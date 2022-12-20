https://ria.ru/20221220/dtp-1840050183.html

На Урале в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

На Урале в ДТП с грузовиком погибли четыре человека - РИА Новости, 20.12.2022

На Урале в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

Легковой автомобиль столкнулся с "Газелью" на трассе в Свердловской области, четыре человека, включая беременную женщину погибли, сообщает министерство... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T16:47

2022-12-20T16:47

2022-12-20T16:47

происшествия

авто

свердловская область

гибдд мвд рф

нижний тагил

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с "Газелью" на трассе в Свердловской области, четыре человека, включая беременную женщину погибли, сообщает министерство здравоохранения региона. По данным свердловской Госавтоинспекции, на 38-ом километре дороги Нижний Тагил – Нижняя Салда водитель "ВАЗ-2110" выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигавшейся навстречу "Газелью". "Шесть пострадавших, четверо погибли, в том числе беременная женщина, двое выжили", - говорится в сообщении. Отмечается, что один пациент отпущен на амбулаторное лечение, ему госпитализация не потребовалась, второй пострадавший отказался от госпитализации. Как уточнили в ГИБДД, погиб водитель отечественной легковушки и пассажиры-женщины, которые не были пристегнуты ремнями безопасности и в момент столкновения вылетели из салона автомобиля. В Минздраве позже добавили, что беременность у погибшей женщины не подтвердилась. Как подчеркнули в Госавтоинспекции, при обследовании дороги в месте столкновения выявлены снежный накат посередине и по краям проезжей части. Наличие или отсутствие в крови у погибшего водителя легковушки алкоголя или иных запрещенных веществ установит экспертиза, у водителя "Газели" освидетельствование на состояние опьянения будет проведено в больнице.

https://ria.ru/20221220/dtp-1839937405.html

https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html

свердловская область

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происшествия, авто, свердловская область, гибдд мвд рф, нижний тагил