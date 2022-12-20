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США выделят девять миллиардов долларов на обучение, вооружение и помощь ВСУ - РИА Новости, 20.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/byudzhet-1839919522.html
США выделят девять миллиардов долларов на обучение, вооружение и помощь ВСУ
США выделят девять миллиардов долларов на обучение, вооружение и помощь ВСУ - РИА Новости, 20.12.2022
США выделят девять миллиардов долларов на обучение, вооружение и помощь ВСУ
Проект бюджета США на 2023 год предусматривает выделение порядка 9 миллиардов долларов на обучение, экипировку, вооружение и помощь в логистике и разведке... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T10:42
2022-12-20T11:22
специальная военная операция на украине
сша
украина
экономика
в мире
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Проект бюджета США на 2023 год предусматривает выделение порядка 9 миллиардов долларов на обучение, экипировку, вооружение и помощь в логистике и разведке украинским военным, следует из дополнения к проекту бюджета."Девять миллиардов долларов на оказание помощи, включая обучение, оборудование, вооружение, логистическую поддержку… зарплаты и стипендии… разведывательную поддержку вооруженных сил Украины", - говорится в документе.Кроме того, проект бюджета предполагает выделение 126,3 миллиона долларов на подготовку к ответу на возможные ядерные и радиационные инциденты на Украине.Проект бюджета США также увеличивает полномочия президента, разрешив ему передавать военное оборудование Украине на сумму до 14,5 миллиарда долларов.Проект бюджета на 2023 финансовый год на 1,7 триллиона долларов был внесен на рассмотрение в конгресс США, он предполагает выделение Украине 45 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20221220/byudzhet-1839922534.html
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сша, украина, экономика, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Экономика, В мире, Вооруженные силы Украины
10:42 20.12.2022 (обновлено: 11:22 20.12.2022)
 
США выделят девять миллиардов долларов на обучение, вооружение и помощь ВСУ

США выделят 126 миллионов долларов на последствия ядерных инцидентов на Украине

© Фото : Karolina Grabowska/PexelsАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Фото : Karolina Grabowska/Pexels
Американские доллары. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Проект бюджета США на 2023 год предусматривает выделение порядка 9 миллиардов долларов на обучение, экипировку, вооружение и помощь в логистике и разведке украинским военным, следует из дополнения к проекту бюджета.
"Девять миллиардов долларов на оказание помощи, включая обучение, оборудование, вооружение, логистическую поддержку… зарплаты и стипендии… разведывательную поддержку вооруженных сил Украины", - говорится в документе.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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Проект бюджета США запретил выделение средств "Азову"*
Кроме того, проект бюджета предполагает выделение 126,3 миллиона долларов на подготовку к ответу на возможные ядерные и радиационные инциденты на Украине.
Проект бюджета США также увеличивает полномочия президента, разрешив ему передавать военное оборудование Украине на сумму до 14,5 миллиарда долларов.
Проект бюджета на 2023 финансовый год на 1,7 триллиона долларов был внесен на рассмотрение в конгресс США, он предполагает выделение Украине 45 миллиардов долларов.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 10:20
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаЭкономикаВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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