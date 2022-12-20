https://ria.ru/20221220/gaz-1839934431.html

Цену на российский газ для Белоруссии впервые зафиксируют на три года

Цену на российский газ для Белоруссии впервые зафиксируют на три года - РИА Новости, 20.12.2022

Цену на российский газ для Белоруссии впервые зафиксируют на три года

Москва и Минск зафиксировали цену на газ для Белоруссии на три года, сообщило издание "СБ.Беларусь сегодня" со ссылкой на премьера республики Романа Головченко. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T11:31

2022-12-20T11:31

2022-12-20T12:57

экономика

белоруссия

россия

природный газ

роман головченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754987009_0:241:3214:2048_1920x0_80_0_0_f276e544394b8422c5813e170ef0e560.jpg

МИНСК, 20 дек — РИА Новости. Москва и Минск зафиксировали цену на газ для Белоруссии на три года, сообщило издание "СБ.Беларусь сегодня" со ссылкой на премьера республики Романа Головченко.Он уточнил, что о стоимости сырья накануне договорились президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко. По словам Головченко, это коммерческая цена, но она основана на белорусском предложении. Для Минска это выгодная и комфортная сумма.Белоруссия сможет в своих макроэкономических расчетах исходить из конкретной цифры, пояснил премьер.О том, что цену на российский газ для Белоруссии удалось согласовать, накануне сообщил Лукашенко по итогам переговоров с Путиным в Минске. Он подчеркнул, что стоимость фиксированная и выгодная.Цена на газ для Белоруссии в 2022 году была согласована на уровне 2021 года — 128,52 доллара за тысячу кубометров. С апреля Минск перешел на расчеты за сырье в российских рублях.

https://ria.ru/20221216/gaz-1839138596.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, белоруссия, россия, природный газ, роман головченко