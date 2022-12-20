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В Китае объяснили, почему Европе не избежать удара от США - РИА Новости, 20.12.2022
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В Китае объяснили, почему Европе не избежать удара от США
В Китае объяснили, почему Европе не избежать удара от США - РИА Новости, 20.12.2022
В Китае объяснили, почему Европе не избежать удара от США
США вряд ли пойдут навстречу Европе в вопросе изменения закона о снижении инфляции (IRA), вызвавшего разногласия между союзниками, заявила в беседе с порталом... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T05:57
2022-12-20T12:48
в мире
сша
евросоюз
европа
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. США вряд ли пойдут навстречу Европе в вопросе изменения закона о снижении инфляции (IRA), вызвавшего разногласия между союзниками, заявила в беседе с порталом "Гуаньча" политолог Сунь Яньхун из Европейского института Китайской академии общественных наук.По ее словам, Вашингтон открыто проводит дискриминационную промышленную политику, из-за чего Европа много раз выражала недовольство. И американская администрация, судя по всему, полна решимости ввести в действие новый закон, хотя европейские политики пока еще надеются, что в него внесут коррективы."Европейцы, вероятно, не хотят вести торговую войну, поэтому все еще надеются, что США пойдут на некоторые уступки путем двусторонних переговоров. &lt;…&gt; По прогнозам, до того как акт вступит в силу, ЕС проведет еще раунд переговоров с Вашингтоном, однако учитывая, сколько осталось времени, вероятность пересмотра невелика", — cказала Сунь Яньхун.Она напомнила, что первоначальная цель Штатов — "Америка прежде всего". "Правительство хочет поддержать местную электромобильную промышленность, но европейская отрасль слишком велика. Если автомобильные компании государств ЕС будут включены в программу субсидирования, Соединенные Штаты не смогут достичь своих политических целей", — пояснила эксперт.Ответить на это, как предлагают некоторые европейские лидеры, Евросоюзу будет довольно сложно, продолжила Сунь Яньхун. Так, в США масштаб субсидий весьма велик, и выделить такие же средства на уровне Евросоюза почти невозможно. Кроме того, предложения об ответных субсидиях исходят от стран с сильной автопромышленностью — Германии и Франции, так что будет трудно выработать план, который поддержали бы большинство стран объединения.Закон о снижении инфляции, подписанный президентом Джо Байденом в августе, предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, собранных в Северной Америке. В соответствии с документом выделяются 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей и 64 миллиарда — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.В ЕС этот закон назвали дискриминацией по отношению к импорту из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает ответных мер, если США не пересмотрят эти меры поддержки бизнеса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221216/bayden-1839104986.html
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в мире, сша, евросоюз, европа
В мире, США, Евросоюз, Европа
05:57 20.12.2022 (обновлено: 12:48 20.12.2022)
 
В Китае объяснили, почему Европе не избежать удара от США

Политолог Сунь: США не уступят Евросоюзу по вопросу субсидий в рамках спорного закона IRA

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. США вряд ли пойдут навстречу Европе в вопросе изменения закона о снижении инфляции (IRA), вызвавшего разногласия между союзниками, заявила в беседе с порталом "Гуаньча" политолог Сунь Яньхун из Европейского института Китайской академии общественных наук.
По ее словам, Вашингтон открыто проводит дискриминационную промышленную политику, из-за чего Европа много раз выражала недовольство. И американская администрация, судя по всему, полна решимости ввести в действие новый закон, хотя европейские политики пока еще надеются, что в него внесут коррективы.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 12:15
СМИ: В Европе разочаровались в Байдене из-за назревающей торговой войны
"Европейцы, вероятно, не хотят вести торговую войну, поэтому все еще надеются, что США пойдут на некоторые уступки путем двусторонних переговоров. <…> По прогнозам, до того как акт вступит в силу, ЕС проведет еще раунд переговоров с Вашингтоном, однако учитывая, сколько осталось времени, вероятность пересмотра невелика", — cказала Сунь Яньхун.
Она напомнила, что первоначальная цель Штатов — "Америка прежде всего".
"Правительство хочет поддержать местную электромобильную промышленность, но европейская отрасль слишком велика. Если автомобильные компании государств ЕС будут включены в программу субсидирования, Соединенные Штаты не смогут достичь своих политических целей", — пояснила эксперт.
Ответить на это, как предлагают некоторые европейские лидеры, Евросоюзу будет довольно сложно, продолжила Сунь Яньхун. Так, в США масштаб субсидий весьма велик, и выделить такие же средства на уровне Евросоюза почти невозможно. Кроме того, предложения об ответных субсидиях исходят от стран с сильной автопромышленностью — Германии и Франции, так что будет трудно выработать план, который поддержали бы большинство стран объединения.
Закон о снижении инфляции, подписанный президентом Джо Байденом в августе, предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, собранных в Северной Америке. В соответствии с документом выделяются 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей и 64 миллиарда — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
В ЕС этот закон назвали дискриминацией по отношению к импорту из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает ответных мер, если США не пересмотрят эти меры поддержки бизнеса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
18 декабря, 02:34
Стало известно о "взрывоопасной смеси", грозящей Европе из-за США
 
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