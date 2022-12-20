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СМИ: США остановили полеты стратегических бомбардировщиков B-2 после аварии - РИА Новости, 20.12.2022
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СМИ: США остановили полеты стратегических бомбардировщиков B-2 после аварии
СМИ: США остановили полеты стратегических бомбардировщиков B-2 после аварии - РИА Новости, 20.12.2022
СМИ: США остановили полеты стратегических бомбардировщиков B-2 после аварии
Американские военно-воздушные силы приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit после того, как один из них потерпел аварию, пишет профильное РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T06:31
2022-12-20T10:32
в мире
сша
миссури
b-2 (northrop grumman b2 spirit)
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ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. Американские военно-воздушные силы приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit после того, как один из них потерпел аварию, пишет профильное издание Air Force Times. Инцидент с новейшим стелс-бомбардировщиком произошел 10 декабря на авиабазе Уайтмен в штате Миссури. Во время полета у самолета выявили неисправность, он был вынужден совершить аварийную посадку и загорелся при приземлении. Никто не пострадал.Пауза в эксплуатации стелс-бомбардировщиков призвана дать возможность техническим службам выявить "потенциальные дефекты безопасности", заявила представитель ВВС мастер-сержант Бет Дель Веккио.При этом ВВС отказались представить дополнительную информацию о произошедшем и о целях проверки.В-2 — тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик, предназначенный для доставки обычного и ядерного оружия. При его производстве используются технологии, призванные сокращать заметность самолета для радаров.
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сша
миссури
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в мире, сша, миссури, b-2 (northrop grumman b2 spirit)
В мире, США, Миссури, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)
06:31 20.12.2022 (обновлено: 10:32 20.12.2022)
 
СМИ: США остановили полеты стратегических бомбардировщиков B-2 после аварии

Air Force Times: ВВС США остановили полеты 20 самолетов B-2 после аварии одного из них

© Фото : Public domainАмериканский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit
Американский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Фото : Public domain
Американский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. Американские военно-воздушные силы приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit после того, как один из них потерпел аварию, пишет профильное издание Air Force Times.
Инцидент с новейшим стелс-бомбардировщиком произошел 10 декабря на авиабазе Уайтмен в штате Миссури. Во время полета у самолета выявили неисправность, он был вынужден совершить аварийную посадку и загорелся при приземлении. Никто не пострадал.
Пауза в эксплуатации стелс-бомбардировщиков призвана дать возможность техническим службам выявить "потенциальные дефекты безопасности", заявила представитель ВВС мастер-сержант Бет Дель Веккио.
"Каждый инцидент уникален, и сейчас мы оцениваем, что пошло не так и как мы можем снизить будущие риски. Мы возобновим нормальную работу после завершения расследования проблем в сфере безопасности", — сказала она.
При этом ВВС отказались представить дополнительную информацию о произошедшем и о целях проверки.
В-2 — тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик, предназначенный для доставки обычного и ядерного оружия. При его производстве используются технологии, призванные сокращать заметность самолета для радаров.
Американский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit во время посадки на базе Уайтмен в штате Миссури - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 20:53В мире
Military.com: бомбардировщик-невидимка B-2 Spirit загорелся на базе ВВС США
 
В миреСШАМиссуриB-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)
 
 
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