https://ria.ru/20221220/bryansk-1839892428.html

В Брянской области из-за обстрела со стороны ВСУ повреждена железная дорога

В Брянской области из-за обстрела со стороны ВСУ повреждена железная дорога - РИА Новости, 20.12.2022

В Брянской области из-за обстрела со стороны ВСУ повреждена железная дорога

В результате обстрела Брянской области со стороны Украины в поселке Суземка повреждены железнодорожные пути, для жителей организовано автобусное движение,... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T07:33

2022-12-20T07:33

2022-12-20T07:35

специальная военная операция на украине

александр богомаз

брянская область

украина

суземский район

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В результате обстрела Брянской области со стороны Украины в поселке Суземка повреждены железнодорожные пути, для жителей организовано автобусное движение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Ранее власти области сообщали, что украинские войска обстреляли Суземский район, пострадавших в результате произошедшего нет, частично нарушено электроснабжение. "По уточненным данным, в результате обстрела в поселке Суземка повреждены железнодорожные пути. До восстановления движения для жителей Суземского района будет организовано автобусное сообщение", - сообщил Богомаз в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20221214/klintsy-1838733170.html

брянская область

украина

суземский район

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александр богомаз, брянская область, украина, суземский район