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В Москве создали новый дрон, который может работать в шторм и сильную жару - РИА Новости, 20.12.2022
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В Москве создали новый дрон, который может работать в шторм и сильную жару
В Москве создали новый дрон, который может работать в шторм и сильную жару - РИА Новости, 20.12.2022
В Москве создали новый дрон, который может работать в шторм и сильную жару
Московская компания "Спецсвязьзащита" разработала уникальный беспилотник, который может приземляться в шторм при высоте волны в 1,5 метра и не боится... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T03:13
2022-12-20T03:15
технологии
москва
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Московская компания "Спецсвязьзащита" разработала уникальный беспилотник, который может приземляться в шторм при высоте волны в 1,5 метра и не боится 70-градусной жары, рассказал РИА Новости технический директор компании Владимир Тихонов. Беспилотник на базе SeaDrone был продемонстрирован 16 декабря на специализированной выставке "Экипировка" на ВДНХ в Москве. "Взлет и посадка не просто на пресную воду, а на морскую воду, на волну, которая поднималась иногда на 1,5 метра. Даже если другие дроны могут взлететь с воды или приземлиться на воду, они ограничены температурными режимами... Если на улице плюс 70, ни один аппарат больше не взлетит. Никто не реализовал это ни на нашем, ни на зарубежном рынке", – сказал Тихонов. Собеседник пояснил, что такие характеристики актуальны, например, для пустыни - дрон способен взлетать и с песка тоже. Он отметил, что грузоподъемность беспилотника – до 5 килограммов, время полета – 40 минут. Учитывая высокую степень защиты дрона от воды, его можно использовать в неблагоприятных климатических условиях как на море, так и на суше. Дрон также хорошо анализирует площадь пожара, нефтяного разлива, может брать пробы анализов воды и выполнять многие другие задачи, помогая спасателям, сотрудникам спецподразделений и военным. По словам Тихонова, к разработке дрона приступили в 2017 году. Изначально его предполагали использовать в северных широтах и провели там два удачных комплексных испытания. Разработчики, кроме того, сделали гибридную версию беспилотника, которая работает на бензиновом четырехтактном двигателе. Такой аппарат может находиться в воздухе непрерывно до 4 часов и нести до 7 килограммов полезного груза. "Да, он более шумный, но мы его не позиционируем как разведчика. Это доставка, мониторинг, развертывание узла связи, ретранслятор. У него очень много задач", – добавил Тихонов.
https://ria.ru/20220819/dron-1810660114.html
https://ria.ru/20221201/dron-1835529052.html
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технологии, москва
Технологии, Москва
03:13 20.12.2022 (обновлено: 03:15 20.12.2022)
 
В Москве создали новый дрон, который может работать в шторм и сильную жару

"Спецсвязьзащита" создала уникальный беспилотник, способный работать в шторм и жару

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Московская компания "Спецсвязьзащита" разработала уникальный беспилотник, который может приземляться в шторм при высоте волны в 1,5 метра и не боится 70-градусной жары, рассказал РИА Новости технический директор компании Владимир Тихонов.
Беспилотник на базе SeaDrone был продемонстрирован 16 декабря на специализированной выставке "Экипировка" на ВДНХ в Москве.
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"Взлет и посадка не просто на пресную воду, а на морскую воду, на волну, которая поднималась иногда на 1,5 метра. Даже если другие дроны могут взлететь с воды или приземлиться на воду, они ограничены температурными режимами... Если на улице плюс 70, ни один аппарат больше не взлетит. Никто не реализовал это ни на нашем, ни на зарубежном рынке", – сказал Тихонов.
Собеседник пояснил, что такие характеристики актуальны, например, для пустыни - дрон способен взлетать и с песка тоже.
Он отметил, что грузоподъемность беспилотника – до 5 килограммов, время полета – 40 минут. Учитывая высокую степень защиты дрона от воды, его можно использовать в неблагоприятных климатических условиях как на море, так и на суше.
Дрон также хорошо анализирует площадь пожара, нефтяного разлива, может брать пробы анализов воды и выполнять многие другие задачи, помогая спасателям, сотрудникам спецподразделений и военным.
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По словам Тихонова, к разработке дрона приступили в 2017 году. Изначально его предполагали использовать в северных широтах и провели там два удачных комплексных испытания.
Разработчики, кроме того, сделали гибридную версию беспилотника, которая работает на бензиновом четырехтактном двигателе. Такой аппарат может находиться в воздухе непрерывно до 4 часов и нести до 7 килограммов полезного груза.
"Да, он более шумный, но мы его не позиционируем как разведчика. Это доставка, мониторинг, развертывание узла связи, ретранслятор. У него очень много задач", – добавил Тихонов.
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