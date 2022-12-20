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В Брянской области беспилотник атаковал энергообъект - РИА Новости, 20.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/bespilotnik-1840056135.html
В Брянской области беспилотник атаковал энергообъект
В Брянской области беспилотник атаковал энергообъект - РИА Новости, 20.12.2022
В Брянской области беспилотник атаковал энергообъект
В Брянской области дрон атаковал энергетический объект, никто не пострадал, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T17:00
2022-12-20T18:02
специальная военная операция на украине
происшествия
александр богомаз
трубчевский район
брянская область
сумская область
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БРЯНСК, 20 дек — РИА Новости. В Брянской области дрон атаковал энергетический объект, никто не пострадал, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram. На месте работают специальные службы. Трубчевский район находится в непосредственной близости от границы с Сумской областью Украины.Утром 20 декабря Богомаз сообщал о нарушении энергоснабжения в приграничном Суземском районе из-за обстрела со стороны ВСУ.В Брянской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Он предполагает усиление работы спецслужб, гражданам рекомендуется проявлять бдительность.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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происшествия, александр богомаз, трубчевский район, брянская область, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Александр Богомаз, Трубчевский район, Брянская область, Сумская область
17:00 20.12.2022 (обновлено: 18:02 20.12.2022)
 
В Брянской области беспилотник атаковал энергообъект

Глава Брянской области Богомаз: беспилотник атаковал энергообъект в Трубчевском районе

© фото очевидцаЭнергетический объект, пострадавший в результате атаки беспилотника, в Брянской области
Энергетический объект, пострадавший в результате атаки беспилотника, в Брянской области
© фото очевидца
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БРЯНСК, 20 дек — РИА Новости. В Брянской области дрон атаковал энергетический объект, никто не пострадал, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

"В результате атаки беспилотника на территории РЭС (районных электрических сетей. — Прим. ред.) в Трубчевском районе есть разрушения административного здания и автомобиля. Пострадавших нет", — говорится в публикации.

На месте работают специальные службы.
Трубчевский район находится в непосредственной близости от границы с Сумской областью Украины.
Утром 20 декабря Богомаз сообщал о нарушении энергоснабжения в приграничном Суземском районе из-за обстрела со стороны ВСУ.
В Брянской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Он предполагает усиление работы спецслужб, гражданам рекомендуется проявлять бдительность.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАлександр БогомазТрубчевский районБрянская областьСумская область
 
 
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