https://ria.ru/20221220/dnr-1840128239.html
Пушилин доложил Путину о проблемах с водоснабжением в ДНР
Пушилин доложил Путину о проблемах с водоснабжением в ДНР - РИА Новости, 20.12.2022
Пушилин доложил Путину о проблемах с водоснабжением в ДНР
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил президенту России Владимиру Путину о проблемах с водоснабжением в... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T22:37
2022-12-20T22:37
2022-12-20T22:53
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
жкх
денис пушилин
владимир путин
россия
донецк
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил президенту России Владимиру Путину о проблемах с водоснабжением в регионе, где в крупные города вода подается на два часа раз в три дня."То, что касается сейчас каждого человека, - это вопросы, связанные с обеспечением водой. Мы предприняли очень много шагов совместно с профильными ведомствами, министерствами РФ, то есть построили из резервных водохранилищ уже ряд водоводов. Но и это позволило лишь закрыть частично потребности воды, то есть сейчас в крупных городах - Донецк, Макеевка, Горловка - вода подается раз в три дня на два часа", - сказал Пушилин на встрече с главой государства.Он поблагодарил президента РФ за поддержку решения строительства нового водовода из реки Дон.
https://ria.ru/20221220/pushilin-1840129686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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22:37 20.12.2022 (обновлено: 22:53 20.12.2022)
Пушилин доложил Путину о проблемах с водоснабжением в ДНР
Врио главы ДНР Пушилин доложил Путину о проблемах с водоснабжением в республике