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Премьер Белоруссии рассказал о ценах на российский газ в 2023 году - РИА Новости, 20.12.2022
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Премьер Белоруссии рассказал о ценах на российский газ в 2023 году
Премьер Белоруссии рассказал о ценах на российский газ в 2023 году - РИА Новости, 20.12.2022
Премьер Белоруссии рассказал о ценах на российский газ в 2023 году
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что цена на газ для Минска в 2023 году, о которой договорились президенты двух стран Владимир Путин и Александр... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T11:38
2022-12-20T11:38
белоруссия
россия
роман головченко
экономика
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МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что цена на газ для Минска в 2023 году, о которой договорились президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко, базируется на белорусском предложении. "Цена коммерческая, которая сформирована и о которой вчера договорились президенты, базируется на белорусском предложении", – приводит слова Головченко агентство Sputnik Беларусь.
https://ria.ru/20221219/gaz-1839858038.html
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белоруссия, россия, роман головченко, экономика
Белоруссия, Россия, Роман Головченко, Экономика
11:38 20.12.2022
 
Премьер Белоруссии рассказал о ценах на российский газ в 2023 году

Премьер Головченко: цена на российский газ для Белоруссии базируется на предложении Минска

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкВключенная газовая конфорка
Включенная газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что цена на газ для Минска в 2023 году, о которой договорились президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко, базируется на белорусском предложении.
"Цена коммерческая, которая сформирована и о которой вчера договорились президенты, базируется на белорусском предложении", – приводит слова Головченко агентство Sputnik Беларусь.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 21:37
Минск доволен ценой на газ, заявил Лукашенко
 
БелоруссияРоссияРоман ГоловченкоЭкономика
 
 
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