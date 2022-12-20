https://ria.ru/20221220/donetsk-1840131424.html
Пушилин: в декабре в Донецке от обстрелов погиб 21 мирный житель
Пушилин: в декабре в Донецке от обстрелов погиб 21 мирный житель - РИА Новости, 20.12.2022
Пушилин: в декабре в Донецке от обстрелов погиб 21 мирный житель
В результате украинских обстрелов Донецка со 2 по 18 декабря погиб 21 мирный житель, еще 94 получили ранения, доложил врио главы ДНР Денис Пушилин на встрече с... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T23:14
2022-12-20T23:14
2022-12-20T23:14
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
владимир путин
донецк
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В результате украинских обстрелов Донецка со 2 по 18 декабря погиб 21 мирный житель, еще 94 получили ранения, доложил врио главы ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он рассказал президенту о целенаправленных украинских обстрелах городов республики. "Целенаправленно работают по площадям, обстрелы конкретно по Донецку, Макеевке, Горловке. Если брать только Донецк, только со 2-го по 18-е число у нас погибли 21 человек, 94 человека получили ранения - это абсолютно мирные жители, 460 домостроений было повреждено", - рассказал Пушилин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Владимир Путин, Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия
Пушилин: в декабре в Донецке от обстрелов погиб 21 мирный житель
Врио главы ДНР Пушилин: в декабре в Донецке от обстрелов погиб 21 мирный житель, 94 ранены