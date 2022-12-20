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Билайн стал акционером производителя образовательных продуктов Knomary - РИА Новости, 20.12.2022
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Билайн стал акционером производителя образовательных продуктов Knomary
Билайн стал акционером производителя образовательных продуктов Knomary - РИА Новости, 20.12.2022
Билайн стал акционером производителя образовательных продуктов Knomary
Один из крупнейших российских мобильных операторов билайн приобрел миноритарную долю в белорусской компании Knomary, которая занимается разработкой продуктов... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T13:01
2022-12-20T13:12
россия
билайн
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Один из крупнейших российских мобильных операторов билайн приобрел миноритарную долю в белорусской компании Knomary, которая занимается разработкой продуктов для дистанционного образования в корпоративном сегменте, сообщил оператор.Билайн приобрел миноритарную долю в белорусской L&amp;DTech-компании Knomary, которая является одним из лидеров в сфере разработки продуктов для дистанционного образования в корпоративном сегменте: дистанционная адаптация, обучение и развитие сотрудников, а также создание образовательного контента и последующее его обновление. ...В контур продуктов Knomary войдут образовательные программы, разработанные корпоративным университетом билайна", - говорится в сообщении.Билайн постепенно расширяет присутствие на рынке цифровых технологий. В декабре прошлого года компания приобрела "дочку" IBS - провайдера облачных сервисов IBS DataFort, а в августе нынешнего - рекламную группу "Онлайн технологии и медиа" (ОТМ) для усиления присутствия на рынке рекламных технологий (AdTech)."В последние годы мы смогли дополнить свой портфель продуктов предложениями от ведущих на российском рынке игроков в сфере AdTech (ОТМ) и облачного бизнеса (DataFort). ...Мы планируем и далее продолжить инвестировать в перспективные проекты и команды", - приводятся в сообщении слова вице-президента билайна по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям Рената Насретдинова.Компания Knomary была основана в 2016 году. Её представительства находятся в Москве и Минске. Knomary разрабатывает продукты для автоматизации всех ключевых процессов обучения и развития сотрудников. Пользователями продуктов Knomary являются более 50 крупнейших российских и международных корпораций.
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353
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россия, билайн, вымпелком
Россия, Билайн, ВымпелКом
13:01 20.12.2022 (обновлено: 13:12 20.12.2022)
 

Билайн стал акционером производителя образовательных продуктов Knomary

© пресс-служба "Вымпелком"Логотип "Билайн"
Логотип Билайн
© пресс-служба "Вымпелком"
Логотип "Билайн"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Один из крупнейших российских мобильных операторов билайн приобрел миноритарную долю в белорусской компании Knomary, которая занимается разработкой продуктов для дистанционного образования в корпоративном сегменте, сообщил оператор.
Билайн приобрел миноритарную долю в белорусской L&DTech-компании Knomary, которая является одним из лидеров в сфере разработки продуктов для дистанционного образования в корпоративном сегменте: дистанционная адаптация, обучение и развитие сотрудников, а также создание образовательного контента и последующее его обновление. ...В контур продуктов Knomary войдут образовательные программы, разработанные корпоративным университетом билайна", - говорится в сообщении.
Билайн запустил коммуникационную платформу билайн now
14 декабря, 17:21
Билайн запустил коммуникационную платформу билайн now
Билайн постепенно расширяет присутствие на рынке цифровых технологий. В декабре прошлого года компания приобрела "дочку" IBS - провайдера облачных сервисов IBS DataFort, а в августе нынешнего - рекламную группу "Онлайн технологии и медиа" (ОТМ) для усиления присутствия на рынке рекламных технологий (AdTech).
"В последние годы мы смогли дополнить свой портфель продуктов предложениями от ведущих на российском рынке игроков в сфере AdTech (ОТМ) и облачного бизнеса (DataFort). ...Мы планируем и далее продолжить инвестировать в перспективные проекты и команды", - приводятся в сообщении слова вице-президента билайна по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям Рената Насретдинова.
Компания Knomary была основана в 2016 году. Её представительства находятся в Москве и Минске. Knomary разрабатывает продукты для автоматизации всех ключевых процессов обучения и развития сотрудников. Пользователями продуктов Knomary являются более 50 крупнейших российских и международных корпораций.
 
РоссияБилайнВымпелКом
 
 
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