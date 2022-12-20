https://ria.ru/20221220/donetsk-1839878340.html

Очевидцы рассказали о повторном артиллерийском ударе по больнице в Донецке

Очевидцы рассказали о повторном артиллерийском ударе по больнице в Донецке - РИА Новости, 20.12.2022

Очевидцы рассказали о повторном артиллерийском ударе по больнице в Донецке

Украинские войска второй раз за двое суток нанесли артиллерийский удар с применением РСЗО по центральной больнице им. Калинина в Донецке, снаряды попали как в... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T01:12

2022-12-20T01:12

2022-12-20T01:54

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

госдума рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска второй раз за двое суток нанесли артиллерийский удар с применением РСЗО по центральной больнице им. Калинина в Донецке, снаряды попали как в само медучреждение, так и на прилегающую территорию, также повреждены жилые дома, магазины и детский сад, находящиеся в этом же квартале. "Все службы - пожарные, милиция, руководство минздрава оказались здесь в ближайшие 5-7 минут, мы тоже здесь на территории были, поэтому все под контролем. Конечно, хотят запугать", - сказал РИА Новости депутат Госдумы Бадма Башанкаев.Прибывший на место происшествия министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев рассказал, что прилет в больницу - уже третий по счету за последние 2 недели. Он добавил, что одна из стен поликлиники обрушена, разбит ее внутренний двор, а в расположенном рядом здании медицинского университета началось возгорание. "Я услышала первый хлопок и упала под сейф... Потом уже, когда утихло, встала, вышла посмотрела - полполиклиники нет", - рассказала очевидица событий, вахтер больницы Наталья. Днем ранее больница им. Калинина уже подверглась обстрелу, тогда также на нее пришлись прямые попадания, а по сообщениям МЧС ДНР, повреждения получили сразу три корпуса. Вследствие этого обстрела пациент, получивший тяжелые ранения, умер.

https://ria.ru/20221218/bolnitsa-1839595438.html

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донецк, донецкая народная республика, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)