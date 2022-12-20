https://ria.ru/20221220/dtp-1839937405.html

В Нижегородской области произошло ДТП с автобусом и двумя грузовиками

В Нижегородской области произошло ДТП с автобусом и двумя грузовиками - РИА Новости, 20.12.2022

В Нижегородской области произошло ДТП с автобусом и двумя грузовиками

Два пассажира получили травмы при столкновении автобуса с двумя грузовиками в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T11:39

2022-12-20T11:39

2022-12-20T11:55

происшествия

нижегородская область

чебоксары

авто

московская область (подмосковье)

группа газ

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек — РИА Новости. Два пассажира получили травмы при столкновении автобуса с двумя грузовиками в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД. ДТП произошло 20 декабря около 01.30 на 375-м километре автодороги Москва-Уфа возле Дзержинска. "Водитель автобуса King Long при перестроении не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz с полуприцепом, после чего попутно автомобиль "ГАЗ 3010" совершил столкновение с автобусом. В результате ДТП из 42 пассажиров автобуса двое получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что автобус двигался из города Чебоксары в Московскую область. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20221216/dtp-1839079375.html

https://ria.ru/20221203/avtobusy-1836150248.html

нижегородская область

чебоксары

московская область (подмосковье)

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происшествия, нижегородская область, чебоксары, авто, московская область (подмосковье), группа газ