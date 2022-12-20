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Цены на газ в Европе приблизились к 1250 долларам за тысячу кубов - РИА Новости, 20.12.2022
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Цены на газ в Европе приблизились к 1250 долларам за тысячу кубов
Цены на газ в Европе приблизились к 1250 долларам за тысячу кубов - РИА Новости, 20.12.2022
Цены на газ в Европе приблизились к 1250 долларам за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе после взрыва на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород ускорили темпы роста, приблизившись к 1250 долларам за тысячу кубометров,... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T15:21
2022-12-20T15:35
уренгой-помары-ужгород (газопровод)
европа
экономика
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе после взрыва на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород ускорили темпы роста, приблизившись к 1250 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в минусе – у отметки 1150,2 доллара за тысячу кубометров (–3,3%). Стоимость по состоянию на 15.13 мск составляет 1191,8 доллара (+0,2%). Минутами ранее цена резко подскочила до 1257,9 доллара (+5,6%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня – 1189,7 доллара за тысячу кубометров.Цены перешли в плюс и ускорили рост после сообщения о взрыве на магистральном газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород. Он пересекает российско-украинскую границу в районе станции "Суджа" в Курской области, и это единственная на сегодня точка входа российского газа на Украину для транзита в Европу.
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уренгой-помары-ужгород (газопровод), европа, экономика
Уренгой-Помары-Ужгород (газопровод), Европа, Экономика
15:21 20.12.2022 (обновлено: 15:35 20.12.2022)
 
Цены на газ в Европе приблизились к 1250 долларам за тысячу кубов

Цены на газ в Европе после взрыва на газопроводе в Чувашии приблизились к 1250 долларам

© AP Photo / StringerГазопровод Baltic Pipe в Будно, Польша
Газопровод Baltic Pipe в Будно, Польша - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / Stringer
Газопровод Baltic Pipe в Будно, Польша. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе после взрыва на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород ускорили темпы роста, приблизившись к 1250 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в минусе – у отметки 1150,2 доллара за тысячу кубометров (–3,3%). Стоимость по состоянию на 15.13 мск составляет 1191,8 доллара (+0,2%). Минутами ранее цена резко подскочила до 1257,9 доллара (+5,6%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня – 1189,7 доллара за тысячу кубометров.
Цены перешли в плюс и ускорили рост после сообщения о взрыве на магистральном газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород. Он пересекает российско-украинскую границу в районе станции "Суджа" в Курской области, и это единственная на сегодня точка входа российского газа на Украину для транзита в Европу.
Тушение пожара на месте утечки на подземном газопроводе в Чувашии - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 15:30
При пожаре на газопроводе в Чувашии пострадал один человек
 
Уренгой-Помары-Ужгород (газопровод)ЕвропаЭкономика
 
 
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