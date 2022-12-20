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Der Spiegel сравнил решение ЕС о потолке цен на газ с ситом - РИА Новости, 20.12.2022
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Der Spiegel сравнил решение ЕС о потолке цен на газ с ситом
Der Spiegel сравнил решение ЕС о потолке цен на газ с ситом - РИА Новости, 20.12.2022
Der Spiegel сравнил решение ЕС о потолке цен на газ с ситом
Решение Евросоюза о введении ограничения цен на газ полно дыр, из-за чего его реализация будет неэффективной, пишет немецкое издание Der Spiegel. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T16:48
2022-12-20T17:35
экономика
азия
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
цены на нефть
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Решение Евросоюза о введении ограничения цен на газ полно дыр, из-за чего его реализация будет неэффективной, пишет немецкое издание Der Spiegel.Как отмечает автор статьи Стефан Шульц, правило "потолка" содержит много способов обхода. Помимо этого, есть условия, при которых его действие и вовсе могут приостановить.Принятый формат можно рассматривать лишь как попытку сохранить лицо, но удачным такое решение не будет."Нет сомнений в том, что потолок цен отменят в некоторых случаях. В частности, это может произойти, если граждане ЕС начнут потреблять больше газа, если слишком много танкеров с СПГ направят в Азию", — резюмировал Шульц.Накануне страны Евросоюза договорились установить предельную биржевую цену на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнет действовать с 15 февраля. Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на топливо. Высокая стоимость энергоносителей, как отмечали СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия.Запад усилил санкционное давление на Москву из-за Украины. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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экономика, азия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, цены на нефть
Экономика, Азия, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Цены на нефть
16:48 20.12.2022 (обновлено: 17:35 20.12.2022)
 
Der Spiegel сравнил решение ЕС о потолке цен на газ с ситом

Der Spiegel: решение Евросоюза о введении потолка цен на газ напоминает сито

© Фото : Газпром/TelegramГазовое месторождение
Газовое месторождение - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Фото : Газпром/Telegram
Газовое месторождение. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Решение Евросоюза о введении ограничения цен на газ полно дыр, из-за чего его реализация будет неэффективной, пишет немецкое издание Der Spiegel.
Как отмечает автор статьи Стефан Шульц, правило "потолка" содержит много способов обхода. Помимо этого, есть условия, при которых его действие и вовсе могут приостановить.

"Этот "потолок" напоминает сито. К примеру, он должен действовать на всех европейских площадках. Однако Еврокомиссия сохранила за собой право делать исключения", — сказано в публикации.

Принятый формат можно рассматривать лишь как попытку сохранить лицо, но удачным такое решение не будет.
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"Нет сомнений в том, что потолок цен отменят в некоторых случаях. В частности, это может произойти, если граждане ЕС начнут потреблять больше газа, если слишком много танкеров с СПГ направят в Азию", — резюмировал Шульц.
Накануне страны Евросоюза договорились установить предельную биржевую цену на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнет действовать с 15 февраля.
Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на топливо. Высокая стоимость энергоносителей, как отмечали СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия.
Запад усилил санкционное давление на Москву из-за Украины. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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