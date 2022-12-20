https://ria.ru/20221220/gaz-1840014974.html

Цены на газ в Европе приблизились к 1250 долларам за тысячу кубов

Цены на газ в Европе приблизились к 1250 долларам за тысячу кубов - РИА Новости, 20.12.2022

Цены на газ в Европе приблизились к 1250 долларам за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе после взрыва на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород ускорили темпы роста, приблизившись к 1250 долларам за тысячу кубометров,... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T15:21

2022-12-20T15:21

2022-12-20T15:35

уренгой-помары-ужгород (газопровод)

европа

экономика

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе после взрыва на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород ускорили темпы роста, приблизившись к 1250 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в минусе – у отметки 1150,2 доллара за тысячу кубометров (–3,3%). Стоимость по состоянию на 15.13 мск составляет 1191,8 доллара (+0,2%). Минутами ранее цена резко подскочила до 1257,9 доллара (+5,6%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня – 1189,7 доллара за тысячу кубометров.Цены перешли в плюс и ускорили рост после сообщения о взрыве на магистральном газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород. Он пересекает российско-украинскую границу в районе станции "Суджа" в Курской области, и это единственная на сегодня точка входа российского газа на Украину для транзита в Европу.

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европа

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

уренгой-помары-ужгород (газопровод), европа, экономика