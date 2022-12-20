https://ria.ru/20221220/bazary-1839850279.html

Главный выбор декабря – рубить или купить? Как устроены елочные базары

Главный выбор декабря – рубить или купить? Как устроены елочные базары - РИА Новости, 20.12.2022

Главный выбор декабря – рубить или купить? Как устроены елочные базары

Главный моральный вопрос новогодних праздников – искусственную елку выбрать для украшения дома или все-таки настоящую. Кто придумал притаскивать в дома целые срубленные деревья, как продавали ёлки сто лет назад, и что со временем изменилось в этом бизнесе.

2022-12-20T14:00

2022-12-20T14:00

2022-12-20T14:10

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Главный выбор декабря – рубить или купить? Как устроены елочные базары Главный моральный вопрос новогодних праздников – искусственную елку выбрать для украшения дома или все-таки настоящую. Кто придумал притаскивать в дома целые срубленные деревья, как продавали ёлки сто лет назад, и что со временем изменилось в этом бизнесе. Где сейчас самому срубить елку в Подмосковье, и как отличить официальный новогодний базар от нелегального. audio/mpeg

Главный выбор декабря – рубить или купить? Как устроены елочные базары Главный моральный вопрос новогодних праздников – искусственную елку выбрать для украшения дома или все-таки настоящую. Кто придумал притаскивать в дома целые срубленные деревья, как продавали ёлки сто лет назад, и что со временем изменилось в этом бизнесе. Где сейчас самому срубить елку в Подмосковье, и как отличить официальный новогодний базар от нелегального. audio/mpeg

Где сейчас самому срубить елку в Подмосковье, и как отличить официальный новогодний базар от нелегального.Почему в Советском союзе как-то отменили новогоднее дерево, и кто в итоге вернул ёлке ее права – можно послушать в нашем эпизоде "Главная елка страны. Как запрещали и разрешали хвойное дерево".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Полина ПанинаЗвукорежиссер: Андрей Темнов

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