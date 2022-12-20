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Дети стали часто болеть диабетом второго типа, заявила эксперт

Дети стали часто болеть диабетом второго типа, заявила эксперт - РИА Новости, 20.12.2022

Дети стали часто болеть диабетом второго типа, заявила эксперт

Диабет второго типа, который раньше не выявляли у детей, теперь стал встречаться довольно часто, основная причина его появления - ожирение, заявила главный... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T14:38

2022-12-20T14:38

2022-12-20T14:38

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Диабет второго типа, который раньше не выявляли у детей, теперь стал встречаться довольно часто, основная причина его появления - ожирение, заявила главный внештатный детский специалист-эндокринолог Минздрава РФ, научный руководитель Института детской эндокринологии ЭНЦ НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Валентина Петеркова. "Диабет второго типа просто по пятам идёт за ожирением. В каждом учебнике написано, что второго типа у детей не бывает, а вот теперь его стало довольно много", - сказала Петеркова на пресс-конференции, посвященной презентации всероссийского исследования ВЦИОМ "Ожирение: особенность или болезнь?". Она отметила, что по данным исследований, 6% детей 7 лет имеют ожирение, а 21% или каждый пятый ребенок имеет избыточную массу тела. Минздрав России в настоящее время ввел в практику диспансеризации измерение индекса массы тела, добавила Петеркова.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество