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В Брянской области из-за обстрела со стороны ВСУ повреждена железная дорога
В Брянской области из-за обстрела со стороны ВСУ повреждена железная дорога - РИА Новости, 20.12.2022
В Брянской области из-за обстрела со стороны ВСУ повреждена железная дорога
В результате обстрела Брянской области со стороны Украины в поселке Суземка повреждены железнодорожные пути, для жителей организовано автобусное движение,... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T07:33
2022-12-20T07:33
2022-12-20T07:35
специальная военная операция на украине
александр богомаз
брянская область
украина
суземский район
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В результате обстрела Брянской области со стороны Украины в поселке Суземка повреждены железнодорожные пути, для жителей организовано автобусное движение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Ранее власти области сообщали, что украинские войска обстреляли Суземский район, пострадавших в результате произошедшего нет, частично нарушено электроснабжение. "По уточненным данным, в результате обстрела в поселке Суземка повреждены железнодорожные пути. До восстановления движения для жителей Суземского района будет организовано автобусное сообщение", - сообщил Богомаз в своем телеграм-канале.
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брянская область
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александр богомаз, брянская область, украина, суземский район
Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз, Брянская область, Украина, Суземский район
07:33 20.12.2022 (обновлено: 07:35 20.12.2022)
В Брянской области из-за обстрела со стороны ВСУ повреждена железная дорога
Украинские войска обстреляли железную дорогу в Суземском районе Брянской области