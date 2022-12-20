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Во Владивостоке автобус наехал на женщину с грудным ребенком - РИА Новости, 20.12.2022
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Во Владивостоке автобус наехал на женщину с грудным ребенком
Во Владивостоке автобус наехал на женщину с грудным ребенком - РИА Новости, 20.12.2022
Во Владивостоке автобус наехал на женщину с грудным ребенком
Водитель автобуса вылетел на тротуар во Владивостоке и наехал на женщину с грудным ребенком, всех троих госпитализировали, сообщили в УМВД по Приморскому краю. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T11:06
2022-12-20T11:06
происшествия
владивосток
приморский край
авто
россия
дтп
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ВЛАДИВОСТОК, 20 дек - РИА Новости. Водитель автобуса вылетел на тротуар во Владивостоке и наехал на женщину с грудным ребенком, всех троих госпитализировали, сообщили в УМВД по Приморскому краю. "Полицейские установили, что 47-летний водитель автобуса двигался со стороны улицы Адмирала Юмашева в направлении Нейбута. По предварительной информации, во время движения водителю стало плохо, он совершил выезд на тротуар с последующим наездом на женщину-пешехода и коляску с ребенком", - говорится в сообщении. Водителя, 33-летнюю женщину и 10-месячного ребенка госпитализировали, уточнили в полиции. В прокуратуре Приморья сообщили, что выяснят, проходил ли водитель медосмотр перед выходом на рейс.
https://ria.ru/20221219/dtp-1839768649.html
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происшествия, владивосток, приморский край, авто, россия, дтп
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Авто, Россия, ДТП
11:06 20.12.2022
 
Во Владивостоке автобус наехал на женщину с грудным ребенком

Во Владивостоке автобус вылетел на тротуар и наехал на женщину с грудным ребенком

© Фото : пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу ВладивостокуНа месте ДТП с участием маршрутного автобуса во Владивостоке
На месте ДТП с участием маршрутного автобуса во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Фото : пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку
На месте ДТП с участием маршрутного автобуса во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 20 дек - РИА Новости. Водитель автобуса вылетел на тротуар во Владивостоке и наехал на женщину с грудным ребенком, всех троих госпитализировали, сообщили в УМВД по Приморскому краю.
"Полицейские установили, что 47-летний водитель автобуса двигался со стороны улицы Адмирала Юмашева в направлении Нейбута. По предварительной информации, во время движения водителю стало плохо, он совершил выезд на тротуар с последующим наездом на женщину-пешехода и коляску с ребенком", - говорится в сообщении.
Водителя, 33-летнюю женщину и 10-месячного ребенка госпитализировали, уточнили в полиции.
В прокуратуре Приморья сообщили, что выяснят, проходил ли водитель медосмотр перед выходом на рейс.
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ПроисшествияВладивостокПриморский крайАвтоРоссияДТП
 
 
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