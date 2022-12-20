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Количество фейков в этом году возросло в 6 раз по сравнению с 2021 годом - РИА Новости, 20.12.2022
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Количество фейков в этом году возросло в 6 раз по сравнению с 2021 годом
Количество фейков в этом году возросло в 6 раз по сравнению с 2021 годом - РИА Новости, 20.12.2022
Количество фейков в этом году возросло в 6 раз по сравнению с 2021 годом
В шесть раз возросло количество фейков в сети интернет в 2022 году по сравнению с предыдущим годом – от 1,5 миллионов до 9 миллионов сообщений, сказал... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T17:43
2022-12-20T17:43
общество
технологии
безопасность
интернет
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МОСКВА, 20 дек- РИА Новости. В шесть раз возросло количество фейков в сети интернет в 2022 году по сравнению с предыдущим годом – от 1,5 миллионов до 9 миллионов сообщений, сказал журналистам гендиректор АНО "Диалог Регионы", компании-основателя фактчекинговой платформы "Лапша медиа" Владимир Табак на пресс-конференции в в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня"."В массовом понимании фейки вошли в нашу жизнь на волне короновируса. В этом году количество фейков возросло по сравнению с предыдущем в 6 раз, один уникальный фейк может дать миллионные охваты аудитории. Рост фейка стал драматическим – от 1,5 миллиона за прошлый год до 9 миллионов ссылок на фейковые сообщения в текущем году", - отметил Табак.Он рассказал, что фактчекинговая платформа "Лапша медиа" была создана в 2022 году и главная ее задача – разоблачение и публикация дезинформации, а также говоря о важности платформы, отметил, что только за прошлый год было опубликовано порядка 1,5 тысячи разоблаченных дезинформационных сообщений – уникальных фейков.Табак рассказал, что антифейковая платформа поможет пользователям распознать и вычислить ложные сообщения – для этого необходимо зайти на сайт, заполнить форму обращения, приложив ссылку на сообщение, которое необходимо проверить.Он отметил, что о сервисе распознавания фейков уже знает 5% населения нашей страны и интерес к нему возрастает, основная аудитория подписчиков - люди старше 35 лет.По данным фактчекинговой платформы, порядка 68% фейков наиболее активны в информационном пространстве первые трое суток после своего появления, от 4 до 7 дней живут около 18% фейков, а средняя продолжительность вброса в 2022 году составила 4,7 дня.Говоря о проблематике фейка и их каналах распространения, он отметил, что половина всех сообщений размещаются на платформах социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассниках", а снижение дезинформации на иностранных платформах связано с блокировкой ресурсов и перенаправлением трафика на российские каналы.Табак рассказал, что 64% респондентов утверждают, что способны отличить достоверную информацию от недостоверной, а результат проведенного тестирования на предмет наличия базовых компетенций по верификации фейков показал, что только 48% экспертов справились с заданием разоблачения фейка.
https://ria.ru/20221219/genprokuratura-1839628566.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221210/1837705515.html
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2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, безопасность, интернет
Общество, Технологии, Безопасность, Интернет
17:43 20.12.2022
 

Количество фейков в этом году возросло в 6 раз по сравнению с 2021 годом

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек- РИА Новости. В шесть раз возросло количество фейков в сети интернет в 2022 году по сравнению с предыдущим годом – от 1,5 миллионов до 9 миллионов сообщений, сказал журналистам гендиректор АНО "Диалог Регионы", компании-основателя фактчекинговой платформы "Лапша медиа" Владимир Табак на пресс-конференции в в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"В массовом понимании фейки вошли в нашу жизнь на волне короновируса. В этом году количество фейков возросло по сравнению с предыдущем в 6 раз, один уникальный фейк может дать миллионные охваты аудитории. Рост фейка стал драматическим – от 1,5 миллиона за прошлый год до 9 миллионов ссылок на фейковые сообщения в текущем году", - отметил Табак.
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Он рассказал, что фактчекинговая платформа "Лапша медиа" была создана в 2022 году и главная ее задача – разоблачение и публикация дезинформации, а также говоря о важности платформы, отметил, что только за прошлый год было опубликовано порядка 1,5 тысячи разоблаченных дезинформационных сообщений – уникальных фейков.
Табак рассказал, что антифейковая платформа поможет пользователям распознать и вычислить ложные сообщения – для этого необходимо зайти на сайт, заполнить форму обращения, приложив ссылку на сообщение, которое необходимо проверить.
Он отметил, что о сервисе распознавания фейков уже знает 5% населения нашей страны и интерес к нему возрастает, основная аудитория подписчиков - люди старше 35 лет.
По данным фактчекинговой платформы, порядка 68% фейков наиболее активны в информационном пространстве первые трое суток после своего появления, от 4 до 7 дней живут около 18% фейков, а средняя продолжительность вброса в 2022 году составила 4,7 дня.
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Наказание за фейки и проблемы киноиндустрии в РФ
Говоря о проблематике фейка и их каналах распространения, он отметил, что половина всех сообщений размещаются на платформах социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассниках", а снижение дезинформации на иностранных платформах связано с блокировкой ресурсов и перенаправлением трафика на российские каналы.
Табак рассказал, что 64% респондентов утверждают, что способны отличить достоверную информацию от недостоверной, а результат проведенного тестирования на предмет наличия базовых компетенций по верификации фейков показал, что только 48% экспертов справились с заданием разоблачения фейка.
 
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