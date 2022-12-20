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Школы в Новом Уренгое и Надымском районе Ямала перевели на дистант - РИА Новости, 20.12.2022
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Школы в Новом Уренгое и Надымском районе Ямала перевели на дистант
Школы в Новом Уренгое и Надымском районе Ямала перевели на дистант - РИА Новости, 20.12.2022
Школы в Новом Уренгое и Надымском районе Ямала перевели на дистант
Школы Нового Уренгоя и Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа переводятся на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом,... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T09:45
2022-12-20T09:45
новый уренгой
надымский район
ямал
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Школы Нового Уренгоя и Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа переводятся на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает пресс-служба губернатора Ямала. "Ученики Нового Уренгоя уже сегодня вышли на дистант. Учащиеся Надымского района переходят на удаленную форму обучения с 21 декабря", - говорится в сообщении. По данным регионального Роспотребнадзора, в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ проведено разобщение 128 классов в 35 школах и 42 групп в 22 дошкольных учреждениях округа. Всего за минувшую неделю в округе зарегистрировано более 15,3 тысячи случаев ОРВИ, из них почти 10 тысяч среди детей, а также 294 случая гриппа и 179 - коронавируса.
https://ria.ru/20221217/gripp-1839412396.html
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новый уренгой, надымский район, ямал, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Новый Уренгой, Надымский район, Ямал, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
09:45 20.12.2022
 
Школы в Новом Уренгое и Надымском районе Ямала перевели на дистант

Школы Нового Уренгоя и Надымского района Ямала перевели на дистант из-за гриппа

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкУчитель ведет дистанционный онлайн урок
Учитель ведет дистанционный онлайн урок - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Учитель ведет дистанционный онлайн урок. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Школы Нового Уренгоя и Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа переводятся на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает пресс-служба губернатора Ямала.
"Ученики Нового Уренгоя уже сегодня вышли на дистант. Учащиеся Надымского района переходят на удаленную форму обучения с 21 декабря", - говорится в сообщении.
По данным регионального Роспотребнадзора, в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ проведено разобщение 128 классов в 35 школах и 42 групп в 22 дошкольных учреждениях округа.
Всего за минувшую неделю в округе зарегистрировано более 15,3 тысячи случаев ОРВИ, из них почти 10 тысяч среди детей, а также 294 случая гриппа и 179 - коронавируса.
Ребенок на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
17 декабря, 16:41
Грипп у детей: особенности в сезоне 2022-2023, симптомы и лечение
 
Новый УренгойНадымский районЯмалФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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