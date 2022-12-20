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Оборонные расходы США в 2023 году вырастут почти на десять процентов - РИА Новости, 20.12.2022
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Оборонные расходы США в 2023 году вырастут почти на десять процентов
Оборонные расходы США в 2023 году вырастут почти на десять процентов - РИА Новости, 20.12.2022
Оборонные расходы США в 2023 году вырастут почти на десять процентов
Проект бюджета США на 2023 год предусматривает выделение порядка 798 миллиардов долларов на оборонные расходы, следует из текста опубликованного документа. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T11:45
2022-12-20T11:45
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Проект бюджета США на 2023 год предусматривает выделение порядка 798 миллиардов долларов на оборонные расходы, следует из текста опубликованного документа. Таким образом, объем оборонных расходов США вырастет на 69 миллиардов долларов по сравнению с 2022 годом, то есть почти на 10%.
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в мире, сша, пентагон
В мире, США, Пентагон
11:45 20.12.2022
 
Оборонные расходы США в 2023 году вырастут почти на десять процентов

Оборонные расходы США в 2023 году вырастут на десять процентов, до 798 миллиардов долларов

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Проект бюджета США на 2023 год предусматривает выделение порядка 798 миллиардов долларов на оборонные расходы, следует из текста опубликованного документа.
Таким образом, объем оборонных расходов США вырастет на 69 миллиардов долларов по сравнению с 2022 годом, то есть почти на 10%.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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