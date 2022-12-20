https://ria.ru/20221220/bespilotnik-1840056135.html

В Брянской области беспилотник атаковал энергообъект

В Брянской области беспилотник атаковал энергообъект - РИА Новости, 20.12.2022

В Брянской области беспилотник атаковал энергообъект

В Брянской области дрон атаковал энергетический объект, никто не пострадал, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T17:00

2022-12-20T17:00

2022-12-20T18:02

специальная военная операция на украине

происшествия

александр богомаз

трубчевский район

брянская область

сумская область

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БРЯНСК, 20 дек — РИА Новости. В Брянской области дрон атаковал энергетический объект, никто не пострадал, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram. На месте работают специальные службы. Трубчевский район находится в непосредственной близости от границы с Сумской областью Украины.Утром 20 декабря Богомаз сообщал о нарушении энергоснабжения в приграничном Суземском районе из-за обстрела со стороны ВСУ.В Брянской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Он предполагает усиление работы спецслужб, гражданам рекомендуется проявлять бдительность.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

трубчевский район

брянская область

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, александр богомаз, трубчевский район, брянская область, сумская область