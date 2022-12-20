https://ria.ru/20221220/dtp-1839926560.html

Во Владивостоке автобус наехал на женщину с грудным ребенком

Во Владивостоке автобус наехал на женщину с грудным ребенком - РИА Новости, 20.12.2022

Во Владивостоке автобус наехал на женщину с грудным ребенком

Водитель автобуса вылетел на тротуар во Владивостоке и наехал на женщину с грудным ребенком, всех троих госпитализировали, сообщили в УМВД по Приморскому краю. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T11:06

2022-12-20T11:06

2022-12-20T11:06

происшествия

владивосток

приморский край

авто

россия

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839925176_99:0:753:368_1920x0_80_0_0_c58d67051e5125072eda37af039adecc.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 20 дек - РИА Новости. Водитель автобуса вылетел на тротуар во Владивостоке и наехал на женщину с грудным ребенком, всех троих госпитализировали, сообщили в УМВД по Приморскому краю. "Полицейские установили, что 47-летний водитель автобуса двигался со стороны улицы Адмирала Юмашева в направлении Нейбута. По предварительной информации, во время движения водителю стало плохо, он совершил выезд на тротуар с последующим наездом на женщину-пешехода и коляску с ребенком", - говорится в сообщении. Водителя, 33-летнюю женщину и 10-месячного ребенка госпитализировали, уточнили в полиции. В прокуратуре Приморья сообщили, что выяснят, проходил ли водитель медосмотр перед выходом на рейс.

https://ria.ru/20221219/dtp-1839768649.html

владивосток

приморский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток, приморский край, авто, россия, дтп