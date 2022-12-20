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Совет ЕС заявил, что потолок цен на газ уменьшит количество сделок - РИА Новости, 20.12.2022
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Совет ЕС заявил, что потолок цен на газ уменьшит количество сделок
Совет ЕС заявил, что потолок цен на газ уменьшит количество сделок - РИА Новости, 20.12.2022
Совет ЕС заявил, что потолок цен на газ уменьшит количество сделок
Временный механизм коррекции рынка газа в Евросоюзе будет запрещать сделки по определенным фьючерсам на это топливо по стоимости выше специального динамического РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T00:37
2022-12-20T00:38
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Временный механизм коррекции рынка газа в Евросоюзе будет запрещать сделки по определенным фьючерсам на это топливо по стоимости выше специального динамического лимита, говорится в сообщении Совета ЕС. Министры энергетики стран ЕС в понедельник согласовали создание этого временного механизма. Он будет автоматически запускаться, когда цена месячного фьючерса на крупнейшем европейском газовом хабе TTF будет превышать 180 евро за МВт.ч. (около 1861 евро за тысячу кубометров) в течение трёх рабочих дней и одновременно когда эта цена на 35 евро выше, чем индикативная стоимость СПГ на мировых рынках. "Пока механизм активен, не будут допускаться сделки" по фьючерсам на газ, которые подпадают под действие механизма, по цене выше специального динамического лимита, говорится в сообщении. Динамический лимит представляет собой "индикативную цену на СПГ на мировых рынках… плюс 35 евро", сообщается в релизе. Если такая цена на СПГ ниже 145 евро, динамический лимит останется равным сумме 145 евро и 35 евро, то есть 180 евро. После активации механизма динамический лимит будет действовать не менее 20 рабочих дней. Если он будет ниже 180 евро за МВт.ч. в течение трех рабочих дней подряд, механизм будет автоматически деактивирован. Лимит также может быть деактивирован, например, при недостатке газа в Евросоюзе для удовлетворения спроса. Механизм призван ограничивать чрезмерные скачки цен на газ в ЕС, которые не отражают цены на мировом рынке, говорится в релизе. Он будет действовать для всех виртуальных площадок торговли газом в ЕС, Еврокомиссия сможет позже сделать исключения из этого правила. Механизм будет применяться к фьючерсным контрактам на месяц, три месяца и на год вперед. Он не будет работать для внебиржевых сделок. Механизм станет рабочим инструментом с 15 февраля 2023 года. Еврокомиссия (ЕК) в конце ноября предложила создать в ЕС временный механизм коррекции рынка, который мог бы запускаться автоматически при соблюдении двух условий. Первое - расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи евро за тысячу кубов газа), второе - спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Однако это был очень высокий уровень: расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования хаба лишь несколько дней в августе текущего года. Министры энергетики до нынешнего понедельника дважды обсуждали механизм и предлагаемые к нему поправки и не сходились по вопросу об уровне лимита.
https://ria.ru/20221219/limit-1839820610.html
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евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
00:37 20.12.2022 (обновлено: 00:38 20.12.2022)
 
Совет ЕС заявил, что потолок цен на газ уменьшит количество сделок

Совет ЕС: потолок цен на газ отсечет сделки выше специального динамического лимита

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Временный механизм коррекции рынка газа в Евросоюзе будет запрещать сделки по определенным фьючерсам на это топливо по стоимости выше специального динамического лимита, говорится в сообщении Совета ЕС.
Министры энергетики стран ЕС в понедельник согласовали создание этого временного механизма. Он будет автоматически запускаться, когда цена месячного фьючерса на крупнейшем европейском газовом хабе TTF будет превышать 180 евро за МВт.ч. (около 1861 евро за тысячу кубометров) в течение трёх рабочих дней и одновременно когда эта цена на 35 евро выше, чем индикативная стоимость СПГ на мировых рынках.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 18:41
Страны ЕС договорились о потолке цен на газ
"Пока механизм активен, не будут допускаться сделки" по фьючерсам на газ, которые подпадают под действие механизма, по цене выше специального динамического лимита, говорится в сообщении.
Динамический лимит представляет собой "индикативную цену на СПГ на мировых рынках… плюс 35 евро", сообщается в релизе. Если такая цена на СПГ ниже 145 евро, динамический лимит останется равным сумме 145 евро и 35 евро, то есть 180 евро.
После активации механизма динамический лимит будет действовать не менее 20 рабочих дней. Если он будет ниже 180 евро за МВт.ч. в течение трех рабочих дней подряд, механизм будет автоматически деактивирован. Лимит также может быть деактивирован, например, при недостатке газа в Евросоюзе для удовлетворения спроса.
Механизм призван ограничивать чрезмерные скачки цен на газ в ЕС, которые не отражают цены на мировом рынке, говорится в релизе. Он будет действовать для всех виртуальных площадок торговли газом в ЕС, Еврокомиссия сможет позже сделать исключения из этого правила. Механизм будет применяться к фьючерсным контрактам на месяц, три месяца и на год вперед. Он не будет работать для внебиржевых сделок. Механизм станет рабочим инструментом с 15 февраля 2023 года.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
18 декабря, 22:10В мире
СМИ: Евросоюз обдумывают снижение потолка цен на газ
Еврокомиссия (ЕК) в конце ноября предложила создать в ЕС временный механизм коррекции рынка, который мог бы запускаться автоматически при соблюдении двух условий. Первое - расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи евро за тысячу кубов газа), второе - спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд.
Однако это был очень высокий уровень: расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования хаба лишь несколько дней в августе текущего года. Министры энергетики до нынешнего понедельника дважды обсуждали механизм и предлагаемые к нему поправки и не сходились по вопросу об уровне лимита.
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Вена воздержалась при голосовании по механизму корректировки цен на газ
 
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