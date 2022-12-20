https://ria.ru/20221220/donetsk-1839876849.html

Бойцы ЗВО и корреспондент РИА Новости попали под обстрел в Донбассе

Бойцы ЗВО и корреспондент РИА Новости попали под обстрел в Донбассе - РИА Новости, 20.12.2022

Бойцы ЗВО и корреспондент РИА Новости попали под обстрел в Донбассе

Корреспондент РИА Новости с бойцами Западного военного округа Вооруженных сил России во время развоза гуманитарной помощи военнослужащим на Кременском участке... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T00:51

2022-12-20T00:51

2022-12-20T01:18

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 20 дек - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости с бойцами Западного военного округа Вооруженных сил России во время развоза гуманитарной помощи военнослужащим на Кременском участке фронта попали под минометный обстрел украинских войск, одна из мин разорвалась в нескольких метрах от бронемашины."Мы снимали сюжет о доставке гуманитарного груза бойцам, находящимся на передовой. Движение к точке осуществлялось на бронетехнике, в этот момент украинские силовики открыли прицельный минометный огонь по БМП", - сказал корреспондент РИА Новости Виктор Антонюк. Несмотря на то что разрыв боеприпаса произошел рядом с машиной, обошлось без пострадавших. Момент разрыва попал на кадры видеосъемки, которую журналист продолжал вести во время обстрела.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф