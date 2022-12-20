https://ria.ru/20221220/feyki-1839959246.html
Защита Яшина* оспорила приговор по делу о фейках об армии
Защита Яшина* оспорила приговор по делу о фейках об армии - РИА Новости, 20.12.2022
Защита Яшина* оспорила приговор по делу о фейках об армии
Защита бывшего муниципального депутата Ильи Яшина* (признан иноагентом) обжаловала приговор по делу о распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T12:44
2022-12-20T12:44
2022-12-20T12:45
илья яшин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Защита бывшего муниципального депутата Ильи Яшина* (признан иноагентом) обжаловала приговор по делу о распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы."В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде.Адвокаты просят оправдать своего подзащитного.Ранее суд приговорил Яшина* к 8,5 годам колонии общего режима. Прокурор запрашивал девять лет, защита настаивала на оправдании. Дополнительно Яшину* запретили четыре года после освобождения администрировать интернет-сайты.Как заявляет СК РФ, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче.СК РФ полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией".Как указала судья, Яшин* осознавал противоправный характер своих действий и руководствовался мотивом политической деятельности. В итоге он "создал реальную угрозу формирования негативного отношения к вооруженным силам и ложного представления о целях специальной военной операции".Сам Яшин* заявлял, что приводил разные точки зрения и просто "публично сомневался в официальной позиции Минобороны". Но судья посчитала, что это лишь попытка уйти от ответственности.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20221219/diskreditatsiya-1839778810.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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илья яшин, происшествия, москва, буча, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Илья Яшин, Происшествия, Москва, Буча, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
12:44 20.12.2022 (обновлено: 12:45 20.12.2022)
Защита Яшина* оспорила приговор по делу о фейках об армии
Защита бывшего депутата Ильи Яшина оспорила приговор по делу о фейках об армии
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Защита бывшего муниципального депутата Ильи Яшина* (признан иноагентом) обжаловала приговор по делу о распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде.
Адвокаты просят оправдать своего подзащитного.
Ранее суд приговорил Яшина* к 8,5 годам колонии общего режима. Прокурор запрашивал девять лет, защита настаивала на оправдании. Дополнительно Яшину* запретили четыре года после освобождения администрировать интернет-сайты.
Как заявляет СК РФ
, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче
.
СК РФ полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией".
Как указала судья, Яшин* осознавал противоправный характер своих действий и руководствовался мотивом политической деятельности. В итоге он "создал реальную угрозу формирования негативного отношения к вооруженным силам и ложного представления о целях специальной военной операции".
Сам Яшин* заявлял, что приводил разные точки зрения и просто "публично сомневался в официальной позиции Минобороны". Но судья посчитала, что это лишь попытка уйти от ответственности.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента