https://ria.ru/20221220/gaz-1840050916.html

Der Spiegel сравнил решение ЕС о потолке цен на газ с ситом

Der Spiegel сравнил решение ЕС о потолке цен на газ с ситом - РИА Новости, 20.12.2022

Der Spiegel сравнил решение ЕС о потолке цен на газ с ситом

Решение Евросоюза о введении ограничения цен на газ полно дыр, из-за чего его реализация будет неэффективной, пишет немецкое издание Der Spiegel. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T16:48

2022-12-20T16:48

2022-12-20T17:35

экономика

азия

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

цены на нефть

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Решение Евросоюза о введении ограничения цен на газ полно дыр, из-за чего его реализация будет неэффективной, пишет немецкое издание Der Spiegel.Как отмечает автор статьи Стефан Шульц, правило "потолка" содержит много способов обхода. Помимо этого, есть условия, при которых его действие и вовсе могут приостановить.Принятый формат можно рассматривать лишь как попытку сохранить лицо, но удачным такое решение не будет."Нет сомнений в том, что потолок цен отменят в некоторых случаях. В частности, это может произойти, если граждане ЕС начнут потреблять больше газа, если слишком много танкеров с СПГ направят в Азию", — резюмировал Шульц.Накануне страны Евросоюза договорились установить предельную биржевую цену на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнет действовать с 15 февраля. Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на топливо. Высокая стоимость энергоносителей, как отмечали СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия.Запад усилил санкционное давление на Москву из-за Украины. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839304323.html

https://ria.ru/20221213/dengi-1838192645.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, азия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, цены на нефть