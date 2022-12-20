https://ria.ru/20221220/gaz-1839992906.html

Потребление газа в ЕС снизилось на 20 процентов

Потребление газа в ЕС снизилось на 20 процентов - РИА Новости, 20.12.2022

Потребление газа в ЕС снизилось на 20 процентов

Потребление газа в Евросоюзе сократилось примерно на 20% за август-ноябрь 2022 года по сравнению со средним значением за те же месяцы в 2017-2021 годах,... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T14:21

2022-12-20T14:21

2022-12-20T15:30

евросоюз

евростат

экономика

финляндия

латвия

литва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804086939_0:30:3279:1874_1920x0_80_0_0_b1408185f039c65188b1c0b9fdb29f5a.jpg

БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Потребление газа в Евросоюзе сократилось примерно на 20% за август-ноябрь 2022 года по сравнению со средним значением за те же месяцы в 2017-2021 годах, говорится в сообщении Евростата.Показатель сократился в большинстве государств Евросоюза. При этом в 18 из 27 стран он упал больше, чем на целевые 15%.Сильнее всего потребление снизилось в Финляндии (минус 52,7%), Латвии (минус 43,2%) и Литве (минус 41,6%). Шесть государств хотя и сократили использование "голубого топлива", но не достигли цели в 15%.Кроме того, в двух странах союза потребление выросло за август-ноябрь: на Мальте на 7,1% и в Словакии на 2,6%.Евросоюз в начале августа на фоне стремления снизить зависимость от российского ископаемого топлива принял новые правила, по которым страны союза должны приложить все усилия для сокращения своего потребления газа в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года не менее чем на 15% по сравнению со своим средним потреблением в тот же период за последние пять лет. Пока это сокращение является добровольным, но при ухудшении энергетического кризиса может стать обязательным.

https://ria.ru/20221220/gaz-1839984818.html

финляндия

латвия

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евросоюз, евростат, экономика, финляндия, латвия, литва