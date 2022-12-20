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Главный выбор декабря – рубить или купить? Как устроены елочные базары - РИА Новости, 20.12.2022
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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20221220/bazary-1839850279.html
Главный выбор декабря – рубить или купить? Как устроены елочные базары
Главный выбор декабря – рубить или купить? Как устроены елочные базары - РИА Новости, 20.12.2022
Главный выбор декабря – рубить или купить? Как устроены елочные базары
Главный моральный вопрос новогодних праздников – искусственную елку выбрать для украшения дома или все-таки настоящую. Кто придумал притаскивать в дома целые срубленные деревья, как продавали ёлки сто лет назад, и что со временем изменилось в этом бизнесе.
2022-12-20T14:00
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истории.doc
подкаст
новый год
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Главный выбор декабря – рубить или купить? Как устроены елочные базары
Главный моральный вопрос новогодних праздников – искусственную елку выбрать для украшения дома или все-таки настоящую. Кто придумал притаскивать в дома целые срубленные деревья, как продавали ёлки сто лет назад, и что со временем изменилось в этом бизнесе. Где сейчас самому срубить елку в Подмосковье, и как отличить официальный новогодний базар от нелегального.
audio/mpeg
Главный выбор декабря – рубить или купить? Как устроены елочные базары
Главный моральный вопрос новогодних праздников – искусственную елку выбрать для украшения дома или все-таки настоящую. Кто придумал притаскивать в дома целые срубленные деревья, как продавали ёлки сто лет назад, и что со временем изменилось в этом бизнесе. Где сейчас самому срубить елку в Подмосковье, и как отличить официальный новогодний базар от нелегального.
audio/mpeg
Где сейчас самому срубить елку в Подмосковье, и как отличить официальный новогодний базар от нелегального.Почему в Советском союзе как-то отменили новогоднее дерево, и кто в итоге вернул ёлке ее права – можно послушать в нашем эпизоде "Главная елка страны. Как запрещали и разрешали хвойное дерево".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Полина ПанинаЗвукорежиссер: Андрей Темнов
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подкаст, новый год, аудио
Истории.doc, Подкаст, Новый год
14:00 20.12.2022 (обновлено: 14:10 20.12.2022)
 

Главный выбор декабря – рубить или купить? Как устроены елочные базары

Истории.doc
Главный выбор декабря – рубить или купить? Как устроены елочные базары
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Главный моральный вопрос новогодних праздников – искусственную елку выбрать для украшения дома или все-таки настоящую. Кто придумал притаскивать в дома целые срубленные деревья, как продавали ёлки сто лет назад, и что со временем изменилось в этом бизнесе.
Где сейчас самому срубить елку в Подмосковье, и как отличить официальный новогодний базар от нелегального.
Почему в Советском союзе как-то отменили новогоднее дерево, и кто в итоге вернул ёлке ее права – можно послушать в нашем эпизоде "Главная елка страны. Как запрещали и разрешали хвойное дерево".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Полина Панина
Звукорежиссер: Андрей Темнов
 
Истории.docПодкастНовый год
 
 
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