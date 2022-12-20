https://ria.ru/20221220/energosnabzhenie-1839906039.html

В Киеве и Днепропетровской области продолжаются экстренные отключения света

В Киеве и Днепропетровской области продолжаются экстренные отключения света - РИА Новости, 20.12.2022

В Киеве и Днепропетровской области продолжаются экстренные отключения света

Экстренные отключения света продолжаются во вторник в Киеве и Днепропетровской области, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T09:39

2022-12-20T09:39

2022-12-20T09:39

специальная военная операция на украине

в мире

киев

днепропетровская область

дтэк

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Экстренные отключения света продолжаются во вторник в Киеве и Днепропетровской области, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК. Ранее ДТЭК сообщала, что в понедельник экстренные отключения света введены в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях. Также в компании сообщили, что экстренные отключения света во вторник действуют и в Днепропетровской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

киев

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, днепропетровская область, дтэк