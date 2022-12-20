11:31 20.12.2022 (обновлено: 12:57 20.12.2022)
Цену на российский газ для Белоруссии впервые зафиксируют на три года
Премьер Головченко: цену на российский газ для Белоруссии впервые зафиксируют на три года
Горелка газовой плиты. Архивное фото
МИНСК, 20 дек — РИА Новости. Москва и Минск зафиксировали цену на газ для Белоруссии на три года, сообщило издание "СБ.Беларусь сегодня" со ссылкой на премьера республики Романа Головченко.
"В ближайшее время соответствующие министерства подпишут коммерческие соглашения на поставку природного газа в Беларусь. И как мы услышали, впервые цена будет зафиксирована на трехлетний период", — сказал глава правительства.
Он уточнил, что о стоимости сырья накануне договорились президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко. По словам Головченко, это коммерческая цена, но она основана на белорусском предложении. Для Минска это выгодная и комфортная сумма.
Белоруссия сможет в своих макроэкономических расчетах исходить из конкретной цифры, пояснил премьер.
"Для жителей Беларуси, для промышленности все будет стабильно и комфортно. Считаю, что надо уходить от выпячивания этого вопроса. Это рабочий вопрос", — заключил глава правительства.
О том, что цену на российский газ для Белоруссии удалось согласовать, накануне сообщил Лукашенко по итогам переговоров с Путиным в Минске. Он подчеркнул, что стоимость фиксированная и выгодная.
Цена на газ для Белоруссии в 2022 году была согласована на уровне 2021 года — 128,52 доллара за тысячу кубометров. С апреля Минск перешел на расчеты за сырье в российских рублях.