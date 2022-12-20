https://ria.ru/20221220/donetsk-1840131424.html

Пушилин: в декабре в Донецке от обстрелов погиб 21 мирный житель

Пушилин: в декабре в Донецке от обстрелов погиб 21 мирный житель - РИА Новости, 20.12.2022

Пушилин: в декабре в Донецке от обстрелов погиб 21 мирный житель

В результате украинских обстрелов Донецка со 2 по 18 декабря погиб 21 мирный житель, еще 94 получили ранения, доложил врио главы ДНР Денис Пушилин на встрече с... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T23:14

2022-12-20T23:14

2022-12-20T23:14

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В результате украинских обстрелов Донецка со 2 по 18 декабря погиб 21 мирный житель, еще 94 получили ранения, доложил врио главы ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он рассказал президенту о целенаправленных украинских обстрелах городов республики. "Целенаправленно работают по площадям, обстрелы конкретно по Донецку, Макеевке, Горловке. Если брать только Донецк, только со 2-го по 18-е число у нас погибли 21 человек, 94 человека получили ранения - это абсолютно мирные жители, 460 домостроений было повреждено", - рассказал Пушилин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

в мире, денис пушилин, владимир путин, донецк, донецкая народная республика, россия