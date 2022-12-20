https://ria.ru/20221220/batalon-1839967977.html

Третий добровольческий батальон из Башкирии отправился в зону спецоперации

Третий добровольческий батальон из Башкирии отправился в зону спецоперации - РИА Новости, 20.12.2022

Третий добровольческий батальон из Башкирии отправился в зону спецоперации

Третий добровольческий батальон из Башкирии отправился в зону спецоперации, воинов в Уфе провожали родные, горожане и чиновники, включая главу региона Радия... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T13:14

2022-12-20T13:14

2022-12-20T13:14

россия

уфа

республика башкортостан

радий хабиров

общество

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УФА, 20 дек – РИА Новости. Третий добровольческий батальон из Башкирии отправился в зону спецоперации, воинов в Уфе провожали родные, горожане и чиновники, включая главу региона Радия Хабирова, передает корреспондент РИА Новости. В спецоперации уже участвуют два добровольческих батальона из Башкирии: имени генерала Минигали Шаймуратова и Героя России Александра Доставалова. Был сформирован третий батальон имени Салавата Юлаева, он прошел боевое слаживание. Все они являются структурными подразделениями Минобороны РФ. Проводы добровольцев состоялись на Советской площади в Уфе, где ранее установили памятный комплекс легендарному генералу Минигали Шаймуратову. Проводить бойцов пришли родные, друзья, представители власти и уфимцы. "Именно эти ребята и есть слава Башкортостана, наша гордость и защита. Мы всей республикой благодарим их за мужественное решение пойти защищать родину. Твердо обещаю: так же, как и батальоны "доставаловцев" и "шаймуратовцев", батальон им. Салавата Юлаева республика будет поддерживать, снабжать всем необходимым. И мы будем заботиться об их родных и близких. Возвращайтесь, парни, живыми и невредимыми", - сказал Хабиров, обращаясь к добровольцам.

https://ria.ru/20221219/terek-1839827472.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, уфа, республика башкортостан, радий хабиров, общество