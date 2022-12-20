https://ria.ru/20221220/dostavka-1839914698.html

В "Яндекс Еде" опровергли сообщения о забастовке курьеров

В "Яндекс Еде" опровергли сообщения о забастовке курьеров - РИА Новости, 20.12.2022

В "Яндекс Еде" опровергли сообщения о забастовке курьеров

Сервису доставки "Яндекс Еда" не поступало жалоб от курьеров, сервис работает в штатном режиме, с каждой неделей перед новогодними праздниками число курьеров... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T10:27

2022-12-20T10:27

2022-12-20T10:27

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сервису доставки "Яндекс Еда" не поступало жалоб от курьеров, сервис работает в штатном режиме, с каждой неделей перед новогодними праздниками число курьеров растет, сообщили РИА Новости в компании. Ранее во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на профсоюз "Курьер" сообщила, что около 600 курьеров "Яндекс Еды" могут не выйти на работу в Москве с 20 декабря в ходе пятидневной забастовки. "Нам не поступало жалоб от курьеров. У нас также нет подтверждения, что высказывающиеся в статьях и постах люди, недовольные условиями, сотрудничают с "Яндекс Едой", - говорится в сообщении. Отмечается, что сервис работает в штатном режиме. "Декабрь — время самого высокого спроса на доставку, когда курьеры зарабатывают больше всего за счет повышенного спроса на их услуги, бонусов и повышающих коэффициентов… Поэтому на доставки выходит рекордное количество курьеров за весь осенне-зимний период, и с каждой неделей их количество на линии только растет", - добавили в компании.

https://ria.ru/20221207/vkusno-1836888070.html

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общество, технологии, москва