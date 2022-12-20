https://ria.ru/20221220/byudzhet-1839922534.html

Проект бюджета США запретил выделение средств "Азову"*

Проект бюджета США запретил выделение средств "Азову"* - РИА Новости, 20.12.2022

Проект бюджета США запретил выделение средств "Азову"*

Опубликованный проект бюджета США на 2023 год запрещает выделять деньги украинскому националистическому батальону "Азов"*. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T10:53

2022-12-20T10:53

2022-12-20T12:11

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ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. Опубликованный проект бюджета США на 2023 год запрещает выделять деньги украинскому националистическому батальону "Азов"*.Конгресс еще в 2015 году принял поправку, запрещающую финансировать это формирование, но в законе о дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 год такая формулировка отсутствовала.Так, в следующем году Вашингтон потратит на оборону примерно на десять процентов больше, чем в 2022-м, — порядка 798 миллиардов долларов.Президент США сможет своим решением передать Украине военное оборудование на сумму до 14,5 миллиарда долларов. Еще девять миллиардов можно израсходовать на обучение, экипировку, вооружение и помощь в логистике и разведке украинским силовикам.На бюджетную и инфраструктурную поддержку Украины отводится 13,37 миллиарда долларов, еще 2,4 миллиарда — для украинских беженцев.На пополнение запасов переданного Киеву оборудования предполагается израсходовать 11,88 миллиарда долларов.Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией и запретил ее. Генпрокуратура установила, что боевики этого подразделения используют запрещенные средства и методы ведения войны, зафиксированы факты пыток мирных граждан и убийств детей.* Запрещенная в России террористическая организация.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, россия, украина, генеральная прокуратура рф