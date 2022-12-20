https://ria.ru/20221220/egipet-1839972944.html

Эксперты рассказали, как продаются туры в Египет на фоне проблем IFly

Эксперты рассказали, как продаются туры в Египет на фоне проблем IFly - РИА Новости, 20.12.2022

Эксперты рассказали, как продаются туры в Египет на фоне проблем IFly

Продажи туров в Египет из-за отмены рейсов авиакомпании IFly не остановились, аннуляций нет, спрос на Новый год стабильный, сообщили РИА Новости представители... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T13:33

2022-12-20T13:33

2022-12-20T13:33

туризм

туризм

ирина тюрина

египет

красное море

ifly

интурист

российский союз туриндустрии (рст)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Продажи туров в Египет из-за отмены рейсов авиакомпании IFly не остановились, аннуляций нет, спрос на Новый год стабильный, сообщили РИА Новости представители отрасли. "Эта ситуация практически не повлияла на продажи Египта", – сказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. С этим мнением согласился и директор по развитию национальной сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов. "У нас больших проблем в связи с этим нет", – подчеркнул он. Информацию подтвердили и в "Интуристе". "Продажи путевок в Египет не останавливались, в данный момент закрываются последние места на новогодние вылеты", – сообщил туроператор. В компании сказали, что, наоборот, приходят срочные брони буквально за пять-семь часов до рейса. В "Интуристе" отметили, что Египет занимает первое место среди зимних направлений. "Его доля составляет около 27 процентов от всех проданных туров. Наша полетная программа осуществляется на крыльях авиакомпаний Red Wings, Azur Air, Egypt Air. Все они продолжают вылеты на курорты Красного моря по расписанию", – указали в компании.С четверга iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла авиакомпания, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании.

https://ria.ru/20221219/vylety-1839796570.html

египет

красное море

иордания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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