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США выделят семь миллиардов долларов на операции европейского командования - РИА Новости, 20.12.2022
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США выделят семь миллиардов долларов на операции европейского командования
США выделят семь миллиардов долларов на операции европейского командования - РИА Новости, 20.12.2022
США выделят семь миллиардов долларов на операции европейского командования
Проект бюджета США предполагает выделение почти 7 миллиардов долларов на операции европейского командования, помощь в разведке, говорится в опубликованном... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T11:25
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Проект бюджета США предполагает выделение почти 7 миллиардов долларов на операции европейского командования, помощь в разведке, говорится в опубликованном документе. "Операции европейского командования и связанная с ними деятельность - 6,98 миллиарда долларов на поддержку миссии, разведывательную поддержку, оплату, оборудование и связанную с этим деятельность", - говорится в документе, опубликованном на сайте комитета палаты представителей США по ассигнованиям.
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в мире, сша, европа
В мире, США, Европа
11:25 20.12.2022
 
США выделят семь миллиардов долларов на операции европейского командования

США в 2023 году выделят до семи миллиардов долларов на операции европейского командования

© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Проект бюджета США предполагает выделение почти 7 миллиардов долларов на операции европейского командования, помощь в разведке, говорится в опубликованном документе.
"Операции европейского командования и связанная с ними деятельность - 6,98 миллиарда долларов на поддержку миссии, разведывательную поддержку, оплату, оборудование и связанную с этим деятельность", - говорится в документе, опубликованном на сайте комитета палаты представителей США по ассигнованиям.
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