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Третий добровольческий батальон из Башкирии отправился в зону спецоперации - РИА Новости, 20.12.2022
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Третий добровольческий батальон из Башкирии отправился в зону спецоперации
Третий добровольческий батальон из Башкирии отправился в зону спецоперации - РИА Новости, 20.12.2022
Третий добровольческий батальон из Башкирии отправился в зону спецоперации
Третий добровольческий батальон из Башкирии отправился в зону спецоперации, воинов в Уфе провожали родные, горожане и чиновники, включая главу региона Радия... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T13:14
2022-12-20T13:14
россия
уфа
республика башкортостан
радий хабиров
общество
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УФА, 20 дек – РИА Новости. Третий добровольческий батальон из Башкирии отправился в зону спецоперации, воинов в Уфе провожали родные, горожане и чиновники, включая главу региона Радия Хабирова, передает корреспондент РИА Новости. В спецоперации уже участвуют два добровольческих батальона из Башкирии: имени генерала Минигали Шаймуратова и Героя России Александра Доставалова. Был сформирован третий батальон имени Салавата Юлаева, он прошел боевое слаживание. Все они являются структурными подразделениями Минобороны РФ. Проводы добровольцев состоялись на Советской площади в Уфе, где ранее установили памятный комплекс легендарному генералу Минигали Шаймуратову. Проводить бойцов пришли родные, друзья, представители власти и уфимцы. "Именно эти ребята и есть слава Башкортостана, наша гордость и защита. Мы всей республикой благодарим их за мужественное решение пойти защищать родину. Твердо обещаю: так же, как и батальоны "доставаловцев" и "шаймуратовцев", батальон им. Салавата Юлаева республика будет поддерживать, снабжать всем необходимым. И мы будем заботиться об их родных и близких. Возвращайтесь, парни, живыми и невредимыми", - сказал Хабиров, обращаясь к добровольцам.
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россия, уфа, республика башкортостан, радий хабиров, общество
Россия, Уфа, Республика Башкортостан, Радий Хабиров, Общество
13:14 20.12.2022
 
Третий добровольческий батальон из Башкирии отправился в зону спецоперации

Добровольческий батальон из Башкирии имени Салавата Юлаева отправился в зону спецоперации

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, кладет в карман военный билет
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, кладет в карман военный билет - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, кладет в карман военный билет. Архивное фото
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УФА, 20 дек – РИА Новости. Третий добровольческий батальон из Башкирии отправился в зону спецоперации, воинов в Уфе провожали родные, горожане и чиновники, включая главу региона Радия Хабирова, передает корреспондент РИА Новости.
В спецоперации уже участвуют два добровольческих батальона из Башкирии: имени генерала Минигали Шаймуратова и Героя России Александра Доставалова. Был сформирован третий батальон имени Салавата Юлаева, он прошел боевое слаживание. Все они являются структурными подразделениями Минобороны РФ.
Проводы добровольцев состоялись на Советской площади в Уфе, где ранее установили памятный комплекс легендарному генералу Минигали Шаймуратову. Проводить бойцов пришли родные, друзья, представители власти и уфимцы.
"Именно эти ребята и есть слава Башкортостана, наша гордость и защита. Мы всей республикой благодарим их за мужественное решение пойти защищать родину. Твердо обещаю: так же, как и батальоны "доставаловцев" и "шаймуратовцев", батальон им. Салавата Юлаева республика будет поддерживать, снабжать всем необходимым. И мы будем заботиться об их родных и близких. Возвращайтесь, парни, живыми и невредимыми", - сказал Хабиров, обращаясь к добровольцам.
Разведчик батальона Терек с позывным Остап, кубанский казак, студент-заочник филиала МГУТУ в городе Темрюк
19 декабря, 19:06Российское казачество
Будни бойцов отряда "Терек" стали сюжетом для выставки
 
РоссияУфаРеспублика БашкортостанРадий ХабировОбщество
 
 
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