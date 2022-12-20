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После обстрела Донецка со стороны ВСУ наблюдаются нетипичные разрушения - РИА Новости, 20.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/donetsk-1839876295.html
После обстрела Донецка со стороны ВСУ наблюдаются нетипичные разрушения
После обстрела Донецка со стороны ВСУ наблюдаются нетипичные разрушения - РИА Новости, 20.12.2022
После обстрела Донецка со стороны ВСУ наблюдаются нетипичные разрушения
Нетипичные для РСЗО "Град" разрушения наблюдаются после обстрела Донецка со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T00:24
2022-12-20T01:19
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Нетипичные для РСЗО "Град" разрушения наблюдаются после обстрела Донецка со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В понедельник вечером он сообщал, что украинские войска обстреляли, предположительно, из РСЗО "Град" район Калининской больницы в Донецке. По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска выпустили по Калининскому району 15 реактивных снарядов. Позднее ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО и по Ленинскому району Донецка, а также обстреляли Куйбышевский район артиллерией "натовского" калибра. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что, по предварительным данным, снаряды попали в корпус Калининской больницы и детский сад.Как передает корреспондент РИА Новости, помимо повреждений самой Калининской больницы недалеко от нее в земле видны глубокие следы от снаряда: от подземного взрыва поблизости выбило канализационные люки, вероятно, повреждены подземные коммуникации.Кроме того, вблизи были разрушены частные гаражи, а характер разрушений — нетипичный для обстрелов обычными снарядами из РСЗО "Град".
https://ria.ru/20221219/oruzhie-1839839931.html
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алексей кулемзин (донецк), донецк
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк
00:24 20.12.2022 (обновлено: 01:19 20.12.2022)
 
После обстрела Донецка со стороны ВСУ наблюдаются нетипичные разрушения

После обстрела Донецка со стороны ВСУ видны нетипичные для РСЗО "Град" разрушения

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкВСУ обстреляли район Калининской больницы в Донецке
ВСУ обстреляли район Калининской больницы в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ВСУ обстреляли район Калининской больницы в Донецке
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Нетипичные для РСЗО "Град" разрушения наблюдаются после обстрела Донецка со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В понедельник вечером он сообщал, что украинские войска обстреляли, предположительно, из РСЗО "Град" район Калининской больницы в Донецке. По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска выпустили по Калининскому району 15 реактивных снарядов. Позднее ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО и по Ленинскому району Донецка, а также обстреляли Куйбышевский район артиллерией "натовского" калибра. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что, по предварительным данным, снаряды попали в корпус Калининской больницы и детский сад.
Как передает корреспондент РИА Новости, помимо повреждений самой Калининской больницы недалеко от нее в земле видны глубокие следы от снаряда: от подземного взрыва поблизости выбило канализационные люки, вероятно, повреждены подземные коммуникации.
Кроме того, вблизи были разрушены частные гаражи, а характер разрушений — нетипичный для обстрелов обычными снарядами из РСЗО "Град".
Последствия обстрела больницы в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 20:04Специальная военная операция на Украине
МИД: Киев использовал шведские гаубицы при обстреле больницы в Донецке
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк
 
 
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