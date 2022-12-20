https://ria.ru/20221220/byudzhet-1839933372.html

США выделят семь миллиардов долларов на операции европейского командования

США выделят семь миллиардов долларов на операции европейского командования - РИА Новости, 20.12.2022

США выделят семь миллиардов долларов на операции европейского командования

Проект бюджета США предполагает выделение почти 7 миллиардов долларов на операции европейского командования, помощь в разведке, говорится в опубликованном... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T11:25

2022-12-20T11:25

2022-12-20T11:25

в мире

сша

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40526/57/405265770_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_11da673160d5e7c409515b16ee347efc.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Проект бюджета США предполагает выделение почти 7 миллиардов долларов на операции европейского командования, помощь в разведке, говорится в опубликованном документе. "Операции европейского командования и связанная с ними деятельность - 6,98 миллиарда долларов на поддержку миссии, разведывательную поддержку, оплату, оборудование и связанную с этим деятельность", - говорится в документе, опубликованном на сайте комитета палаты представителей США по ассигнованиям.

https://ria.ru/20221114/neyadernoe-1830555735.html

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, европа