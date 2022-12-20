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Россиянам объяснили, как изменятся выплаты по больничному с 1 января - РИА Новости, 20.12.2022
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Россиянам объяснили, как изменятся выплаты по больничному с 1 января
Россиянам объяснили, как изменятся выплаты по больничному с 1 января - РИА Новости, 20.12.2022
Россиянам объяснили, как изменятся выплаты по больничному с 1 января
Максимальный размер выплаты по больничному листу повышается с 1 января. Кроме того, больничный будут оплачивать и гражданам, работающим по ГПХ и ГПД, но лишь... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T02:17
2022-12-20T03:29
общество
россия
больничный
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Максимальный размер выплаты по больничному листу повышается с 1 января. Кроме того, больничный будут оплачивать и гражданам, работающим по ГПХ и ГПД, но лишь если в прошлом году вносили определенную сумму страховых взносов, рассказали агентству "Прайм" в Фонде социального страхования.С 2023 года максимальные суммы выплат для работников с восьмилетним стражем по обычному договору составит 2 736,99 рубля за день и 84 846,69 рубля за месяц.Кроме этого, с Нового года вступят в силу поправки Федерального закона от 14.07.2022 N 237-ФЗ, которые дополнят перечень застрахованных лиц в системе обязательного соцстрахования. Так, эти меры распространятся на лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры (ГПД). В ФСС подчеркнули, что это касается лишь тех, у кого сумма страховых взносов за 2022 год составила не менее 4 833,72 рубля.
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общество, россия, больничный
Общество, Россия, больничный
02:17 20.12.2022 (обновлено: 03:29 20.12.2022)
 
Россиянам объяснили, как изменятся выплаты по больничному с 1 января

ФСС заявил о повышении максимального размера выплаты по больничному 1 января 2023 года

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПациентка в регистратуре поликлиники
Пациентка в регистратуре поликлиники - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пациентка в регистратуре поликлиники. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Максимальный размер выплаты по больничному листу повышается с 1 января. Кроме того, больничный будут оплачивать и гражданам, работающим по ГПХ и ГПД, но лишь если в прошлом году вносили определенную сумму страховых взносов, рассказали агентству "Прайм" в Фонде социального страхования.
С 2023 года максимальные суммы выплат для работников с восьмилетним стражем по обычному договору составит 2 736,99 рубля за день и 84 846,69 рубля за месяц.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 22:21В России
Самозанятые Подмосковья могут начать получать выплаты по больничному
Кроме этого, с Нового года вступят в силу поправки Федерального закона от 14.07.2022 N 237-ФЗ, которые дополнят перечень застрахованных лиц в системе обязательного соцстрахования. Так, эти меры распространятся на лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры (ГПД). В ФСС подчеркнули, что это касается лишь тех, у кого сумма страховых взносов за 2022 год составила не менее 4 833,72 рубля.
 
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