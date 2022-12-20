В Швейцарии оставили без ответа вопрос о присоединении к потолку цен на газ
Пресс-секретарь SECO Майенфиш: Швейцария ознакомилась с решением ЕС ограничить цены на газ
Газовые конфорки. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 20 дек – РИА Новости. Швейцария ознакомилась c решением ЕС по установлению потолка цен на газ, но не будет давать комментариев относительно поддержки данной меры, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.
Страны Евросоюза в понедельник договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнет действовать с 15 февраля. Поводом для данной меры заявлялось стремление оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ, при этом ряд официальных лиц в Европе называли это "политическим ответом" России.
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"Швейцария ознакомилась с решением ЕС ограничить цену на газ. Вот и все, что можно сообщить об этом", - ответил Майенфиш на вопрос корреспондента агентства о том, присоединится ли Швейцария к этому решению.
Швейцария ранее приняла восьмой пакет санкций ЕС против России, в том числе введение ценового потолка на российскую нефть. Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Женевы.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. Комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, Путин заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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