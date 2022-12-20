https://ria.ru/20221220/berbok-1839960801.html

"Катастрофа". В Германии ужаснулись заявлению Бербок об Украине

"Катастрофа". В Германии ужаснулись заявлению Бербок об Украине - РИА Новости, 20.12.2022

"Катастрофа". В Германии ужаснулись заявлению Бербок об Украине

Читатели газеты Die Welt раскритиковали главу немецкого МИД Анналену Бербок, выступившую против прекращения огня на Украине и в Донбассе на российских условиях. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T12:49

2022-12-20T12:49

2022-12-20T15:31

в мире

анналена бербок

германия

украина

донбасс

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Читатели газеты Die Welt раскритиковали главу немецкого МИД Анналену Бербок, выступившую против прекращения огня на Украине и в Донбассе на российских условиях. "Хорошо бы иметь на посту главы МИД человека с дипломатическим чутьем и соответствующими действиями!" — написал один из комментаторов. "Дипломатия не является ее основной сферой ответственности во внешней политике", — поддержал другой. "Почему Бербок судит и решает, согласится ли Украина на прекращение огня? Она министр иностранных дел Украины? Германия напрямую участвует в конфликте? Я не понимаю", — отметил третий. "Катастрофа. Если она не хочет перемирия, то пусть лежит в окопах с автоматом в руках", — поделился мнением еще один читатель. "Вы должны использовать любую возможность, чтобы каким-то образом добиться прекращения огня — вместо этого Германия только разжигает конфликт", — заключил читатель. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221220/ssha-1839913150.html

https://ria.ru/20221220/putin-1839907956.html

германия

украина

донбасс

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в мире, анналена бербок, германия, украина, донбасс