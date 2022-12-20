https://ria.ru/20221220/cheboksary-1839958707.html

В Чебоксарах открылся второй "Фермерский островок"

В Чебоксарах открылся второй "Фермерский островок" - РИА Новости, 20.12.2022

В Чебоксарах открылся второй "Фермерский островок"

В Чувашской Республике при поддержке Корпорации МСП (КМСП) открылся второй "Фермерский островок", торговая точка для сбыта продукции местных фермеров... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T12:53

2022-12-20T12:53

2022-12-20T12:53

чебоксары

корпорация мсп

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Чувашской Республике при поддержке Корпорации МСП (КМСП) открылся второй "Фермерский островок", торговая точка для сбыта продукции местных фермеров расположилась в помещении магазина "Пятерочка", сообщает пресс-служба института развития."Очень важно, чтобы фермеры могли представлять свою продукцию в привычных для покупателей магазинах "у дома", напрямую, сокращая логистическое плечо. На сегодня на полках "Фермерских островков" в 17 российских регионах представлена продукция более 250 малых пищевых и сельскохозяйственных производителей", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Региональным оператором проекта "Фермерский островок" в Чувашской республике является агрофирма "Атлашевская". Помимо привычной жителям Чебоксар вкусной мясной продукции (пельмени, манты, холодцы), на втором "Фермерском островке" покупателям будет представлена продукция 8 новых фермеров и сельхозкооперативов. Это свежая молочная продукция с короткими сроками годности, различная микрозелень для любителей здорового образа жизни и широкий ассортимент полутвердых сыров из коровьего и козьего молока.Поставщиками продукция на "Фермерский островок" могут быть местные производители, продукция должна иметь сертификацию и не продаваться в федеральных торговых сетях. Потенциальные поставщики могут подать заявку на участие в проекте "Фермерский островок" в качестве поставщика через Цифровую платформу МСП МСП.РФ.В настоящее время организованы 25 "Фермерских островков" в 17 субъектах Российской Федерации: республиках Башкортостан, Крым, Татарстан, Новосибирской, Омской, Ивановской, Нижегородской, Ярославской, Владимирской, Ростовской, Смоленской, Курганской, Волгоградской областях, Краснодарском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Удмуртской и Чувашской республиках. "Фермерские островки" развиваются в соответствии с нацпроектом по поддержке малого и среднего бизнеса, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20221219/msp-1839721580.html

чебоксары

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

чебоксары, корпорация мсп