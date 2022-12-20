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Дети стали часто болеть диабетом второго типа, заявила эксперт
Дети стали часто болеть диабетом второго типа, заявила эксперт - РИА Новости, 20.12.2022
Дети стали часто болеть диабетом второго типа, заявила эксперт
Диабет второго типа, который раньше не выявляли у детей, теперь стал встречаться довольно часто, основная причина его появления - ожирение, заявила главный... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T14:38
2022-12-20T14:38
2022-12-20T14:38
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Диабет второго типа, который раньше не выявляли у детей, теперь стал встречаться довольно часто, основная причина его появления - ожирение, заявила главный внештатный детский специалист-эндокринолог Минздрава РФ, научный руководитель Института детской эндокринологии ЭНЦ НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Валентина Петеркова. "Диабет второго типа просто по пятам идёт за ожирением. В каждом учебнике написано, что второго типа у детей не бывает, а вот теперь его стало довольно много", - сказала Петеркова на пресс-конференции, посвященной презентации всероссийского исследования ВЦИОМ "Ожирение: особенность или болезнь?". Она отметила, что по данным исследований, 6% детей 7 лет имеют ожирение, а 21% или каждый пятый ребенок имеет избыточную массу тела. Минздрав России в настоящее время ввел в практику диспансеризации измерение индекса массы тела, добавила Петеркова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, общество, здоровье - общество
Россия, Общество, Здоровье - Общество
Дети стали часто болеть диабетом второго типа, заявила эксперт
Эксперт Петеркова: дети стали часто болеть диабетом второго типа из-за ожирения
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Диабет второго типа, который раньше не выявляли у детей, теперь стал встречаться довольно часто, основная причина его появления - ожирение, заявила главный внештатный детский специалист-эндокринолог Минздрава РФ, научный руководитель Института детской эндокринологии ЭНЦ НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Валентина Петеркова.
"Диабет второго типа просто по пятам идёт за ожирением. В каждом учебнике написано, что второго типа у детей не бывает, а вот теперь его стало довольно много", - сказала Петеркова на пресс-конференции, посвященной презентации всероссийского исследования ВЦИОМ "Ожирение: особенность или болезнь?".
Она отметила, что по данным исследований, 6% детей 7 лет имеют ожирение, а 21% или каждый пятый ребенок имеет избыточную массу тела. Минздрав России в настоящее время ввел в практику диспансеризации измерение индекса массы тела, добавила Петеркова.