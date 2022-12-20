17:00 20.12.2022 (обновлено: 18:02 20.12.2022)
В Брянской области беспилотник атаковал энергообъект
Глава Брянской области Богомаз: беспилотник атаковал энергообъект в Трубчевском районе
© фото очевидцаЭнергетический объект, пострадавший в результате атаки беспилотника, в Брянской области
© фото очевидца
БРЯНСК, 20 дек — РИА Новости. В Брянской области дрон атаковал энергетический объект, никто не пострадал, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.
"В результате атаки беспилотника на территории РЭС (районных электрических сетей. — Прим. ред.) в Трубчевском районе есть разрушения административного здания и автомобиля. Пострадавших нет", — говорится в публикации.
На месте работают специальные службы.
Трубчевский район находится в непосредственной близости от границы с Сумской областью Украины.
Утром 20 декабря Богомаз сообщал о нарушении энергоснабжения в приграничном Суземском районе из-за обстрела со стороны ВСУ.
В Брянской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Он предполагает усиление работы спецслужб, гражданам рекомендуется проявлять бдительность.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.