https://ria.ru/20221220/energetika-1839903928.html

Итоги года в электроэнергетике Евросоюза

Итоги года в электроэнергетике Евросоюза - РИА Новости, 20.12.2022

Итоги года в электроэнергетике Евросоюза

Европейские потребители в уходящем году не единожды получали рекордные счета за электроэнергию, и в 2023 году тенденция к росту цен продолжится, хотя... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T09:30

2022-12-20T09:30

2022-12-20T09:30

экономика

евросоюз

германия

европа

нидерланды

новый год

международное энергетическое агентство

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Европейские потребители в уходящем году не единожды получали рекордные счета за электроэнергию, и в 2023 году тенденция к росту цен продолжится, хотя подорожание уже вряд ли будет шоковым, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "В наибольшей степени под угрозой резкого роста цен на электроэнергию и даже потенциальных перебоев с электроснабжением оказываются страны, которые имеют высокую долю газовой генерации и одновременно высокую долю ВИЭ (поскольку этот источник нужно балансировать). По иронии судьбы, это наиболее промышленно развитые страны ЕС - Германия, Дания, Нидерланды, в меньшей степени Чехия. Также определенные риски есть у Великобритании", - отмечают в Центе развития энергетики (ЦРЭ). При этом дороговизна электричества в перспективе только ускорит переход стран на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), считают аналитики. Шоковая энергоэффективность Высокие цены на электроэнергию в Европе стали следствием роста стоимости энергоносителей - на фоне ускоренного восстановления мировой экономики после пандемии и ввиду геополитического кризиса. Стоимость электроэнергии для домашних хозяйств в итоге выросла более чем в 20 государствах-членах ЕС, указывают аналитики. По данным биржи электроэнергии Nord Pool, в конце августа цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" в ряде стран Евросоюза поднималась выше 700 евро за МВт.ч, обновляя исторические максимумы. "Европейские рынки обладают значительной гибкостью, а регуляторы рынка прилагают существенные усилия для предотвращения необоснованного роста цен и снижения ценового давления на конечных потребителей", - признал директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Например, правительство Нидерландов установило потолок цен на газ и электричество для потребителей. А власти Словении не только ограничили цены на газ и электроэнергию для малых и средних предприятий и населения в целом, но также снизили НДС на электроэнергию с 22% до 9,5%. Правительство Польши, помимо потолка цен, объявило скидку на электроэнергию тем, кто сократит ее потребление на 10%. Эти меры обошлись недешево. С сентября 2021 года по октябрь 2022 года Европа потратила на субсидирование потребителей в условиях высокой волатильности цен на энергоресурсы, включая как цены на электроэнергию, так и цены на топливо для бизнеса и населения, совокупно около 674 миллиардов евро, указывает старший консультант "Выгон Консалтинг" Максим Дякин. "В большинстве стран объемы поддержки превысили 2% ВВП, а для некоторых стран, например, Германии, достигли 7,4% ВВП. Тем не менее ряд стран Европы уже заявили о продлении реализуемых мер на 2023 год", - отмечает он. С другой стороны, это заставило европейцев повышать энергоэффективность. По данным МЭА, в 2022 году мировая экономика использовала энергию на 2% эффективнее, чем в 2021 году: темпы улучшения почти в четыре раза выше, чем за последние два года, и почти вдвое выше, чем за последние пять лет. При этом чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году, повышение энергоэффективности должно составлять в среднем около 4% в год в течение десятилетия. Новая ценовая реальность Все опрошенные РИА Новости аналитики склоняются к тому, что тенденция к росту цен на электроэнергию в европейских странах в 2023 году сохранится - особенно в тех странах, которые встали на путь существенного увеличения доли ВИЭ в своей генерации. Однако не исключено, что возможная рецессия европейской экономики приведет к сокращению спроса на электроэнергию и более легкому прохождению пиковых периодов. "Можно предположить, что рост цен на электроэнергию будет замедляться на фоне снижения потребления электроэнергии в силу рецессии и налаживания новых цепочек поставок газа. Но допандемийного уровня цен ожидать не приходится, а в случае более холодной зимы цены могут снова показать резкий рост", - отмечает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков. Европейские производства уже начинают закрываться или переноситься в страны с адекватной энергетической политикой, замечает заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Александр Григорьев. "В итоге проблема решится сама собой: нет промышленности – нет доходов от экспорта промышленной продукции, но нет и необходимости в прежних объемах выработки электроэнергии и тепла", - говорит он. Новые цепочки поставок газа могут стать еще одним фактором, который способен замедлить рост цен на электроэнергию, считают аналитики. Так, Германия менее чем за 200 дней закончила строительство своего первого СПГ-терминала мощностью 3-5 миллиардов кубометров в год, он начнет работать уже в начале 2023 года. С учетом того, что Германия планирует до конца года построить еще один терминал и еще три в следующем, суммарная мощность терминалов регазификации позволит заместить около 50% мощности "Северного потока" в 2024 году. Европе удалось летом заполнить свои газовые хранилища, заместив поставки из России сжиженным природным газом из США, подчеркнул Поздняков из Freedom Finance Global. Большие объемы газа в ЕС, помимо США, поставляют Норвегия, Катар, Айзербайджан. Однако теперь вопрос в том, удастся ли Европе заполнить хранилища к зиме 2023 года. Надежды на ВИЭ Бурный рост цен на энергоносители увеличил интерес к возобновляемой энергетике. "Сегодня так же, как и во время пандемии, отрасль ВИЭ получила дополнительный импульс для масштабного развития, которое ускоряется", - замечают в Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). В мае 2022 года Европейская комиссия (ЕК) опубликовала план по ускоренному снижению зависимости от российского ископаемого топлива и ускорению энергоперехода (REPowerEU) с предложением о дальнейшем повышении целевой доли ВИЭ до 45% к 2030 году. На национальном уровне европейские государства также ускоряют зеленый энергопереход. По мнению ЦРЭ, развитие альтернативной энергетики будет продолжаться быстрыми темпами, в том числе благодаря уже одобренным субсидиям. Однако в краткосрочной перспективе это не поможет существенно, поскольку проблема именно в надежной пиковой генерации. "Газ в этой роли очень сложно заменить, и единственной относительной альтернативой для большинства стран ЕС будет уголь, сжигание которого будет расти", - полагают эксперты центра. Ряд европейских стран, например, Германия и Великобритания, пытаются активнее использовать угольную генерацию в качестве пиковой, чтобы заменить газ, возвращая к работе ранее законсервированные угольные шахты и станции. МЭА прогнозирует, что в 2022 году мировое потребление угля вернется к рекордным уровням, достигнутым почти десять лет назад - порядка 8 миллиардов тонн, а в следующем году еще больше возрастет и достигнет нового исторического максимума. Однако Дякин из "Выгон Консалтинг" уверен, что тренд на увеличение выработки угольной генерации носит временный характер. "Вероятно, уже к 2025 году доля выработки угольной генерации в Европе упадет ниже уровня 2021 года", - говорит он. С ним согласен Поздняков из Freedom Finance Global, который считает, что "увеличение производства электроэнергии на угле может быть ситуативным ответом на стихийные погодные явления или более холодный зимний период". Большинство экспертов сходятся во мнении, что внедрение ВИЭ все же будет продолжено ускоренными темпами. Весной 2022 года Европейские государства одно за другим стали актуализировать свои энергетические стратегии, ставя еще более амбициозные цели по декарбонизации и темпам развития ВИЭ. По оценке АРВЭ, темпы роста инвестиций в возобновляемую энергетику и другие проекты энергоперехода будут уверенно расти и в 2023 году.

https://ria.ru/20221219/gaz-1839694224.html

https://ria.ru/20221220/germaniya-1839880051.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221206/elektrichestvo-1836620043.html

https://realty.ria.ru/20221214/britaniya-1838658951.html

https://ria.ru/20221213/dengi-1838192645.html

https://ria.ru/20221210/evropa-1837710858.html

https://ria.ru/20221206/gaz-1836431733.html

https://ria.ru/20221201/niderlandy-1835411037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, евросоюз, германия, европа, нидерланды, новый год, международное энергетическое агентство