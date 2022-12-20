https://ria.ru/20221220/distant-1839907018.html

Школы в Новом Уренгое и Надымском районе Ямала перевели на дистант

Школы в Новом Уренгое и Надымском районе Ямала перевели на дистант - РИА Новости, 20.12.2022

Школы в Новом Уренгое и Надымском районе Ямала перевели на дистант

Школы Нового Уренгоя и Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа переводятся на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом,... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T09:45

2022-12-20T09:45

2022-12-20T09:45

новый уренгой

надымский район

ямал

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Школы Нового Уренгоя и Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа переводятся на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает пресс-служба губернатора Ямала. "Ученики Нового Уренгоя уже сегодня вышли на дистант. Учащиеся Надымского района переходят на удаленную форму обучения с 21 декабря", - говорится в сообщении. По данным регионального Роспотребнадзора, в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ проведено разобщение 128 классов в 35 школах и 42 групп в 22 дошкольных учреждениях округа. Всего за минувшую неделю в округе зарегистрировано более 15,3 тысячи случаев ОРВИ, из них почти 10 тысяч среди детей, а также 294 случая гриппа и 179 - коронавируса.

https://ria.ru/20221217/gripp-1839412396.html

новый уренгой

надымский район

ямал

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

новый уренгой, надымский район, ямал, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество