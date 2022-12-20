https://ria.ru/20221220/donetsk-1839878340.html
Очевидцы рассказали о повторном артиллерийском ударе по больнице в Донецке
Очевидцы рассказали о повторном артиллерийском ударе по больнице в Донецке - РИА Новости, 20.12.2022
Очевидцы рассказали о повторном артиллерийском ударе по больнице в Донецке
Украинские войска второй раз за двое суток нанесли артиллерийский удар с применением РСЗО по центральной больнице им. Калинина в Донецке, снаряды попали как в... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T01:12
2022-12-20T01:12
2022-12-20T01:54
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска второй раз за двое суток нанесли артиллерийский удар с применением РСЗО по центральной больнице им. Калинина в Донецке, снаряды попали как в само медучреждение, так и на прилегающую территорию, также повреждены жилые дома, магазины и детский сад, находящиеся в этом же квартале. "Все службы - пожарные, милиция, руководство минздрава оказались здесь в ближайшие 5-7 минут, мы тоже здесь на территории были, поэтому все под контролем. Конечно, хотят запугать", - сказал РИА Новости депутат Госдумы Бадма Башанкаев.Прибывший на место происшествия министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев рассказал, что прилет в больницу - уже третий по счету за последние 2 недели. Он добавил, что одна из стен поликлиники обрушена, разбит ее внутренний двор, а в расположенном рядом здании медицинского университета началось возгорание. "Я услышала первый хлопок и упала под сейф... Потом уже, когда утихло, встала, вышла посмотрела - полполиклиники нет", - рассказала очевидица событий, вахтер больницы Наталья. Днем ранее больница им. Калинина уже подверглась обстрелу, тогда также на нее пришлись прямые попадания, а по сообщениям МЧС ДНР, повреждения получили сразу три корпуса. Вследствие этого обстрела пациент, получивший тяжелые ранения, умер.
https://ria.ru/20221218/bolnitsa-1839595438.html
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донецк, донецкая народная республика, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
01:12 20.12.2022 (обновлено: 01:54 20.12.2022)
Очевидцы рассказали о повторном артиллерийском ударе по больнице в Донецке
ВСУ снова нанесли артиллерийский удар с применением РСЗО по центральной больнице в Донецке