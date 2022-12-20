https://ria.ru/20221220/byudzhet-1839910579.html

В США проект бюджета на 1,7 триллиона долларов внесли в конгресс

В США проект бюджета на 1,7 триллиона долларов внесли в конгресс - РИА Новости, 20.12.2022

В США проект бюджета на 1,7 триллиона долларов внесли в конгресс

Проект бюджета на 2023 финансовый год на 1,7 триллиона долларов внесен на рассмотрение в конгресс США, он предполагает выделение Украине 45 миллиардов долларов, РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T10:14

2022-12-20T10:14

2022-12-20T11:22

экономика

украина

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Проект бюджета на 2023 финансовый год на 1,7 триллиона долларов внесен на рассмотрение в конгресс США, он предполагает выделение Украине 45 миллиардов долларов, следует из текста документа.В понедельник был обнародован законопроект о государственном финансировании на сумму 1,7 триллиона долларов на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20221220/ssha-1839913150.html

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экономика, украина, конгресс сша, в мире