https://ria.ru/20221220/evropa-1839888124.html

В Китае объяснили, почему Европе не избежать удара от США

В Китае объяснили, почему Европе не избежать удара от США - РИА Новости, 20.12.2022

В Китае объяснили, почему Европе не избежать удара от США

США вряд ли пойдут навстречу Европе в вопросе изменения закона о снижении инфляции (IRA), вызвавшего разногласия между союзниками, заявила в беседе с порталом... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T05:57

2022-12-20T05:57

2022-12-20T12:48

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. США вряд ли пойдут навстречу Европе в вопросе изменения закона о снижении инфляции (IRA), вызвавшего разногласия между союзниками, заявила в беседе с порталом "Гуаньча" политолог Сунь Яньхун из Европейского института Китайской академии общественных наук.По ее словам, Вашингтон открыто проводит дискриминационную промышленную политику, из-за чего Европа много раз выражала недовольство. И американская администрация, судя по всему, полна решимости ввести в действие новый закон, хотя европейские политики пока еще надеются, что в него внесут коррективы."Европейцы, вероятно, не хотят вести торговую войну, поэтому все еще надеются, что США пойдут на некоторые уступки путем двусторонних переговоров. <…> По прогнозам, до того как акт вступит в силу, ЕС проведет еще раунд переговоров с Вашингтоном, однако учитывая, сколько осталось времени, вероятность пересмотра невелика", — cказала Сунь Яньхун.Она напомнила, что первоначальная цель Штатов — "Америка прежде всего". "Правительство хочет поддержать местную электромобильную промышленность, но европейская отрасль слишком велика. Если автомобильные компании государств ЕС будут включены в программу субсидирования, Соединенные Штаты не смогут достичь своих политических целей", — пояснила эксперт.Ответить на это, как предлагают некоторые европейские лидеры, Евросоюзу будет довольно сложно, продолжила Сунь Яньхун. Так, в США масштаб субсидий весьма велик, и выделить такие же средства на уровне Евросоюза почти невозможно. Кроме того, предложения об ответных субсидиях исходят от стран с сильной автопромышленностью — Германии и Франции, так что будет трудно выработать план, который поддержали бы большинство стран объединения.Закон о снижении инфляции, подписанный президентом Джо Байденом в августе, предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, собранных в Северной Америке. В соответствии с документом выделяются 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей и 64 миллиарда — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.В ЕС этот закон назвали дискриминацией по отношению к импорту из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает ответных мер, если США не пересмотрят эти меры поддержки бизнеса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221216/bayden-1839104986.html

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в мире, сша, евросоюз, европа