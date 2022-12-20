https://ria.ru/20221220/gaz-1839936665.html
Премьер Белоруссии рассказал о ценах на российский газ в 2023 году
Премьер Белоруссии рассказал о ценах на российский газ в 2023 году - РИА Новости, 20.12.2022
Премьер Белоруссии рассказал о ценах на российский газ в 2023 году
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что цена на газ для Минска в 2023 году, о которой договорились президенты двух стран Владимир Путин и Александр... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T11:38
2022-12-20T11:38
2022-12-20T11:38
белоруссия
россия
роман головченко
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822767519_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_7a0b323bfcb689db2ffd90f004008a32.jpg
МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что цена на газ для Минска в 2023 году, о которой договорились президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко, базируется на белорусском предложении. "Цена коммерческая, которая сформирована и о которой вчера договорились президенты, базируется на белорусском предложении", – приводит слова Головченко агентство Sputnik Беларусь.
https://ria.ru/20221219/gaz-1839858038.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822767519_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d48a49a646e7c4153a7d1b1dad10d3c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, роман головченко, экономика
Белоруссия, Россия, Роман Головченко, Экономика
Премьер Белоруссии рассказал о ценах на российский газ в 2023 году
Премьер Головченко: цена на российский газ для Белоруссии базируется на предложении Минска