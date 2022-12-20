https://ria.ru/20221220/dnr-1840128239.html

Пушилин доложил Путину о проблемах с водоснабжением в ДНР

Пушилин доложил Путину о проблемах с водоснабжением в ДНР - РИА Новости, 20.12.2022

Пушилин доложил Путину о проблемах с водоснабжением в ДНР

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил президенту России Владимиру Путину о проблемах с водоснабжением в... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T22:37

2022-12-20T22:37

2022-12-20T22:53

донецкая народная республика

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил президенту России Владимиру Путину о проблемах с водоснабжением в регионе, где в крупные города вода подается на два часа раз в три дня."То, что касается сейчас каждого человека, - это вопросы, связанные с обеспечением водой. Мы предприняли очень много шагов совместно с профильными ведомствами, министерствами РФ, то есть построили из резервных водохранилищ уже ряд водоводов. Но и это позволило лишь закрыть частично потребности воды, то есть сейчас в крупных городах - Донецк, Макеевка, Горловка - вода подается раз в три дня на два часа", - сказал Пушилин на встрече с главой государства.Он поблагодарил президента РФ за поддержку решения строительства нового водовода из реки Дон.

https://ria.ru/20221220/pushilin-1840129686.html

донецкая народная республика

россия

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Евгения Нефедова

донецкая народная республика, жкх, денис пушилин, владимир путин, россия, донецк