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В "Яндекс Еде" опровергли сообщения о забастовке курьеров - РИА Новости, 20.12.2022
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В "Яндекс Еде" опровергли сообщения о забастовке курьеров
В "Яндекс Еде" опровергли сообщения о забастовке курьеров - РИА Новости, 20.12.2022
В "Яндекс Еде" опровергли сообщения о забастовке курьеров
Сервису доставки "Яндекс Еда" не поступало жалоб от курьеров, сервис работает в штатном режиме, с каждой неделей перед новогодними праздниками число курьеров... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T10:27
2022-12-20T10:27
общество
технологии
москва
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сервису доставки "Яндекс Еда" не поступало жалоб от курьеров, сервис работает в штатном режиме, с каждой неделей перед новогодними праздниками число курьеров растет, сообщили РИА Новости в компании. Ранее во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на профсоюз "Курьер" сообщила, что около 600 курьеров "Яндекс Еды" могут не выйти на работу в Москве с 20 декабря в ходе пятидневной забастовки. "Нам не поступало жалоб от курьеров. У нас также нет подтверждения, что высказывающиеся в статьях и постах люди, недовольные условиями, сотрудничают с "Яндекс Едой", - говорится в сообщении. Отмечается, что сервис работает в штатном режиме. "Декабрь — время самого высокого спроса на доставку, когда курьеры зарабатывают больше всего за счет повышенного спроса на их услуги, бонусов и повышающих коэффициентов… Поэтому на доставки выходит рекордное количество курьеров за весь осенне-зимний период, и с каждой неделей их количество на линии только растет", - добавили в компании.
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общество, технологии, москва
Общество, Технологии, Москва
10:27 20.12.2022
 
В "Яндекс Еде" опровергли сообщения о забастовке курьеров

"Яндекс Еде" не поступало жалоб от курьеров, сервис работает в штатном режиме

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкКурьер службы доставки "Яндекс.Еда"
Курьер службы доставки Яндекс.Еда - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Курьер службы доставки "Яндекс.Еда". Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сервису доставки "Яндекс Еда" не поступало жалоб от курьеров, сервис работает в штатном режиме, с каждой неделей перед новогодними праздниками число курьеров растет, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на профсоюз "Курьер" сообщила, что около 600 курьеров "Яндекс Еды" могут не выйти на работу в Москве с 20 декабря в ходе пятидневной забастовки.
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"Нам не поступало жалоб от курьеров. У нас также нет подтверждения, что высказывающиеся в статьях и постах люди, недовольные условиями, сотрудничают с "Яндекс Едой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сервис работает в штатном режиме.
"Декабрь — время самого высокого спроса на доставку, когда курьеры зарабатывают больше всего за счет повышенного спроса на их услуги, бонусов и повышающих коэффициентов… Поэтому на доставки выходит рекордное количество курьеров за весь осенне-зимний период, и с каждой неделей их количество на линии только растет", - добавили в компании.
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