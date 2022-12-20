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Проект бюджета США запретил выделение средств "Азову"* - РИА Новости, 20.12.2022
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Проект бюджета США запретил выделение средств "Азову"*
Проект бюджета США запретил выделение средств "Азову"* - РИА Новости, 20.12.2022
Проект бюджета США запретил выделение средств "Азову"*
Опубликованный проект бюджета США на 2023 год запрещает выделять деньги украинскому националистическому батальону "Азов"*. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T10:53
2022-12-20T12:11
в мире
сша
россия
украина
генеральная прокуратура рф
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ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. Опубликованный проект бюджета США на 2023 год запрещает выделять деньги украинскому националистическому батальону "Азов"*.Конгресс еще в 2015 году принял поправку, запрещающую финансировать это формирование, но в законе о дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 год такая формулировка отсутствовала.Так, в следующем году Вашингтон потратит на оборону примерно на десять процентов больше, чем в 2022-м, — порядка 798 миллиардов долларов.Президент США сможет своим решением передать Украине военное оборудование на сумму до 14,5 миллиарда долларов. Еще девять миллиардов можно израсходовать на обучение, экипировку, вооружение и помощь в логистике и разведке украинским силовикам.На бюджетную и инфраструктурную поддержку Украины отводится 13,37 миллиарда долларов, еще 2,4 миллиарда — для украинских беженцев.На пополнение запасов переданного Киеву оборудования предполагается израсходовать 11,88 миллиарда долларов.Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией и запретил ее. Генпрокуратура установила, что боевики этого подразделения используют запрещенные средства и методы ведения войны, зафиксированы факты пыток мирных граждан и убийств детей.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, сша, россия, украина, генеральная прокуратура рф
В мире, США, Россия, Украина, Генеральная прокуратура РФ
10:53 20.12.2022 (обновлено: 12:11 20.12.2022)
 
Проект бюджета США запретил выделение средств "Азову"*

Проект бюджета США на 2023 год запретил выделение средств для нацбатальона "Азов"*

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. Опубликованный проект бюджета США на 2023 год запрещает выделять деньги украинскому националистическому батальону "Азов"*.
Конгресс еще в 2015 году принял поправку, запрещающую финансировать это формирование, но в законе о дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 год такая формулировка отсутствовала.
Так, в следующем году Вашингтон потратит на оборону примерно на десять процентов больше, чем в 2022-м, — порядка 798 миллиардов долларов.
Президент США сможет своим решением передать Украине военное оборудование на сумму до 14,5 миллиарда долларов. Еще девять миллиардов можно израсходовать на обучение, экипировку, вооружение и помощь в логистике и разведке украинским силовикам.
На бюджетную и инфраструктурную поддержку Украины отводится 13,37 миллиарда долларов, еще 2,4 миллиарда — для украинских беженцев.
На пополнение запасов переданного Киеву оборудования предполагается израсходовать 11,88 миллиарда долларов.
Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией и запретил ее. Генпрокуратура установила, что боевики этого подразделения используют запрещенные средства и методы ведения войны, зафиксированы факты пыток мирных граждан и убийств детей.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
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