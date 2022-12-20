https://ria.ru/20221220/bazary-1839850279.html
Главный выбор декабря – рубить или купить? Как устроены елочные базары
Главный выбор декабря – рубить или купить? Как устроены елочные базары - РИА Новости, 20.12.2022
Главный выбор декабря – рубить или купить? Как устроены елочные базары
Главный моральный вопрос новогодних праздников – искусственную елку выбрать для украшения дома или все-таки настоящую. Кто придумал притаскивать в дома целые срубленные деревья, как продавали ёлки сто лет назад, и что со временем изменилось в этом бизнесе.
2022-12-20T14:00
2022-12-20T14:00
2022-12-20T14:10
истории.doc
подкаст
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839849911_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_c6a93452f2dc30a5d6a50190944617c0.jpg
Главный выбор декабря – рубить или купить? Как устроены елочные базары
Главный моральный вопрос новогодних праздников – искусственную елку выбрать для украшения дома или все-таки настоящую. Кто придумал притаскивать в дома целые срубленные деревья, как продавали ёлки сто лет назад, и что со временем изменилось в этом бизнесе. Где сейчас самому срубить елку в Подмосковье, и как отличить официальный новогодний базар от нелегального.
audio/mpeg
Главный выбор декабря – рубить или купить? Как устроены елочные базары
Главный моральный вопрос новогодних праздников – искусственную елку выбрать для украшения дома или все-таки настоящую. Кто придумал притаскивать в дома целые срубленные деревья, как продавали ёлки сто лет назад, и что со временем изменилось в этом бизнесе. Где сейчас самому срубить елку в Подмосковье, и как отличить официальный новогодний базар от нелегального.
audio/mpeg
Где сейчас самому срубить елку в Подмосковье, и как отличить официальный новогодний базар от нелегального.Почему в Советском союзе как-то отменили новогоднее дерево, и кто в итоге вернул ёлке ее права – можно послушать в нашем эпизоде "Главная елка страны. Как запрещали и разрешали хвойное дерево".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Полина ПанинаЗвукорежиссер: Андрей Темнов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839849911_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_2530b4d904fe89598a43d6f8062804cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, новый год, аудио
Истории.doc, Подкаст, Новый год
14:00 20.12.2022 (обновлено: 14:10 20.12.2022)
Главный выбор декабря – рубить или купить? Как устроены елочные базары
Главный моральный вопрос новогодних праздников – искусственную елку выбрать для украшения дома или все-таки настоящую. Кто придумал притаскивать в дома целые срубленные деревья, как продавали ёлки сто лет назад, и что со временем изменилось в этом бизнесе.