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Пушилин доложил Путину о проблемах с водоснабжением в ДНР - РИА Новости, 20.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/dnr-1840128239.html
Пушилин доложил Путину о проблемах с водоснабжением в ДНР
Пушилин доложил Путину о проблемах с водоснабжением в ДНР - РИА Новости, 20.12.2022
Пушилин доложил Путину о проблемах с водоснабжением в ДНР
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил президенту России Владимиру Путину о проблемах с водоснабжением в... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T22:37
2022-12-20T22:53
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
жкх
денис пушилин
владимир путин
россия
донецк
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил президенту России Владимиру Путину о проблемах с водоснабжением в регионе, где в крупные города вода подается на два часа раз в три дня."То, что касается сейчас каждого человека, - это вопросы, связанные с обеспечением водой. Мы предприняли очень много шагов совместно с профильными ведомствами, министерствами РФ, то есть построили из резервных водохранилищ уже ряд водоводов. Но и это позволило лишь закрыть частично потребности воды, то есть сейчас в крупных городах - Донецк, Макеевка, Горловка - вода подается раз в три дня на два часа", - сказал Пушилин на встрече с главой государства.Он поблагодарил президента РФ за поддержку решения строительства нового водовода из реки Дон.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, жкх, денис пушилин, владимир путин, россия, донецк
Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Денис Пушилин, Владимир Путин, Россия, Донецк
22:37 20.12.2022 (обновлено: 22:53 20.12.2022)
 
Пушилин доложил Путину о проблемах с водоснабжением в ДНР

Врио главы ДНР Пушилин доложил Путину о проблемах с водоснабжением в республике

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил президенту России Владимиру Путину о проблемах с водоснабжением в регионе, где в крупные города вода подается на два часа раз в три дня.
"То, что касается сейчас каждого человека, - это вопросы, связанные с обеспечением водой. Мы предприняли очень много шагов совместно с профильными ведомствами, министерствами РФ, то есть построили из резервных водохранилищ уже ряд водоводов. Но и это позволило лишь закрыть частично потребности воды, то есть сейчас в крупных городах - Донецк, Макеевка, Горловка - вода подается раз в три дня на два часа", - сказал Пушилин на встрече с главой государства.
Он поблагодарил президента РФ за поддержку решения строительства нового водовода из реки Дон.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 22:51Специальная военная операция на Украине
Пушилин попросил Путина усилить ПВО в ДНР
 
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