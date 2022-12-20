https://ria.ru/20221220/gaz-1839936665.html

Премьер Белоруссии рассказал о ценах на российский газ в 2023 году

Премьер Белоруссии рассказал о ценах на российский газ в 2023 году - РИА Новости, 20.12.2022

Премьер Белоруссии рассказал о ценах на российский газ в 2023 году

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что цена на газ для Минска в 2023 году, о которой договорились президенты двух стран Владимир Путин и Александр... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T11:38

2022-12-20T11:38

2022-12-20T11:38

белоруссия

россия

роман головченко

экономика

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МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что цена на газ для Минска в 2023 году, о которой договорились президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко, базируется на белорусском предложении. "Цена коммерческая, которая сформирована и о которой вчера договорились президенты, базируется на белорусском предложении", – приводит слова Головченко агентство Sputnik Беларусь.

https://ria.ru/20221219/gaz-1839858038.html

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Ольга Фомченкова

белоруссия, россия, роман головченко, экономика