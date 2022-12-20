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Потребление газа в ЕС снизилось на 20 процентов - РИА Новости, 20.12.2022
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Потребление газа в ЕС снизилось на 20 процентов
Потребление газа в ЕС снизилось на 20 процентов - РИА Новости, 20.12.2022
Потребление газа в ЕС снизилось на 20 процентов
Потребление газа в Евросоюзе сократилось примерно на 20% за август-ноябрь 2022 года по сравнению со средним значением за те же месяцы в 2017-2021 годах,... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T14:21
2022-12-20T15:30
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БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Потребление газа в Евросоюзе сократилось примерно на 20% за август-ноябрь 2022 года по сравнению со средним значением за те же месяцы в 2017-2021 годах, говорится в сообщении Евростата.Показатель сократился в большинстве государств Евросоюза. При этом в 18 из 27 стран он упал больше, чем на целевые 15%.Сильнее всего потребление снизилось в Финляндии (минус 52,7%), Латвии (минус 43,2%) и Литве (минус 41,6%). Шесть государств хотя и сократили использование "голубого топлива", но не достигли цели в 15%.Кроме того, в двух странах союза потребление выросло за август-ноябрь: на Мальте на 7,1% и в Словакии на 2,6%.Евросоюз в начале августа на фоне стремления снизить зависимость от российского ископаемого топлива принял новые правила, по которым страны союза должны приложить все усилия для сокращения своего потребления газа в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года не менее чем на 15% по сравнению со своим средним потреблением в тот же период за последние пять лет. Пока это сокращение является добровольным, но при ухудшении энергетического кризиса может стать обязательным.
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евросоюз, евростат, экономика, финляндия, латвия, литва
Евросоюз, Евростат, Экономика, Финляндия, Латвия, Литва
14:21 20.12.2022 (обновлено: 15:30 20.12.2022)
 
Потребление газа в ЕС снизилось на 20 процентов

Евростат отметил снижение потребления газа в ЕС на 20 процентов за август-ноябрь 2022 года

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб
Центрально-европейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Потребление газа в Евросоюзе сократилось примерно на 20% за август-ноябрь 2022 года по сравнению со средним значением за те же месяцы в 2017-2021 годах, говорится в сообщении Евростата.
"Потребление природного газа в ЕС упало на 20,1% в августе-ноябре 2022 года по сравнению со средним потреблением газа за те же месяцы - август-ноябрь, между 2017 и 2021 годами", - отмечается в нем.
Показатель сократился в большинстве государств Евросоюза. При этом в 18 из 27 стран он упал больше, чем на целевые 15%.
Сильнее всего потребление снизилось в Финляндии (минус 52,7%), Латвии (минус 43,2%) и Литве (минус 41,6%). Шесть государств хотя и сократили использование "голубого топлива", но не достигли цели в 15%.
Кроме того, в двух странах союза потребление выросло за август-ноябрь: на Мальте на 7,1% и в Словакии на 2,6%.
Евросоюз в начале августа на фоне стремления снизить зависимость от российского ископаемого топлива принял новые правила, по которым страны союза должны приложить все усилия для сокращения своего потребления газа в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года не менее чем на 15% по сравнению со своим средним потреблением в тот же период за последние пять лет. Пока это сокращение является добровольным, но при ухудшении энергетического кризиса может стать обязательным.
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