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В Белгородской области заявили о готовности ФАП в Нижней Покровке - РИА Новости, 20.12.2022
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Белгородская область
https://ria.ru/20221220/belgorod-1839962912.html
В Белгородской области заявили о готовности ФАП в Нижней Покровке
В Белгородской области заявили о готовности ФАП в Нижней Покровке - РИА Новости, 20.12.2022
В Белгородской области заявили о готовности ФАП в Нижней Покровке
Фельдшерско-акушерский пункт в селе Нижняя Покровка Белгородской области капитально отремонтирован и готов к эксплуатации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T12:57
2022-12-20T12:57
белгородская область
вячеслав гладков
красногвардейский район
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 20 дек – РИА Новости. Фельдшерско-акушерский пункт в селе Нижняя Покровка Белгородской области капитально отремонтирован и готов к эксплуатации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем утреннем обращении. "Я рад, что мы выполнили свои обязательства, и 400 человек жителей села могут получить медицинские услуги в современных комфортных условиях", - сказал глава региона. Он отметил, что фельдшерско-акушерский пункт в селе Нижняя Покровка Красногвардейского района капитально отремонтировали спустя 35 лет. Объект вводят в эксплуатацию. На обновление здания ФАПа было выделено более 13 миллионов рублей по программе модернизации первичного звена здравоохранения профильного нацпроекта. Подрядчик выполнил работы по замене коммуникаций, окон, напольного покрытия, а также установил тепловые завесы и системы молниезащиты, тактильные направляющие. На прилегающей территории обустроили подъезд и парковку с твёрдым покрытием для автомобилей, велосипедов, навес для детских колясок. Кроме того, дополнительно создали условия безбарьерной среды.
https://ria.ru/20221220/mnogodetnost-1839962339.html
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вячеслав гладков, красногвардейский район, белгородская область
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Красногвардейский район, Белгородская область
12:57 20.12.2022
 
В Белгородской области заявили о готовности ФАП в Нижней Покровке

Губернатор Гладков заявил о готовности ФАП в Нижней Покровке Белгородской области

© Фото : пресс-служба правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Фото : пресс-служба правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 20 дек – РИА Новости. Фельдшерско-акушерский пункт в селе Нижняя Покровка Белгородской области капитально отремонтирован и готов к эксплуатации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем утреннем обращении.
"Я рад, что мы выполнили свои обязательства, и 400 человек жителей села могут получить медицинские услуги в современных комфортных условиях", - сказал глава региона.
Люди во время прогулки с детьми - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 12:55Белгородская область
В Белгородской области многодетные семьи получат жилье
Он отметил, что фельдшерско-акушерский пункт в селе Нижняя Покровка Красногвардейского района капитально отремонтировали спустя 35 лет. Объект вводят в эксплуатацию.
На обновление здания ФАПа было выделено более 13 миллионов рублей по программе модернизации первичного звена здравоохранения профильного нацпроекта. Подрядчик выполнил работы по замене коммуникаций, окон, напольного покрытия, а также установил тепловые завесы и системы молниезащиты, тактильные направляющие.
На прилегающей территории обустроили подъезд и парковку с твёрдым покрытием для автомобилей, велосипедов, навес для детских колясок. Кроме того, дополнительно создали условия безбарьерной среды.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 17:52Белгородская область
Гладков вручил награды белгородским энергетикам
 
Белгородская областьВячеслав ГладковКрасногвардейский районБелгородская область
 
 
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