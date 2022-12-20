https://ria.ru/20221220/caesar-1840134171.html
Франция работает над новыми поставками гаубиц CAESAR Украине, заявил Макрон
Франция работает над новыми поставками гаубиц CAESAR Украине, заявил Макрон - РИА Новости, 20.12.2022
Франция работает над новыми поставками гаубиц CAESAR Украине, заявил Макрон
Франция работает над новыми поставками Украине артиллерийских установок CAESAR, их количество обсуждается с партнерами, заявил французский президент Эммануэль... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T23:41
2022-12-20T23:41
2022-12-20T23:41
специальная военная операция на украине
в мире
эммануэль макрон
сергей лавров
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франция
россия
нато
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ПАРИЖ, 20 дек - РИА Новости. Франция работает над новыми поставками Украине артиллерийских установок CAESAR, их количество обсуждается с партнерами, заявил французский президент Эммануэль Макрон. Говоря о количестве артиллерийских установок, которые будут направлены Киеву, французский лидер отметил, что это будет зависеть от результатов обсуждений с партнерами. Как сообщали ранее в министерстве обороны Франции, Париж недавно направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Макрон сообщал, что Франция работает вместе с Данией для поставок Украине еще шести гаубиц CAESAR. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Украинские войска активно используют такую артиллерию для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221220/pomosch-1840133080.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, сергей лавров, украина, франция, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Украина, Франция, Россия, НАТО
Франция работает над новыми поставками гаубиц CAESAR Украине, заявил Макрон
Макрон: Франция работает над новыми поставками Украине артиллерийских установок CAESAR
ПАРИЖ, 20 дек - РИА Новости. Франция работает над новыми поставками Украине артиллерийских установок CAESAR, их количество обсуждается с партнерами, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
"Поставки вооружений растут. Самые известные - это, конечно, гаубицы CAESAR. Мы работаем сейчас над новыми поставками", - сказал Макрон в интервью телеканалу LCI в ответ на вопрос о том, готовятся ли новые поставки оружия Украине.
Говоря о количестве артиллерийских установок, которые будут направлены Киеву, французский лидер отметил, что это будет зависеть от результатов обсуждений с партнерами.
Как сообщали ранее в министерстве обороны Франции, Париж недавно направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Макрон сообщал, что Франция работает вместе с Данией для поставок Украине еще шести гаубиц CAESAR.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Украинские войска активно используют такую артиллерию для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.