https://ria.ru/20221220/byudzhet-1839940388.html

Оборонные расходы США в 2023 году вырастут почти на десять процентов

Оборонные расходы США в 2023 году вырастут почти на десять процентов - РИА Новости, 20.12.2022

Оборонные расходы США в 2023 году вырастут почти на десять процентов

Проект бюджета США на 2023 год предусматривает выделение порядка 798 миллиардов долларов на оборонные расходы, следует из текста опубликованного документа. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T11:45

2022-12-20T11:45

2022-12-20T11:45

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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Проект бюджета США на 2023 год предусматривает выделение порядка 798 миллиардов долларов на оборонные расходы, следует из текста опубликованного документа. Таким образом, объем оборонных расходов США вырастет на 69 миллиардов долларов по сравнению с 2022 годом, то есть почти на 10%.

https://ria.ru/20221220/byudzhet-1839933372.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, пентагон