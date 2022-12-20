https://ria.ru/20221220/dtp-1839940578.html

В аэропорту Магадана машина бортпитания столкнулась с самолетом

В аэропорту Магадана машина бортпитания столкнулась с самолетом - РИА Новости, 20.12.2022

В аэропорту Магадана машина бортпитания столкнулась с самолетом

Транспортная прокуратура начала проверку после столкновения машины бортового питания с самолетом Ан-24 в аэропорту Магадана, сообщает официальный сайт... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T11:45

2022-12-20T11:45

2022-12-20T11:45

происшествия

магадан

сокол

ираэро

ан-24

россия

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МАГАДАН, 20 дек – РИА Новости. Транспортная прокуратура начала проверку после столкновения машины бортового питания с самолетом Ан-24 в аэропорту Магадана, сообщает официальный сайт ведомства. "На стоянке воздушных судов произошло столкновение специальной машины бортового питания АО "Аэропорт Магадан" с воздушным судном АН-24 авиакомпании "ИрАэро", которое готовилось к вылету по маршруту "Магадан – Кепервеем". В результате столкновения повреждено левое крыло самолета. Пассажиры отправлены в пункт назначения на резервном воздушном судне, задержка составила полтора часа", - сообщает транспортная прокуратора региона. Дополняется, что магаданская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов в аэропорту Магадан (Сокол).

https://ria.ru/20221220/aeroporty-1839923442.html

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происшествия, магадан, сокол, ираэро, ан-24, россия