https://ria.ru/20221220/byudzhet-1839933372.html
США выделят семь миллиардов долларов на операции европейского командования
США выделят семь миллиардов долларов на операции европейского командования - РИА Новости, 20.12.2022
США выделят семь миллиардов долларов на операции европейского командования
Проект бюджета США предполагает выделение почти 7 миллиардов долларов на операции европейского командования, помощь в разведке, говорится в опубликованном... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T11:25
2022-12-20T11:25
2022-12-20T11:25
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Проект бюджета США предполагает выделение почти 7 миллиардов долларов на операции европейского командования, помощь в разведке, говорится в опубликованном документе. "Операции европейского командования и связанная с ними деятельность - 6,98 миллиарда долларов на поддержку миссии, разведывательную поддержку, оплату, оборудование и связанную с этим деятельность", - говорится в документе, опубликованном на сайте комитета палаты представителей США по ассигнованиям.
https://ria.ru/20221114/neyadernoe-1830555735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа
США выделят семь миллиардов долларов на операции европейского командования
США в 2023 году выделят до семи миллиардов долларов на операции европейского командования