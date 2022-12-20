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В США проект бюджета на 1,7 триллиона долларов внесли в конгресс - РИА Новости, 20.12.2022
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В США проект бюджета на 1,7 триллиона долларов внесли в конгресс
В США проект бюджета на 1,7 триллиона долларов внесли в конгресс - РИА Новости, 20.12.2022
В США проект бюджета на 1,7 триллиона долларов внесли в конгресс
Проект бюджета на 2023 финансовый год на 1,7 триллиона долларов внесен на рассмотрение в конгресс США, он предполагает выделение Украине 45 миллиардов долларов, РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T10:14
2022-12-20T11:22
экономика
украина
конгресс сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Проект бюджета на 2023 финансовый год на 1,7 триллиона долларов внесен на рассмотрение в конгресс США, он предполагает выделение Украине 45 миллиардов долларов, следует из текста документа.В понедельник был обнародован законопроект о государственном финансировании на сумму 1,7 триллиона долларов на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2023 года.
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экономика, украина, конгресс сша, в мире
Экономика, Украина, Конгресс США, В мире
10:14 20.12.2022 (обновлено: 11:22 20.12.2022)
 
В США проект бюджета на 1,7 триллиона долларов внесли в конгресс

По проекту бюджета на 2023 год США выделят 45 миллиардов долларов на помощь Украине

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий с флагами Украины и США
Военнослужащий с флагами Украины и США - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
Военнослужащий с флагами Украины и США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Проект бюджета на 2023 финансовый год на 1,7 триллиона долларов внесен на рассмотрение в конгресс США, он предполагает выделение Украине 45 миллиардов долларов, следует из текста документа.
В понедельник был обнародован законопроект о государственном финансировании на сумму 1,7 триллиона долларов на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2023 года.
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