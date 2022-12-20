https://ria.ru/20221220/byudzhet-1839919522.html

США выделят девять миллиардов долларов на обучение, вооружение и помощь ВСУ

США выделят девять миллиардов долларов на обучение, вооружение и помощь ВСУ - РИА Новости, 20.12.2022

США выделят девять миллиардов долларов на обучение, вооружение и помощь ВСУ

Проект бюджета США на 2023 год предусматривает выделение порядка 9 миллиардов долларов на обучение, экипировку, вооружение и помощь в логистике и разведке... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T10:42

2022-12-20T10:42

2022-12-20T11:22

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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Проект бюджета США на 2023 год предусматривает выделение порядка 9 миллиардов долларов на обучение, экипировку, вооружение и помощь в логистике и разведке украинским военным, следует из дополнения к проекту бюджета."Девять миллиардов долларов на оказание помощи, включая обучение, оборудование, вооружение, логистическую поддержку… зарплаты и стипендии… разведывательную поддержку вооруженных сил Украины", - говорится в документе.Кроме того, проект бюджета предполагает выделение 126,3 миллиона долларов на подготовку к ответу на возможные ядерные и радиационные инциденты на Украине.Проект бюджета США также увеличивает полномочия президента, разрешив ему передавать военное оборудование Украине на сумму до 14,5 миллиарда долларов.Проект бюджета на 2023 финансовый год на 1,7 триллиона долларов был внесен на рассмотрение в конгресс США, он предполагает выделение Украине 45 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20221220/byudzhet-1839922534.html

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сша, украина, экономика, в мире, вооруженные силы украины