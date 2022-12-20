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В аэропорту Магадана машина бортпитания столкнулась с самолетом - РИА Новости, 20.12.2022
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В аэропорту Магадана машина бортпитания столкнулась с самолетом
В аэропорту Магадана машина бортпитания столкнулась с самолетом - РИА Новости, 20.12.2022
В аэропорту Магадана машина бортпитания столкнулась с самолетом
Транспортная прокуратура начала проверку после столкновения машины бортового питания с самолетом Ан-24 в аэропорту Магадана, сообщает официальный сайт... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T11:45
2022-12-20T11:45
происшествия
магадан
сокол
ираэро
ан-24
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МАГАДАН, 20 дек – РИА Новости. Транспортная прокуратура начала проверку после столкновения машины бортового питания с самолетом Ан-24 в аэропорту Магадана, сообщает официальный сайт ведомства. "На стоянке воздушных судов произошло столкновение специальной машины бортового питания АО "Аэропорт Магадан" с воздушным судном АН-24 авиакомпании "ИрАэро", которое готовилось к вылету по маршруту "Магадан – Кепервеем". В результате столкновения повреждено левое крыло самолета. Пассажиры отправлены в пункт назначения на резервном воздушном судне, задержка составила полтора часа", - сообщает транспортная прокуратора региона. Дополняется, что магаданская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов в аэропорту Магадан (Сокол).
https://ria.ru/20221220/aeroporty-1839923442.html
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происшествия, магадан, сокол, ираэро, ан-24, россия
Происшествия, Магадан, Сокол, ИрАэро, Ан-24, Россия
11:45 20.12.2022
 
В аэропорту Магадана машина бортпитания столкнулась с самолетом

В аэропорту Магадана машина бортпитания столкнулась с самолетом Ан-24 "ИрАэро"

© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратураНа месте столкновения специальной машины бортового питания с самолетом Ан-24 в аэропорту Магадана
На месте столкновения специальной машины бортового питания с самолетом Ан-24 в аэропорту Магадана - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура
На месте столкновения специальной машины бортового питания с самолетом Ан-24 в аэропорту Магадана
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 20 дек – РИА Новости. Транспортная прокуратура начала проверку после столкновения машины бортового питания с самолетом Ан-24 в аэропорту Магадана, сообщает официальный сайт ведомства.
"На стоянке воздушных судов произошло столкновение специальной машины бортового питания АО "Аэропорт Магадан" с воздушным судном АН-24 авиакомпании "ИрАэро", которое готовилось к вылету по маршруту "Магадан – Кепервеем". В результате столкновения повреждено левое крыло самолета. Пассажиры отправлены в пункт назначения на резервном воздушном судне, задержка составила полтора часа", - сообщает транспортная прокуратора региона.
Дополняется, что магаданская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов в аэропорту Магадан (Сокол).
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ПроисшествияМагаданСоколИрАэроАн-24Россия
 
 
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