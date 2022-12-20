Рейтинг@Mail.ru
Дети стали часто болеть диабетом второго типа, заявила эксперт - РИА Новости, 20.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221220/diabet-1839999538.html
Дети стали часто болеть диабетом второго типа, заявила эксперт
Дети стали часто болеть диабетом второго типа, заявила эксперт - РИА Новости, 20.12.2022
Дети стали часто болеть диабетом второго типа, заявила эксперт
Диабет второго типа, который раньше не выявляли у детей, теперь стал встречаться довольно часто, основная причина его появления - ожирение, заявила главный... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T14:38
2022-12-20T14:38
россия
общество
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791099209_0:1078:2049:2230_1920x0_80_0_0_958db89d133f602fd37cb87baea95ddd.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Диабет второго типа, который раньше не выявляли у детей, теперь стал встречаться довольно часто, основная причина его появления - ожирение, заявила главный внештатный детский специалист-эндокринолог Минздрава РФ, научный руководитель Института детской эндокринологии ЭНЦ НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Валентина Петеркова. "Диабет второго типа просто по пятам идёт за ожирением. В каждом учебнике написано, что второго типа у детей не бывает, а вот теперь его стало довольно много", - сказала Петеркова на пресс-конференции, посвященной презентации всероссийского исследования ВЦИОМ "Ожирение: особенность или болезнь?". Она отметила, что по данным исследований, 6% детей 7 лет имеют ожирение, а 21% или каждый пятый ребенок имеет избыточную массу тела. Минздрав России в настоящее время ввел в практику диспансеризации измерение индекса массы тела, добавила Петеркова.
https://ria.ru/20221215/diabet-1838971836.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791099209_0:886:2049:2422_1920x0_80_0_0_4a840ca44ca15dc71a6dcd395a44e063.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, здоровье - общество
Россия, Общество, Здоровье - Общество
14:38 20.12.2022
 
Дети стали часто болеть диабетом второго типа, заявила эксперт

Эксперт Петеркова: дети стали часто болеть диабетом второго типа из-за ожирения

© Pexels / Pavel DanilyukНепрерывный мониторинг глюкозы
Непрерывный мониторинг глюкозы
© Pexels / Pavel Danilyuk
Непрерывный мониторинг глюкозы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Диабет второго типа, который раньше не выявляли у детей, теперь стал встречаться довольно часто, основная причина его появления - ожирение, заявила главный внештатный детский специалист-эндокринолог Минздрава РФ, научный руководитель Института детской эндокринологии ЭНЦ НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Валентина Петеркова.
"Диабет второго типа просто по пятам идёт за ожирением. В каждом учебнике написано, что второго типа у детей не бывает, а вот теперь его стало довольно много", - сказала Петеркова на пресс-конференции, посвященной презентации всероссийского исследования ВЦИОМ "Ожирение: особенность или болезнь?".
Она отметила, что по данным исследований, 6% детей 7 лет имеют ожирение, а 21% или каждый пятый ребенок имеет избыточную массу тела. Минздрав России в настоящее время ввел в практику диспансеризации измерение индекса массы тела, добавила Петеркова.
Девушка измеряет уровень сахара в крови - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 17:52
Голикова заявила, что проект по борьбе с диабетом разработают до конца года
 
РоссияОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала