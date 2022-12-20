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Бойцы ЗВО и корреспондент РИА Новости попали под обстрел в Донбассе
Бойцы ЗВО и корреспондент РИА Новости попали под обстрел в Донбассе - РИА Новости, 20.12.2022
Бойцы ЗВО и корреспондент РИА Новости попали под обстрел в Донбассе
Корреспондент РИА Новости с бойцами Западного военного округа Вооруженных сил России во время развоза гуманитарной помощи военнослужащим на Кременском участке... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T00:51
2022-12-20T00:51
2022-12-20T01:18
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вооруженные силы рф
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 20 дек - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости с бойцами Западного военного округа Вооруженных сил России во время развоза гуманитарной помощи военнослужащим на Кременском участке фронта попали под минометный обстрел украинских войск, одна из мин разорвалась в нескольких метрах от бронемашины."Мы снимали сюжет о доставке гуманитарного груза бойцам, находящимся на передовой. Движение к точке осуществлялось на бронетехнике, в этот момент украинские силовики открыли прицельный минометный огонь по БМП", - сказал корреспондент РИА Новости Виктор Антонюк. Несмотря на то что разрыв боеприпаса произошел рядом с машиной, обошлось без пострадавших. Момент разрыва попал на кадры видеосъемки, которую журналист продолжал вести во время обстрела.
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вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
00:51 20.12.2022 (обновлено: 01:18 20.12.2022)
Бойцы ЗВО и корреспондент РИА Новости попали под обстрел в Донбассе
Бойцы ЗВО и корреспондент РИА Новости попали под обстрел при развозе гумпомощи в Донбассе
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 20 дек - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости с бойцами Западного военного округа Вооруженных сил России во время развоза гуманитарной помощи военнослужащим на Кременском участке фронта попали под минометный обстрел украинских войск, одна из мин разорвалась в нескольких метрах от бронемашины.
"Мы снимали сюжет о доставке гуманитарного груза бойцам, находящимся на передовой. Движение к точке осуществлялось на бронетехнике, в этот момент украинские силовики открыли прицельный минометный огонь по БМП", - сказал корреспондент РИА Новости Виктор Антонюк.
Несмотря на то что разрыв боеприпаса произошел рядом с машиной, обошлось без пострадавших. Момент разрыва попал на кадры видеосъемки, которую журналист продолжал вести во время обстрела.