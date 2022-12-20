https://ria.ru/20221220/b-2-1839889210.html

СМИ: США остановили полеты стратегических бомбардировщиков B-2 после аварии

СМИ: США остановили полеты стратегических бомбардировщиков B-2 после аварии - РИА Новости, 20.12.2022

СМИ: США остановили полеты стратегических бомбардировщиков B-2 после аварии

Американские военно-воздушные силы приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit после того, как один из них потерпел аварию, пишет профильное РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T06:31

2022-12-20T06:31

2022-12-20T10:32

в мире

сша

миссури

b-2 (northrop grumman b2 spirit)

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ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. Американские военно-воздушные силы приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit после того, как один из них потерпел аварию, пишет профильное издание Air Force Times. Инцидент с новейшим стелс-бомбардировщиком произошел 10 декабря на авиабазе Уайтмен в штате Миссури. Во время полета у самолета выявили неисправность, он был вынужден совершить аварийную посадку и загорелся при приземлении. Никто не пострадал.Пауза в эксплуатации стелс-бомбардировщиков призвана дать возможность техническим службам выявить "потенциальные дефекты безопасности", заявила представитель ВВС мастер-сержант Бет Дель Веккио.При этом ВВС отказались представить дополнительную информацию о произошедшем и о целях проверки.В-2 — тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик, предназначенный для доставки обычного и ядерного оружия. При его производстве используются технологии, призванные сокращать заметность самолета для радаров.

https://radiosputnik.ria.ru/20221213/bombardirovschik-1838456530.html

сша

миссури

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в мире, сша, миссури, b-2 (northrop grumman b2 spirit)