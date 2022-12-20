https://ria.ru/20221220/bolnichnyy-1839879918.html

Россиянам объяснили, как изменятся выплаты по больничному с 1 января

Россиянам объяснили, как изменятся выплаты по больничному с 1 января - РИА Новости, 20.12.2022

Россиянам объяснили, как изменятся выплаты по больничному с 1 января

Максимальный размер выплаты по больничному листу повышается с 1 января. Кроме того, больничный будут оплачивать и гражданам, работающим по ГПХ и ГПД, но лишь... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T02:17

2022-12-20T02:17

2022-12-20T03:29

общество

россия

больничный

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Максимальный размер выплаты по больничному листу повышается с 1 января. Кроме того, больничный будут оплачивать и гражданам, работающим по ГПХ и ГПД, но лишь если в прошлом году вносили определенную сумму страховых взносов, рассказали агентству "Прайм" в Фонде социального страхования.С 2023 года максимальные суммы выплат для работников с восьмилетним стражем по обычному договору составит 2 736,99 рубля за день и 84 846,69 рубля за месяц.Кроме этого, с Нового года вступят в силу поправки Федерального закона от 14.07.2022 N 237-ФЗ, которые дополнят перечень застрахованных лиц в системе обязательного соцстрахования. Так, эти меры распространятся на лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры (ГПД). В ФСС подчеркнули, что это касается лишь тех, у кого сумма страховых взносов за 2022 год составила не менее 4 833,72 рубля.

https://radiosputnik.ria.ru/20221213/samozanyatye-1838466109.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, россия, больничный