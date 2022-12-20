https://ria.ru/20221220/batalon-1839967977.html
Третий добровольческий батальон из Башкирии отправился в зону спецоперации
Третий добровольческий батальон из Башкирии отправился в зону спецоперации - РИА Новости, 20.12.2022
Третий добровольческий батальон из Башкирии отправился в зону спецоперации
Третий добровольческий батальон из Башкирии отправился в зону спецоперации, воинов в Уфе провожали родные, горожане и чиновники, включая главу региона Радия... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T13:14
2022-12-20T13:14
2022-12-20T13:14
россия
уфа
республика башкортостан
радий хабиров
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819315730_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_e31bdd24a41cd2caba753866a76fd410.jpg
УФА, 20 дек – РИА Новости. Третий добровольческий батальон из Башкирии отправился в зону спецоперации, воинов в Уфе провожали родные, горожане и чиновники, включая главу региона Радия Хабирова, передает корреспондент РИА Новости. В спецоперации уже участвуют два добровольческих батальона из Башкирии: имени генерала Минигали Шаймуратова и Героя России Александра Доставалова. Был сформирован третий батальон имени Салавата Юлаева, он прошел боевое слаживание. Все они являются структурными подразделениями Минобороны РФ. Проводы добровольцев состоялись на Советской площади в Уфе, где ранее установили памятный комплекс легендарному генералу Минигали Шаймуратову. Проводить бойцов пришли родные, друзья, представители власти и уфимцы. "Именно эти ребята и есть слава Башкортостана, наша гордость и защита. Мы всей республикой благодарим их за мужественное решение пойти защищать родину. Твердо обещаю: так же, как и батальоны "доставаловцев" и "шаймуратовцев", батальон им. Салавата Юлаева республика будет поддерживать, снабжать всем необходимым. И мы будем заботиться об их родных и близких. Возвращайтесь, парни, живыми и невредимыми", - сказал Хабиров, обращаясь к добровольцам.
https://ria.ru/20221219/terek-1839827472.html
россия
уфа
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819315730_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_6f6ba03be3238fd1eb6a849e698de42a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, уфа, республика башкортостан, радий хабиров, общество
Россия, Уфа, Республика Башкортостан, Радий Хабиров, Общество
Третий добровольческий батальон из Башкирии отправился в зону спецоперации
Добровольческий батальон из Башкирии имени Салавата Юлаева отправился в зону спецоперации
УФА, 20 дек – РИА Новости. Третий добровольческий батальон из Башкирии отправился в зону спецоперации, воинов в Уфе провожали родные, горожане и чиновники, включая главу региона Радия Хабирова, передает корреспондент РИА Новости.
В спецоперации уже участвуют два добровольческих батальона из Башкирии: имени генерала Минигали Шаймуратова и Героя России
Александра Доставалова. Был сформирован третий батальон имени Салавата Юлаева, он прошел боевое слаживание. Все они являются структурными подразделениями Минобороны РФ.
Проводы добровольцев состоялись на Советской площади в Уфе
, где ранее установили памятный комплекс легендарному генералу Минигали Шаймуратову. Проводить бойцов пришли родные, друзья, представители власти и уфимцы.
"Именно эти ребята и есть слава Башкортостана, наша гордость и защита. Мы всей республикой благодарим их за мужественное решение пойти защищать родину. Твердо обещаю: так же, как и батальоны "доставаловцев" и "шаймуратовцев", батальон им. Салавата Юлаева республика будет поддерживать, снабжать всем необходимым. И мы будем заботиться об их родных и близких. Возвращайтесь, парни, живыми и невредимыми", - сказал Хабиров, обращаясь к добровольцам.