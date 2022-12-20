https://ria.ru/20221220/donetsk-1839876295.html

После обстрела Донецка со стороны ВСУ наблюдаются нетипичные разрушения

После обстрела Донецка со стороны ВСУ наблюдаются нетипичные разрушения - РИА Новости, 20.12.2022

После обстрела Донецка со стороны ВСУ наблюдаются нетипичные разрушения

Нетипичные для РСЗО "Град" разрушения наблюдаются после обстрела Донецка со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T00:24

2022-12-20T00:24

2022-12-20T01:19

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839878960_0:142:3139:1908_1920x0_80_0_0_9f8ae00be358e4d34c72055985044dd2.jpg

ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Нетипичные для РСЗО "Град" разрушения наблюдаются после обстрела Донецка со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В понедельник вечером он сообщал, что украинские войска обстреляли, предположительно, из РСЗО "Град" район Калининской больницы в Донецке. По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска выпустили по Калининскому району 15 реактивных снарядов. Позднее ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО и по Ленинскому району Донецка, а также обстреляли Куйбышевский район артиллерией "натовского" калибра. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что, по предварительным данным, снаряды попали в корпус Калининской больницы и детский сад.Как передает корреспондент РИА Новости, помимо повреждений самой Калининской больницы недалеко от нее в земле видны глубокие следы от снаряда: от подземного взрыва поблизости выбило канализационные люки, вероятно, повреждены подземные коммуникации.Кроме того, вблизи были разрушены частные гаражи, а характер разрушений — нетипичный для обстрелов обычными снарядами из РСЗО "Град".

https://ria.ru/20221219/oruzhie-1839839931.html

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей кулемзин (донецк), донецк