06:31 20.12.2022 (обновлено: 10:32 20.12.2022)
СМИ: США остановили полеты стратегических бомбардировщиков B-2 после аварии
Air Force Times: ВВС США остановили полеты 20 самолетов B-2 после аварии одного из них
Американский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. Американские военно-воздушные силы приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit после того, как один из них потерпел аварию, пишет профильное издание Air Force Times.
Инцидент с новейшим стелс-бомбардировщиком произошел 10 декабря на авиабазе Уайтмен в штате Миссури. Во время полета у самолета выявили неисправность, он был вынужден совершить аварийную посадку и загорелся при приземлении. Никто не пострадал.
Пауза в эксплуатации стелс-бомбардировщиков призвана дать возможность техническим службам выявить "потенциальные дефекты безопасности", заявила представитель ВВС мастер-сержант Бет Дель Веккио.
"Каждый инцидент уникален, и сейчас мы оцениваем, что пошло не так и как мы можем снизить будущие риски. Мы возобновим нормальную работу после завершения расследования проблем в сфере безопасности", — сказала она.
При этом ВВС отказались представить дополнительную информацию о произошедшем и о целях проверки.
В-2 — тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик, предназначенный для доставки обычного и ядерного оружия. При его производстве используются технологии, призванные сокращать заметность самолета для радаров.