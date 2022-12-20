https://ria.ru/20221220/energosnabzhenie-1839906039.html
В Киеве и Днепропетровской области продолжаются экстренные отключения света
В Киеве и Днепропетровской области продолжаются экстренные отключения света - РИА Новости, 20.12.2022
В Киеве и Днепропетровской области продолжаются экстренные отключения света
Экстренные отключения света продолжаются во вторник в Киеве и Днепропетровской области, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T09:39
2022-12-20T09:39
2022-12-20T09:39
специальная военная операция на украине
в мире
киев
днепропетровская область
дтэк
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Экстренные отключения света продолжаются во вторник в Киеве и Днепропетровской области, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК. Ранее ДТЭК сообщала, что в понедельник экстренные отключения света введены в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях. Также в компании сообщили, что экстренные отключения света во вторник действуют и в Днепропетровской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
киев
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, днепропетровская область, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Днепропетровская область, ДТЭК
В Киеве и Днепропетровской области продолжаются экстренные отключения света
ДТЭК сообщила об экстренных отключениях света в Киеве и Днепропетровской области
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Экстренные отключения света продолжаются во вторник в Киеве и Днепропетровской области, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК.
Ранее ДТЭК сообщала, что в понедельник экстренные отключения света введены в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.
"В Киеве из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Киевские электросети".
Также в компании сообщили, что экстренные отключения света во вторник действуют и в Днепропетровской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.