https://ria.ru/20221220/bilayn-1839959365.html
Билайн стал акционером производителя образовательных продуктов Knomary
Билайн стал акционером производителя образовательных продуктов Knomary - РИА Новости, 20.12.2022
Билайн стал акционером производителя образовательных продуктов Knomary
Один из крупнейших российских мобильных операторов билайн приобрел миноритарную долю в белорусской компании Knomary, которая занимается разработкой продуктов... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T13:01
2022-12-20T13:01
2022-12-20T13:12
россия
билайн
вымпелком
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Один из крупнейших российских мобильных операторов билайн приобрел миноритарную долю в белорусской компании Knomary, которая занимается разработкой продуктов для дистанционного образования в корпоративном сегменте, сообщил оператор.Билайн приобрел миноритарную долю в белорусской L&DTech-компании Knomary, которая является одним из лидеров в сфере разработки продуктов для дистанционного образования в корпоративном сегменте: дистанционная адаптация, обучение и развитие сотрудников, а также создание образовательного контента и последующее его обновление. ...В контур продуктов Knomary войдут образовательные программы, разработанные корпоративным университетом билайна", - говорится в сообщении.Билайн постепенно расширяет присутствие на рынке цифровых технологий. В декабре прошлого года компания приобрела "дочку" IBS - провайдера облачных сервисов IBS DataFort, а в августе нынешнего - рекламную группу "Онлайн технологии и медиа" (ОТМ) для усиления присутствия на рынке рекламных технологий (AdTech)."В последние годы мы смогли дополнить свой портфель продуктов предложениями от ведущих на российском рынке игроков в сфере AdTech (ОТМ) и облачного бизнеса (DataFort). ...Мы планируем и далее продолжить инвестировать в перспективные проекты и команды", - приводятся в сообщении слова вице-президента билайна по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям Рената Насретдинова.Компания Knomary была основана в 2016 году. Её представительства находятся в Москве и Минске. Knomary разрабатывает продукты для автоматизации всех ключевых процессов обучения и развития сотрудников. Пользователями продуктов Knomary являются более 50 крупнейших российских и международных корпораций.
https://ria.ru/20221214/bilayn-1838666814.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, билайн, вымпелком
Россия, Билайн, ВымпелКом
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Один из крупнейших российских мобильных операторов билайн приобрел миноритарную долю в белорусской компании Knomary, которая занимается разработкой продуктов для дистанционного образования в корпоративном сегменте, сообщил оператор.
Билайн приобрел миноритарную долю в белорусской L&DTech-компании Knomary, которая является одним из лидеров в сфере разработки продуктов для дистанционного образования в корпоративном сегменте: дистанционная адаптация, обучение и развитие сотрудников, а также создание образовательного контента и последующее его обновление. ...В контур продуктов Knomary войдут образовательные программы, разработанные корпоративным университетом билайна", - говорится в сообщении.
Билайн постепенно расширяет присутствие на рынке цифровых технологий. В декабре прошлого года компания приобрела "дочку" IBS - провайдера облачных сервисов IBS DataFort, а в августе нынешнего - рекламную группу "Онлайн технологии и медиа" (ОТМ) для усиления присутствия на рынке рекламных технологий (AdTech).
"В последние годы мы смогли дополнить свой портфель продуктов предложениями от ведущих на российском рынке игроков в сфере AdTech (ОТМ) и облачного бизнеса (DataFort). ...Мы планируем и далее продолжить инвестировать в перспективные проекты и команды", - приводятся в сообщении слова вице-президента билайна по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям Рената Насретдинова.
Компания Knomary была основана в 2016 году. Её представительства находятся в Москве
и Минске. Knomary разрабатывает продукты для автоматизации всех ключевых процессов обучения и развития сотрудников. Пользователями продуктов Knomary являются более 50 крупнейших российских и международных корпораций.