05:57 20.12.2022 (обновлено: 12:48 20.12.2022)
В Китае объяснили, почему Европе не избежать удара от США
Политолог Сунь: США не уступят Евросоюзу по вопросу субсидий в рамках спорного закона IRA
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. США вряд ли пойдут навстречу Европе в вопросе изменения закона о снижении инфляции (IRA), вызвавшего разногласия между союзниками, заявила в беседе с порталом "Гуаньча" политолог Сунь Яньхун из Европейского института Китайской академии общественных наук.
По ее словам, Вашингтон открыто проводит дискриминационную промышленную политику, из-за чего Европа много раз выражала недовольство. И американская администрация, судя по всему, полна решимости ввести в действие новый закон, хотя европейские политики пока еще надеются, что в него внесут коррективы.
"Европейцы, вероятно, не хотят вести торговую войну, поэтому все еще надеются, что США пойдут на некоторые уступки путем двусторонних переговоров. <…> По прогнозам, до того как акт вступит в силу, ЕС проведет еще раунд переговоров с Вашингтоном, однако учитывая, сколько осталось времени, вероятность пересмотра невелика", — cказала Сунь Яньхун.
Она напомнила, что первоначальная цель Штатов — "Америка прежде всего".
"Правительство хочет поддержать местную электромобильную промышленность, но европейская отрасль слишком велика. Если автомобильные компании государств ЕС будут включены в программу субсидирования, Соединенные Штаты не смогут достичь своих политических целей", — пояснила эксперт.
Ответить на это, как предлагают некоторые европейские лидеры, Евросоюзу будет довольно сложно, продолжила Сунь Яньхун. Так, в США масштаб субсидий весьма велик, и выделить такие же средства на уровне Евросоюза почти невозможно. Кроме того, предложения об ответных субсидиях исходят от стран с сильной автопромышленностью — Германии и Франции, так что будет трудно выработать план, который поддержали бы большинство стран объединения.
Закон о снижении инфляции, подписанный президентом Джо Байденом в августе, предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, собранных в Северной Америке. В соответствии с документом выделяются 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей и 64 миллиарда — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
В ЕС этот закон назвали дискриминацией по отношению к импорту из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает ответных мер, если США не пересмотрят эти меры поддержки бизнеса.
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