заволжское линейное управление магистральных газопроводов "Газпром Трансгаз Нижний Новгород". В результате ЧП три человека погибли, один получил ранения (Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, украина, европа, природный газ