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На Урале в ДТП с грузовиком погибли четыре человека - РИА Новости, 20.12.2022
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На Урале в ДТП с грузовиком погибли четыре человека
На Урале в ДТП с грузовиком погибли четыре человека - РИА Новости, 20.12.2022
На Урале в ДТП с грузовиком погибли четыре человека
Легковой автомобиль столкнулся с "Газелью" на трассе в Свердловской области, четыре человека, включая беременную женщину погибли, сообщает министерство... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T16:47
2022-12-20T16:47
происшествия
авто
свердловская область
гибдд мвд рф
нижний тагил
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с "Газелью" на трассе в Свердловской области, четыре человека, включая беременную женщину погибли, сообщает министерство здравоохранения региона. По данным свердловской Госавтоинспекции, на 38-ом километре дороги Нижний Тагил – Нижняя Салда водитель "ВАЗ-2110" выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигавшейся навстречу "Газелью". "Шесть пострадавших, четверо погибли, в том числе беременная женщина, двое выжили", - говорится в сообщении. Отмечается, что один пациент отпущен на амбулаторное лечение, ему госпитализация не потребовалась, второй пострадавший отказался от госпитализации. Как уточнили в ГИБДД, погиб водитель отечественной легковушки и пассажиры-женщины, которые не были пристегнуты ремнями безопасности и в момент столкновения вылетели из салона автомобиля. В Минздраве позже добавили, что беременность у погибшей женщины не подтвердилась. Как подчеркнули в Госавтоинспекции, при обследовании дороги в месте столкновения выявлены снежный накат посередине и по краям проезжей части. Наличие или отсутствие в крови у погибшего водителя легковушки алкоголя или иных запрещенных веществ установит экспертиза, у водителя "Газели" освидетельствование на состояние опьянения будет проведено в больнице.
https://ria.ru/20221220/dtp-1839937405.html
https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html
свердловская область
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происшествия, авто, свердловская область, гибдд мвд рф, нижний тагил
Происшествия, Авто, Свердловская область, ГИБДД МВД РФ, Нижний Тагил
16:47 20.12.2022
 
На Урале в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

На Урале в ДТП с грузовиком погибли четыре человека, еще два пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с "Газелью" на трассе в Свердловской области, четыре человека, включая беременную женщину погибли, сообщает министерство здравоохранения региона.
По данным свердловской Госавтоинспекции, на 38-ом километре дороги Нижний Тагил – Нижняя Салда водитель "ВАЗ-2110" выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигавшейся навстречу "Газелью".
ДТП с автобусом и двумя грузовиками в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 11:39
В Нижегородской области произошло ДТП с автобусом и двумя грузовиками
"Шесть пострадавших, четверо погибли, в том числе беременная женщина, двое выжили", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один пациент отпущен на амбулаторное лечение, ему госпитализация не потребовалась, второй пострадавший отказался от госпитализации.
Как уточнили в ГИБДД, погиб водитель отечественной легковушки и пассажиры-женщины, которые не были пристегнуты ремнями безопасности и в момент столкновения вылетели из салона автомобиля.
В Минздраве позже добавили, что беременность у погибшей женщины не подтвердилась.
Как подчеркнули в Госавтоинспекции, при обследовании дороги в месте столкновения выявлены снежный накат посередине и по краям проезжей части. Наличие или отсутствие в крови у погибшего водителя легковушки алкоголя или иных запрещенных веществ установит экспертиза, у водителя "Газели" освидетельствование на состояние опьянения будет проведено в больнице.
На месте ДТП на выезде из Махачкалы - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 15:12
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ПроисшествияАвтоСвердловская областьГИБДД МВД РФНижний Тагил
 
 
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