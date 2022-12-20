https://ria.ru/20221220/es-1839876464.html

Совет ЕС заявил, что потолок цен на газ уменьшит количество сделок

Совет ЕС заявил, что потолок цен на газ уменьшит количество сделок - РИА Новости, 20.12.2022

Совет ЕС заявил, что потолок цен на газ уменьшит количество сделок

Временный механизм коррекции рынка газа в Евросоюзе будет запрещать сделки по определенным фьючерсам на это топливо по стоимости выше специального динамического РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T00:37

2022-12-20T00:37

2022-12-20T00:38

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Временный механизм коррекции рынка газа в Евросоюзе будет запрещать сделки по определенным фьючерсам на это топливо по стоимости выше специального динамического лимита, говорится в сообщении Совета ЕС. Министры энергетики стран ЕС в понедельник согласовали создание этого временного механизма. Он будет автоматически запускаться, когда цена месячного фьючерса на крупнейшем европейском газовом хабе TTF будет превышать 180 евро за МВт.ч. (около 1861 евро за тысячу кубометров) в течение трёх рабочих дней и одновременно когда эта цена на 35 евро выше, чем индикативная стоимость СПГ на мировых рынках. "Пока механизм активен, не будут допускаться сделки" по фьючерсам на газ, которые подпадают под действие механизма, по цене выше специального динамического лимита, говорится в сообщении. Динамический лимит представляет собой "индикативную цену на СПГ на мировых рынках… плюс 35 евро", сообщается в релизе. Если такая цена на СПГ ниже 145 евро, динамический лимит останется равным сумме 145 евро и 35 евро, то есть 180 евро. После активации механизма динамический лимит будет действовать не менее 20 рабочих дней. Если он будет ниже 180 евро за МВт.ч. в течение трех рабочих дней подряд, механизм будет автоматически деактивирован. Лимит также может быть деактивирован, например, при недостатке газа в Евросоюзе для удовлетворения спроса. Механизм призван ограничивать чрезмерные скачки цен на газ в ЕС, которые не отражают цены на мировом рынке, говорится в релизе. Он будет действовать для всех виртуальных площадок торговли газом в ЕС, Еврокомиссия сможет позже сделать исключения из этого правила. Механизм будет применяться к фьючерсным контрактам на месяц, три месяца и на год вперед. Он не будет работать для внебиржевых сделок. Механизм станет рабочим инструментом с 15 февраля 2023 года. Еврокомиссия (ЕК) в конце ноября предложила создать в ЕС временный механизм коррекции рынка, который мог бы запускаться автоматически при соблюдении двух условий. Первое - расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи евро за тысячу кубов газа), второе - спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Однако это был очень высокий уровень: расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования хаба лишь несколько дней в августе текущего года. Министры энергетики до нынешнего понедельника дважды обсуждали механизм и предлагаемые к нему поправки и не сходились по вопросу об уровне лимита.

https://ria.ru/20221219/limit-1839820610.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221218/gaz-1839605314.html

https://ria.ru/20221219/golosovanie-1839874338.html

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евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии