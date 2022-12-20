https://ria.ru/20221220/belgorod-1839962912.html
В Белгородской области заявили о готовности ФАП в Нижней Покровке
В Белгородской области заявили о готовности ФАП в Нижней Покровке - РИА Новости, 20.12.2022
В Белгородской области заявили о готовности ФАП в Нижней Покровке
Фельдшерско-акушерский пункт в селе Нижняя Покровка Белгородской области капитально отремонтирован и готов к эксплуатации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T12:57
2022-12-20T12:57
2022-12-20T12:57
белгородская область
вячеслав гладков
красногвардейский район
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 20 дек – РИА Новости. Фельдшерско-акушерский пункт в селе Нижняя Покровка Белгородской области капитально отремонтирован и готов к эксплуатации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем утреннем обращении. "Я рад, что мы выполнили свои обязательства, и 400 человек жителей села могут получить медицинские услуги в современных комфортных условиях", - сказал глава региона. Он отметил, что фельдшерско-акушерский пункт в селе Нижняя Покровка Красногвардейского района капитально отремонтировали спустя 35 лет. Объект вводят в эксплуатацию. На обновление здания ФАПа было выделено более 13 миллионов рублей по программе модернизации первичного звена здравоохранения профильного нацпроекта. Подрядчик выполнил работы по замене коммуникаций, окон, напольного покрытия, а также установил тепловые завесы и системы молниезащиты, тактильные направляющие. На прилегающей территории обустроили подъезд и парковку с твёрдым покрытием для автомобилей, велосипедов, навес для детских колясок. Кроме того, дополнительно создали условия безбарьерной среды.
https://ria.ru/20221220/mnogodetnost-1839962339.html
https://ria.ru/20221219/nagrady-1839802044.html
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вячеслав гладков, красногвардейский район, белгородская область
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Красногвардейский район, Белгородская область
В Белгородской области заявили о готовности ФАП в Нижней Покровке
Губернатор Гладков заявил о готовности ФАП в Нижней Покровке Белгородской области
БЕЛГОРОД, 20 дек – РИА Новости. Фельдшерско-акушерский пункт в селе Нижняя Покровка Белгородской области капитально отремонтирован и готов к эксплуатации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем утреннем обращении.
"Я рад, что мы выполнили свои обязательства, и 400 человек жителей села могут получить медицинские услуги в современных комфортных условиях", - сказал глава региона.
Он отметил, что фельдшерско-акушерский пункт в селе Нижняя Покровка Красногвардейского района капитально отремонтировали спустя 35 лет. Объект вводят в эксплуатацию.
На обновление здания ФАПа было выделено более 13 миллионов рублей по программе модернизации первичного звена здравоохранения профильного нацпроекта. Подрядчик выполнил работы по замене коммуникаций, окон, напольного покрытия, а также установил тепловые завесы и системы молниезащиты, тактильные направляющие.
На прилегающей территории обустроили подъезд и парковку с твёрдым покрытием для автомобилей, велосипедов, навес для детских колясок. Кроме того, дополнительно создали условия безбарьерной среды.