https://ria.ru/20221220/pozhar-1840017002.html

При пожаре на газопроводе в Чувашии пострадал один человек

При пожаре на газопроводе в Чувашии пострадал один человек - РИА Новости, 20.12.2022

При пожаре на газопроводе в Чувашии пострадал один человек

Один человек пострадал при пожаре на газопроводе в Чувашии, сообщает государственный комитет Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T15:30

2022-12-20T15:30

2022-12-20T15:50

происшествия

ужгород

европа

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

газпром

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре на газопроводе в Чувашии, сообщает государственный комитет Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГКЧС). По данным МЧС Чувашии, в 13.44 в экстренные службы Чуваши поступило сообщение о пожаре, произошедшем в результате утечки газа на подземном газопроводе близ деревни Ямбахтино Вурнарского района. Как уточнили в пресс-службе главы республики, на магистральном газопроводе Уренгой - Помары – Ужгород произошел взрыв. До возгорания там велись работы эксплуатирующей организацией "Заволжское линейное управление магистральных газопроводов Газпром Трансгаз Нижний Новгород". "Наблюдается факельное горение. По состоянию на 13.50 данный участок газопровода перекрыт. Предварительно сообщаем, 1 пострадавший, погибших нет. Все службы реагирования выдвинулись на место происшествия. Дальнейшая информация уточняется", - сообщает ГКЧС в своем Telegram-канале. Трубопровод, на котором произошел взрыв, - это экспортный российский газопровод, по которому "голубое топливо" транспортируется из Сибири в Европу. Уренгой - Помары - Ужгород пересекает российско-украинскую границу в районе станции "Суджа" в Курской области, и это единственная на сегодня точка входа газа из России на Украину для транзита в Европу. До возгорания там велись работы эксплуатирующей организацией "Заволжское линейное управление магистральных газопроводов Газпром Трансгаз Нижний Новгород".

https://ria.ru/20221119/avarii-1832798359.html

ужгород

европа

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происшествия, ужгород, европа, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), газпром