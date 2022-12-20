https://ria.ru/20221220/distant-1839907018.html
Школы в Новом Уренгое и Надымском районе Ямала перевели на дистант
Школы в Новом Уренгое и Надымском районе Ямала перевели на дистант - РИА Новости, 20.12.2022
Школы в Новом Уренгое и Надымском районе Ямала перевели на дистант
Школы Нового Уренгоя и Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа переводятся на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом,... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T09:45
2022-12-20T09:45
2022-12-20T09:45
новый уренгой
надымский район
ямал
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Школы Нового Уренгоя и Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа переводятся на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает пресс-служба губернатора Ямала. "Ученики Нового Уренгоя уже сегодня вышли на дистант. Учащиеся Надымского района переходят на удаленную форму обучения с 21 декабря", - говорится в сообщении. По данным регионального Роспотребнадзора, в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ проведено разобщение 128 классов в 35 школах и 42 групп в 22 дошкольных учреждениях округа. Всего за минувшую неделю в округе зарегистрировано более 15,3 тысячи случаев ОРВИ, из них почти 10 тысяч среди детей, а также 294 случая гриппа и 179 - коронавируса.
https://ria.ru/20221217/gripp-1839412396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый уренгой, надымский район, ямал, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Новый Уренгой, Надымский район, Ямал, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Школы в Новом Уренгое и Надымском районе Ямала перевели на дистант
Школы Нового Уренгоя и Надымского района Ямала перевели на дистант из-за гриппа