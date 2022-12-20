https://ria.ru/20221220/gaz-1839919030.html

Первые 23 дома в Красноярске переведены на отопление газом по нацпроекту

Первые 23 дома в Красноярске переведены на отопление газом по нацпроекту - РИА Новости, 20.12.2022

Первые 23 дома в Красноярске переведены на отопление газом по нацпроекту

Первые 23 частных дома в рамках реализации в Красноярске программы "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" переведены с угольного отопления на газовое, сообщает... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T10:40

2022-12-20T10:40

2022-12-20T10:41

красноярский край

красноярск

жкх

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КРАСНОЯРСК, 20 дек - РИА Новости. Первые 23 частных дома в рамках реализации в Красноярске программы "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" переведены с угольного отопления на газовое, сообщает пресс-служба губернатора. По ее данным, все оборудование для жителей установили бесплатно в рамках комплексной программы по переводу частных домовладений с угольного отопления на его более экологичные виды. Программа включена в комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города Красноярска. "Средства на ее реализацию предоставлены по программе "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". В Красноярске с угольного отопления на газ переведены первые 23 частных дома. Хозяева уже начали использовать установленное оборудование. На участках установлены газгольдеры и все нужное для их дозаправки, оборудованы трубопроводы до домов, а также все внутридомовые системы – блоки управления, сети, радиаторы", - говорится в сообщении. В районных администрациях собирали заявки от желающих перейти на такой вид отопления. Каждый участок был обследован и там, где позволяла площадь и были другие необходимые по требованиям безопасности условия, работы были выполнены. Новыми системами уже пользуются жители частных домов в поселке Кразовский, микрорайоне Нанжуль-Солнечном, Ботаническом. Прием заявок на перевод частных домов Красноярска на экологичные виды отопления продолжается. Программа рассчитана до 2024 года.

https://ria.ru/20221209/obrazovanie-1837501776.html

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красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, красноярск, жкх