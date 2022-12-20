https://ria.ru/20221220/gaz-1839971075.html

Потолок цен может отпугнуть поставщиков СПГ в Европу, считает эксперт

Потолок цен может отпугнуть поставщиков СПГ в Европу, считает эксперт - РИА Новости, 20.12.2022

Потолок цен может отпугнуть поставщиков СПГ в Европу, считает эксперт

Эффективность механизма "потолка цен на газ" вызывает вопросы, так как это мера нерыночная и может снизить привлекательность европейского рынка для поставщиков... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T13:22

2022-12-20T13:22

2022-12-20T13:22

экономика

европа

бкс мир инвестиций

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Эффективность механизма "потолка цен на газ" вызывает вопросы, так как это мера нерыночная и может снизить привлекательность европейского рынка для поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), сказал в комментарии РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Министры энергетики стран Евросоюза в понедельник договорились о создании механизма коррекции рынка газа. Он будет запускаться, когда цена месячного фьючерса по TTF будет превышать180 евро за МВт.ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) в течение трёх дней и одновременно её спред к цене СПГ на мировых рынках будет больше 35 евро. Механизм начнёт действовать с 15 февраля. "Новость о потолке ожидаемая, но параметры оказались жестче, чем предполагалось ранее. В моменте эффекта на рынок механизм не окажет, предельный уровень 2000 долларов за тысячу кубометров оставляет пространство для маневра. Но в перспективе в моменты дисбалансов он может активироваться. Эффективность пока вызывает вопросы, поскольку мера нерыночная и может подорвать привлекательность европейского рынка для поставщиков СПГ. В таком случае последствия для потребителей могут быть негативными", – отметил Галактионов. Эта мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. Высокая стоимость энергоносителей в Европе, как отмечали западные СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия. Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще в прошлом году. Если весной газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, то к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой цены перешагнули порог в 2000 долларов, а в начале нынешней весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров. Несмотря на текущее снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

https://ria.ru/20221220/gaz-1839934431.html

https://ria.ru/20221220/sanktsii-1839968772.html

https://ria.ru/20221219/sanktsii-1839567936.html

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экономика, европа, бкс мир инвестиций, санкции в отношении россии